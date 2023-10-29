Несложное восхождение на вулкан Горелый

Путешествие через долину реки Паратунка, фотозоны на Вилючинском перевале и восхождение на вулкан Горелый с посещением Голубого озера и термальных источников
Вы отправитесь в путь через живописную долину реки Паратунка, остановитесь на Вилючинском перевале для фото и полюбуетесь видами со смотровой площадки.

Затем подниметесь на вулкан Горелый, где увидите красивейшее Голубое озеро,
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вода в котором меняет цвет, и невероятные природные панорамы. После прогулки сможете расслабиться в диких термальных источниках, вырубленных в скалах. Путешествие подходит для взрослых и детей от 8 лет, и проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara. Включено питание: вода, чай, кофе и бутерброды

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚶‍♂️ Несложное восхождение на вулкан
  2. 📸 Фотозоны с потрясающими видами
  3. 🌊 Голубое озеро с меняющимся цветом
  4. 🛁 Купание в диких термальных источниках
  5. 🚗 Комфортный трансфер на Suzuki Grand Vitara
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Несложное восхождение на вулкан Горелый
Несложное восхождение на вулкан Горелый
Несложное восхождение на вулкан Горелый
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Что можно увидеть

  • Вилючинский перевал
  • Голубое озеро
  • Вулкан Горелый
  • Водопад Снежный барс

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная дорога и целебная вода

Наш путь к вулкану лежит через посёлок Термальный, дорога до которого асфальтирована. Дальше будет гравий и бездорожье. Мы проедем по красивейшим местам долины реки Паратунка.

Посетим Серебряный ручей с целебной водой, видовые обзорные площадки, пересечём несколько горных рек. У подножья Вилючинского вулкана мы сделаем остановку для фото.

Вилючинский перевал и фотозона

Далее нас ждет подъём по серпантину на вершину Вилючинского перевала, где находится ещё одна видовая площадка и фотозона с лавочками и качелями. Здесь вы сможете оценить всю прелесть и величие Камчатской природы, а так же сделать замечательные снимки.

Голубое озеро и активный вулкан Горелый

Затем мы переедем в кальдеру древнего вулкана Пра-Горелый, где находится парковка и начало пешего маршрута на вершину вулкана. А наверху вас ждут удивительной красоты кратеры! Самый привлекательный — это кратер Голубое озеро, цвет которого меняется в зависимости от времени года и активности вулкана. Да-да, вулкан Горелый — активный!

По гребню кратера проходит тропа, по которой можно пройти к древнему застывшему лавовому озеру, кратерам Активный и Цилиндр. Буйство красок, запахов и открывающихся панорамных видов не оставит вас равнодушным.

Водопад Снежный барс и купание в термальных источниках

После мы спустимся вниз на парковку и переедем к другой достопримечательности — водопаду Снежный барс на ручье Спокойный. Очень красивое место — здесь даже можно встретить художников с мольбертами!

А в завершении — купание в диких термальных источниках, чаши которых вырублены в скале. Смыть с себя усталость в конце насыщенного дня — истинное удовольствие!

Организационные детали

  • Поездка проходит на Suzuki Grand Vitara. Если вам нужен бустер или детское кресло, пожалуйста, возьмите свои.
  • Экскурсия длится 10–12 часов с учётом трансфера
  • Подъём на вулкан занимает 2–2,5 часа, спуск — примерно 1,5 часа
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
  • Питание на маршруте — вода, чай и кофе, бутерброды. По желанию можете взять ещё перекус.
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде и не забудьте про треккинговые ботинки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
29 окт 2023
Всё прошло отлично, гид молодец, все организованно отлично!

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