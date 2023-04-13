Ездили на экскурсию в Гамсутль 23.03. Одна из лучших и насыщенных экскурсий, организовано все прекрасно, нас сопровождал Курахма, пунктуальный, инициативный, ездит аккуратно, но если хотите с ветерком, то тоже может. Неутомимый, мы уже под конец устали, а он был полон энергии, сил, идей! Может рассказать много интересного, но при этом ненавязчив и интеллигентен. Внимателен и заботлив к каждому туристу в группе. Профессиональный и заинтересованный чтобы каждый остался доволен. Спасибо!