Приглашаем оценить главные достопримечательности Казани в свете вечерних огней! Вы увидите Кремль, грандиозную мечеть Кул-Шариф, падающую башню Сююмбике, подвесной мост «Миллениум» и другие важнейшие места города.
Наш профессиональный гид расскажет, как освещались улицы города до появления электричества и другие интересные факты.
Наш профессиональный гид расскажет, как освещались улицы города до появления электричества и другие интересные факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кремль и мечеть Кул-Шариф
- Падающую башню Сююмбике
- Кукольный театр «Экият», похожий на сказочный замок
- Дворец бракосочетаний «Чаша»
- Стадион с самым большим в мире медиафасадом «Казань-Арена»
- Стилизованную мини-деревню с национальным колоритом «Туган Авылым»
- Самый высокий подвесной мост Казани «Миллениум»
- Дворец земледельцев
Наш гид поделится интересными фактами, связанными с этими местами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Это автобусная экскурсия с выходами в самых значимых местах
ежедневно в 18:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 470 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1 335 ₽
|Дети от 7 до 14 лет
|1 335 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кремлёвская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ранил — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 53 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ранил, я представляю официальное туристическое агентство в Казани, работающее с 2014 года. За это время мы организовали тысячи экскурсий и проложили немало новых туристических маршрутов. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
26 авг 2024
Прекрасно! Большое спасибо! Очень красивый город! И люди!
В
Веденина
25 авг 2024
Были на вечерней экскурсии, ее проводила милая девушка, хорошую атмосферу добавляет город и много интересных зданий.
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