Богом хранимая обитель — Раифский монастырь

Елена Л.
Елена Л. – Гид из Казани
Мы отправимся в знаменитый Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на территории живописного Волжско-Камского природного заповедника в тридцати километрах от Казани.

Вы увидите старинные памятники храмовой архитектуры, расположенные на территории, и прочувствуете атмосферу умиротворения и благодати.
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Экскурсия

От 3 000 ₽ за всё до 6 чел.
(есть вариант до 18 чел.)

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Богом хранимая обитель — Раифский монастырь
Богом хранимая обитель — Раифский монастырь

Что вы увидите 🤩

  • Раифский монастырь
Раифский монастырь – это жемчужина Казанской епархии. Основана в 1613 году иеромонахом Филаретом. Расположена на берегу удивительно красивого лесного озера.
Не смотря на свою многострадальную историю 📖, в настоящее время это великолепный возрожденный архитектурный ансамбль древних храмов.
Главной святыней монастыря во все времена и по сей день является Чудотворная икона Грузинской божьей матери, к просьбам о помощи к ней приезжают с разных уголков России и даже из-за рубежа.
🚩 Начало и место завершения: ул. Саид-Галеева, 6, Казань
 Что входит
  • Услуги экскурсовода
 Что не входит
  • Трансфер
Богом хранимая обитель — Раифский монастырь
Богом хранимая обитель — Раифский монастырь
Богом хранимая обитель — Раифский монастырь
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
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