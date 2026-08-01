Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
«Самый бюджетный и при этом интересный вариант — покататься на сапах»
23 авг в 08:00
30 авг в 08:00
159 900 ₽ за человека
Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
«Вариант 3: Прогулки на sup-бордах»
22 авг в 08:00
5 сен в 08:00
159 900 ₽ за человека
Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы
Взойти на вулкан и поймать краба, покататься на рафте по реке и насладиться нетронутой природой
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 12:00 ...
23 авг в 12:00
30 авг в 12:00
169 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «SUP-прогулки»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур на Камчатке в августе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 тура от 159 900 до 169 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Прогулки на сапах на Камчатке — хотите позаниматься или просто отдохнуть на воде на sup-бордах (досках) с инструкторами и гидами Камчатки, рассмотрите из предложенных туров лучшую по цене, отзывам и программе, бронируйте и выбирайте день. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026