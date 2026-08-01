Аренда и сплавы на сап-бордах на Камчатке

Найдено 3 тура в категории «SUP-прогулки» на Камчатке, цены от 159 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Романтический тур по Камчатке
Джиппинг
На машине
На вертолёте
На яхте
На катере
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
8 дней
5 отзывов
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
«Самый бюджетный и при этом интересный вариант — покататься на сапах»
23 авг в 08:00
30 авг в 08:00
159 900 ₽ за человека
Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки
Джиппинг
На машине
На вертолёте
На катере
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
9 дней
5 отзывов
Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
«Вариант 3: Прогулки на sup-бордах»
22 авг в 08:00
5 сен в 08:00
159 900 ₽ за человека
Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы
Джиппинг
На машине
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
Туры на квадроциклах
8 дней
Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы
Взойти на вулкан и поймать краба, покататься на рафте по реке и насладиться нетронутой природой
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 12:00 ...
23 авг в 12:00
30 авг в 12:00
169 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Романтический тур по Камчатке;
  2. Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки;
  3. Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы.
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Халактырский пляж;
  3. Авачинская бухта;
  4. Мыс Маячный;
  5. Вулкан Мутновский;
  6. Памятник «Здесь начинается Россия»;
  7. Долина Гейзеров;
  8. Вилючинский водопад;
  9. Набережная.
Сколько стоит тур на Камчатке в августе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 тура от 159 900 до 169 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Прогулки на сапах на Камчатке — хотите позаниматься или просто отдохнуть на воде на sup-бордах (досках) с инструкторами и гидами Камчатки, рассмотрите из предложенных туров лучшую по цене, отзывам и программе, бронируйте и выбирайте день. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026