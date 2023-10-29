Несложное восхождение на вулкан Горелый

Вы отправитесь в путь через живописную долину реки Паратунка, остановитесь на Вилючинском перевале для фото и полюбуетесь видами со смотровой площадки.Затем подниметесь на вулкан Горелый, где увидите красивейшее Голубое озеро,

вода в котором меняет цвет, и невероятные природные панорамы. После прогулки сможете расслабиться в диких термальных источниках, вырубленных в скалах. Путешествие подходит для взрослых и детей от 8 лет, и проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara. Включено питание: вода, чай, кофе и бутерброды

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная дорога и целебная вода

Наш путь к вулкану лежит через посёлок Термальный, дорога до которого асфальтирована. Дальше будет гравий и бездорожье. Мы проедем по красивейшим местам долины реки Паратунка.

Посетим Серебряный ручей с целебной водой, видовые обзорные площадки, пересечём несколько горных рек. У подножья Вилючинского вулкана мы сделаем остановку для фото.

Вилючинский перевал и фотозона

Далее нас ждет подъём по серпантину на вершину Вилючинского перевала, где находится ещё одна видовая площадка и фотозона с лавочками и качелями. Здесь вы сможете оценить всю прелесть и величие Камчатской природы, а так же сделать замечательные снимки.

Голубое озеро и активный вулкан Горелый

Затем мы переедем в кальдеру древнего вулкана Пра-Горелый, где находится парковка и начало пешего маршрута на вершину вулкана. А наверху вас ждут удивительной красоты кратеры! Самый привлекательный — это кратер Голубое озеро, цвет которого меняется в зависимости от времени года и активности вулкана. Да-да, вулкан Горелый — активный!

По гребню кратера проходит тропа, по которой можно пройти к древнему застывшему лавовому озеру, кратерам Активный и Цилиндр. Буйство красок, запахов и открывающихся панорамных видов не оставит вас равнодушным.

Водопад Снежный барс и купание в термальных источниках

После мы спустимся вниз на парковку и переедем к другой достопримечательности — водопаду Снежный барс на ручье Спокойный. Очень красивое место — здесь даже можно встретить художников с мольбертами!

А в завершении — купание в диких термальных источниках, чаши которых вырублены в скале. Смыть с себя усталость в конце насыщенного дня — истинное удовольствие!

Организационные детали