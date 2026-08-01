Найдено 3 тура в категории « SUP-прогулки » на Камчатке, цены от 159 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг На машине На вертолёте На яхте На катере Сплавы и рафтинг SUP-прогулки 8 дней 5 отзывов Романтический тур по Камчатке Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0... «Самый бюджетный и при этом интересный вариант — покататься на сапах» 159 900 ₽ за человека Джиппинг На машине На вертолёте На катере Сплавы и рафтинг SUP-прогулки 9 дней 5 отзывов Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0... «Вариант 3: Прогулки на sup-бордах» 159 900 ₽ за человека Джиппинг На машине На квадроциклах Сплавы и рафтинг SUP-прогулки Туры на квадроциклах 8 дней Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы Взойти на вулкан и поймать краба, покататься на рафте по реке и насладиться нетронутой природой Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 12:00 ... 169 900 ₽ за человека Все туры Камчатки

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