На вездеходах к символу Камчатки: тур по природным локациям и не только с проживанием в спа-отеле
Посетить «Вулканариум», побывать на Халактырском пляже и увидеть Вилючинский вулкан
Начало: Аэропорт «Елизово», время - по договорённости
26 дек в 10:00
19 фев в 10:00
₽ за человека
На лошадях к Корякскому вулкану с палатками. Всё включено
Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р...
28 июн в 08:00
48 000 ₽ за человека
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Исследовать юг полуострова на джипе, рассмотреть вблизи действующие вулканы и переночевать в палатке
Начало: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место...
23 июн в 08:00
13 июл в 08:00
40 000 ₽ за человека
