Раифский монастырь – это жемчужина Казанской епархии. Основана в 1613 году иеромонахом Филаретом. Расположена на берегу удивительно красивого лесного озера.

Не смотря на свою многострадальную историю 📖, в настоящее время это великолепный возрожденный архитектурный ансамбль древних храмов.

Главной святыней монастыря во все времена и по сей день является Чудотворная икона Грузинской божьей матери, к просьбам о помощи к ней приезжают с разных уголков России и даже из-за рубежа.