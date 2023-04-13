Экскурсии по Каспийску: на автобусе или пешком в мини-группе
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Салтинский водопад
- Гунибская ГЭС
- Андалал - мемориальный комплекс
- Чохские террасы
- Гамсутль
- Ночная смотровая площадка Буйнакский перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы посетим сказочно-красивые места Дагестана.
Самый длинный тоннель в России, Гимринская башня - по тропам Кавказской войны, Ирганайское водохранилище, Салтинский подземный водопад, Гунибкая ГЭС, Андалал башня, Гамсутль - аул призрак который не оставит равнодушных.
Прекрасные виды и сногшибательные пейзажи откроются перед Вами в этой поездке.
Пообедаем традиционными, национальными блюдами.
Более 10ти тиробайтов эмоций ожидают Вас в этой прездке, так что освободите память телефона для фоток и видеовидео))
Ежедневно
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Водитель гид
- Трансфер
- Обед (национальная кухня)
- Что не входит
- Питание вне программы
- Покупка сувениров
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Ленина 35
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Мы заберём Вас с адреса проживания и вернём обратно после экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Bond_007
13 апр 2023
Спасибо организаторам за индивидуальный тур! несмотря на отсутствие других делающих, все равно тур состоялся. Отличный водитель, везде ждал, не торопил, в конце накормил)
Рекомендуем!
Рекомендуем!
С
Светлана
8 апр 2023
Это было незабываемо, планировали поездку в большом автобусе, потратить пару часов на сбор туристов, а нам подали автомобиль форд на 4х человек (мы путешествуем вдвоём с женой). Интересный, русскоговорящий гид Абдулкадир останавливался по просьбе в интересных местах, любезно фотографировал.
Понравилось отзывчивость гида и сопереживание нашему длительному подъёму в аул:) Очень приятный человек, вкладывающий душу в историю своей республики. К сожалению ограничение в буквах не позволяет мне опис
Понравилось отзывчивость гида и сопереживание нашему длительному подъёму в аул:) Очень приятный человек, вкладывающий душу в историю своей республики. К сожалению ограничение в буквах не позволяет мне опис
V
Vsn2015
24 мар 2023
Ездили на экскурсию в Гамсутль 23.03. Одна из лучших и насыщенных экскурсий, организовано все прекрасно, нас сопровождал Курахма, пунктуальный, инициативный, ездит аккуратно, но если хотите с ветерком, то тоже может. Неутомимый, мы уже под конец устали, а он был полон энергии, сил, идей! Может рассказать много интересного, но при этом ненавязчив и интеллигентен. Внимателен и заботлив к каждому туристу в группе. Профессиональный и заинтересованный чтобы каждый остался доволен. Спасибо!
Д
Дарья
12 мар 2023
Замечательная экскурсия, гиду Гаджи отдельное спасибо!
О
Ольга
9 мар 2023
Одним из обязательных пунктов нашей программы в Дагестане было посещение аула-призрака Гамсутль. Взяла эту экскурсию здесь и не пожалела❤️ Всё прошло замечательно! - забрали по адресу проживания (обратно доставили туда-же), водитель-гид Гаджи заботливо сопровождал везде и всюду:), интересно рассказывал про каждую локацию, помогал при фото- и видео-съёмках.
Буду рекомендовать всем!!! 🫶
Буду рекомендовать всем!!! 🫶
Н
Наталья
27 фев 2023
Е
Екатерина
27 фев 2023
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