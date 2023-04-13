Гамсутль - аул призрак, Салтинский водопад, Чох, Гуниб

Экскурсии по Каспийску: на автобусе или пешком в мини-группе

5
8 отзывов
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Гамсутль - аул призрак, Салтинский водопад, Чох, Гуниб
Гамсутль - аул призрак, Салтинский водопад, Чох, Гуниб
Гамсутль - аул призрак, Салтинский водопад, Чох, Гуниб
Гамсутль - аул призрак, Салтинский водопад, Чох, Гуниб
Гамсутль - аул призрак, Салтинский водопад, Чох, Гуниб
Гамсутль - аул призрак, Салтинский водопад, Чох, Гуниб
Гамсутль - аул призрак, Салтинский водопад, Чох, Гуниб
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Салтинский водопад
  • Гунибская ГЭС
  • Андалал - мемориальный комплекс
  • Чохские террасы
  • Гамсутль
  • Ночная смотровая площадка Буйнакский перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы посетим сказочно-красивые места Дагестана.
Самый длинный тоннель в России, Гимринская башня - по тропам Кавказской войны, Ирганайское водохранилище, Салтинский подземный водопад, Гунибкая ГЭС, Андалал башня, Гамсутль - аул призрак который не оставит равнодушных.
Прекрасные виды и сногшибательные пейзажи откроются перед Вами в этой поездке.
Пообедаем традиционными, национальными блюдами.
Более 10ти тиробайтов эмоций ожидают Вас в этой прездке, так что освободите память телефона для фоток и видеовидео))

Ежедневно

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Водитель гид
  • Трансфер
  • Обед (национальная кухня)
Что не входит
  • Питание вне программы
  • Покупка сувениров
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Ленина 35
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Мы заберём Вас с адреса проживания и вернём обратно после экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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B
13 апр 2023
Спасибо организаторам за индивидуальный тур! несмотря на отсутствие других делающих, все равно тур состоялся. Отличный водитель, везде ждал, не торопил, в конце накормил)
Рекомендуем!
С
8 апр 2023
Это было незабываемо, планировали поездку в большом автобусе, потратить пару часов на сбор туристов, а нам подали автомобиль форд на 4х человек (мы путешествуем вдвоём с женой). Интересный, русскоговорящий гид Абдулкадир останавливался по просьбе в интересных местах, любезно фотографировал.
Понравилось отзывчивость гида и сопереживание нашему длительному подъёму в аул:) Очень приятный человек, вкладывающий душу в историю своей республики. К сожалению ограничение в буквах не позволяет мне опис
V
24 мар 2023
Ездили на экскурсию в Гамсутль 23.03. Одна из лучших и насыщенных экскурсий, организовано все прекрасно, нас сопровождал Курахма, пунктуальный, инициативный, ездит аккуратно, но если хотите с ветерком, то тоже может. Неутомимый, мы уже под конец устали, а он был полон энергии, сил, идей! Может рассказать много интересного, но при этом ненавязчив и интеллигентен. Внимателен и заботлив к каждому туристу в группе. Профессиональный и заинтересованный чтобы каждый остался доволен. Спасибо!
Д
12 мар 2023
Замечательная экскурсия, гиду Гаджи отдельное спасибо!
О
9 мар 2023
Одним из обязательных пунктов нашей программы в Дагестане было посещение аула-призрака Гамсутль. Взяла эту экскурсию здесь и не пожалела❤️ Всё прошло замечательно! - забрали по адресу проживания (обратно доставили туда-же), водитель-гид Гаджи заботливо сопровождал везде и всюду:), интересно рассказывал про каждую локацию, помогал при фото- и видео-съёмках.
Буду рекомендовать всем!!! 🫶
Н
27 фев 2023
Е
27 фев 2023

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