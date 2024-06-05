1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
- ЕЕвгения5 июня 2024Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного
- ЮЮлия3 июня 2024Лучшего гида мы больше не встретили в Казани,так интересно,столько подробностей,фактов доселе не известных узнали. Всё подробно и в тоже время не растянуто,прям то,что надо. Очень эрудирован и образован,молодец Руфат,без лишних оценок,чисто история.
- ТТатьяна1 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Понравилось буквально все. Экскурсию заказывали индивидуальную. Экскурсовод Лиля знающая, доброжелательная, посоветую друзьям.
- ААндрей31 мая 2024Компактная ознакомительная экскурсия по ключевым местам Казани от гида Эльвины: весь рассказ по делу, лаконичный, интересный, полон занимательными историями из
- ААнна30 мая 2024Огромная благодарность Руфату за чудесное путешествие! Только с таким увлеченным, эрудированным, умным, ироничным и, главное, влюбленным в свой город человеком, получится увидеть, погрузиться и понять хоть малую толику жизни, кипящей вокруг, и влюбиться в этот особенный город и людей! Спасибо!
- ВВладимир30 мая 2024Первоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли Трипстер. Ответ на запрос - получили практически мгновенно. Адекватные цены, полное
- ВВиктор29 мая 2024Аделия очень просто и профессионально погрузила и влюбила в Казань, молодец!
- ЛЛариса27 мая 2024На экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересно рассказал и показал достопримечательности Казани Будем рекомендовать друзьям
- ЮЮлия21 мая 2024Александр, спасибо за экскурсию! Это был наш последний день в Казани и заключительная экскурсия в Кремль. Рада, что взяла индивидуальную, Александру удалось заинтересовать даже подростка, было очень интересно и познавательно! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мавзолей казанских ханов»
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