Раифский монастырь – это жемчужина Казанской епархии. Основана в 1613 году иеромонахом Филаретом. Расположена на берегу удивительно красивого лесного озера.
Не смотря на свою многострадальную историю 📖, в настоящее время это великолепный возрожденный архитектурный ансамбль древних храмов.
Главной святыней монастыря во все времена и по сей день является Чудотворная икона Грузинской божьей матери, к просьбам о помощи к ней приезжают с разных уголков России и даже из-за рубежа.
🚩 Начало и место завершения: ул. Саид-Галеева, 6, Казань
Время проведения: По договоренности
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Л.
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в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00
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