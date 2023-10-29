Несложное восхождение на вулкан Горелый

Затем подниметесь на вулкан Горелый, где увидите красивейшее Голубое озеро,
6 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Несложное восхождение на вулкан
- 📸 Фотозоны с потрясающими видами
- 🌊 Голубое озеро с меняющимся цветом
- 🛁 Купание в диких термальных источниках
- 🚗 Комфортный трансфер на Suzuki Grand Vitara
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Вилючинский перевал
- Голубое озеро
- Вулкан Горелый
- Водопад Снежный барс
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Живописная дорога и целебная вода
Наш путь к вулкану лежит через посёлок Термальный, дорога до которого асфальтирована. Дальше будет гравий и бездорожье. Мы проедем по красивейшим местам долины реки Паратунка.
Посетим Серебряный ручей с целебной водой, видовые обзорные площадки, пересечём несколько горных рек. У подножья Вилючинского вулкана мы сделаем остановку для фото.
Вилючинский перевал и фотозона
Далее нас ждет подъём по серпантину на вершину Вилючинского перевала, где находится ещё одна видовая площадка и фотозона с лавочками и качелями. Здесь вы сможете оценить всю прелесть и величие Камчатской природы, а так же сделать замечательные снимки.
Голубое озеро и активный вулкан Горелый
Затем мы переедем в кальдеру древнего вулкана Пра-Горелый, где находится парковка и начало пешего маршрута на вершину вулкана. А наверху вас ждут удивительной красоты кратеры! Самый привлекательный — это кратер Голубое озеро, цвет которого меняется в зависимости от времени года и активности вулкана. Да-да, вулкан Горелый — активный!
По гребню кратера проходит тропа, по которой можно пройти к древнему застывшему лавовому озеру, кратерам Активный и Цилиндр. Буйство красок, запахов и открывающихся панорамных видов не оставит вас равнодушным.
Водопад Снежный барс и купание в термальных источниках
После мы спустимся вниз на парковку и переедем к другой достопримечательности — водопаду Снежный барс на ручье Спокойный. Очень красивое место — здесь даже можно встретить художников с мольбертами!
А в завершении — купание в диких термальных источниках, чаши которых вырублены в скале. Смыть с себя усталость в конце насыщенного дня — истинное удовольствие!
Организационные детали
- Поездка проходит на Suzuki Grand Vitara. Если вам нужен бустер или детское кресло, пожалуйста, возьмите свои.
- Экскурсия длится 10–12 часов с учётом трансфера
- Подъём на вулкан занимает 2–2,5 часа, спуск — примерно 1,5 часа
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
- Питание на маршруте — вода, чай и кофе, бутерброды. По желанию можете взять ещё перекус.
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде и не забудьте про треккинговые ботинки