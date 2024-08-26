Автобусная экскурсия «Огни вечерней Казани»

Полюбоваться городом в вечернем наряде и узнать о нём интересные факты
Приглашаем оценить главные достопримечательности Казани в свете вечерних огней! Вы увидите Кремль, грандиозную мечеть Кул-Шариф, падающую башню Сююмбике, подвесной мост «Миллениум» и другие важнейшие места города.

Наш профессиональный гид расскажет, как освещались улицы города до появления электричества и другие интересные факты.
5
2 отзыва
Автобусная экскурсия «Огни вечерней Казани»
Автобусная экскурсия «Огни вечерней Казани»
Автобусная экскурсия «Огни вечерней Казани»
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Кремль и мечеть Кул-Шариф
  • Падающую башню Сююмбике
  • Кукольный театр «Экият», похожий на сказочный замок
  • Дворец бракосочетаний «Чаша»
  • Стадион с самым большим в мире медиафасадом «Казань-Арена»
  • Стилизованную мини-деревню с национальным колоритом «Туган Авылым»
  • Самый высокий подвесной мост Казани «Миллениум»
  • Дворец земледельцев

Наш гид поделится интересными фактами, связанными с этими местами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Это автобусная экскурсия с выходами в самых значимых местах

ежедневно в 18:00 и 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 470 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры1 335 ₽
Дети от 7 до 14 лет1 335 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Кремлёвская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Дмитрий
26 авг 2024
Прекрасно! Большое спасибо! Очень красивый город! И люди!
В
25 авг 2024
Были на вечерней экскурсии, ее проводила милая девушка, хорошую атмосферу добавляет город и много интересных зданий.

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