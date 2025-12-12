На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
250 000 ₽ за человека
Там с коптера видны вулканы: экспедиция по Камчатке с выходом в море
Подняться к кратерам Горелого, расслабиться в горячих природных источниках и поискать китов
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00 (возможна встреча ...
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
300 000 ₽ за человека
Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия
Искупаться в целебной воде, увидеть Вилючинский вулкан, отведать краба и прокатиться в упряжке
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00. Возможно любое время встр...
21 дек в 10:00
18 янв в 10:00
112 000 ₽ за человека
