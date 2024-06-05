Экскурсии в Мавзолей казанских ханов

Найдено 6 экскурсий в категории «Мавзолей казанских ханов» в Казани, цены от 1 080 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все дороги ведут в Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
268 отзывов
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Казанский кремль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
203 отзыва
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350 за всё до 5 чел.
Казань прекрасная и многогранная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990 за всё до 4 чел.
Казань многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
68 отзывов
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
    Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
    Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного
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    не понравилась. Сидели первые 20 мин экскурсии, пока собирают деньги. Экскурсия оплачена 4 часа, а не 3.40 (мелочь, но все же). Поэтому как-то пораньше начать собирать можно было, чтобы выдвинулись ровно в 13:30

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
    Лучшего гида мы больше не встретили в Казани,так интересно,столько подробностей,фактов доселе не известных узнали. Всё подробно и в тоже время не растянуто,прям то,что надо. Очень эрудирован и образован,молодец Руфат,без лишних оценок,чисто история.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Все дороги ведут в Казань
    Экскурсия очень понравилась. Понравилось буквально все. Экскурсию заказывали индивидуальную. Экскурсовод Лиля знающая, доброжелательная, посоветую друзьям.
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Казань прекрасная и многогранная
    Компактная ознакомительная экскурсия по ключевым местам Казани от гида Эльвины: весь рассказ по делу, лаконичный, интересный, полон занимательными историями из
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    прошлого и современности. Сама Эльвина приятная девушка, милая, отзывчивая, слушать её одно удовольствие. Однозначно рекомендуем для индивидуальной запоминающейся экскурсии. Спасибо Эльвине и Казани!

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
    Огромная благодарность Руфату за чудесное путешествие! Только с таким увлеченным, эрудированным, умным, ироничным и, главное, влюбленным в свой город человеком, получится увидеть, погрузиться и понять хоть малую толику жизни, кипящей вокруг, и влюбиться в этот особенный город и людей! Спасибо!
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Все дороги ведут в Казань
    Первоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли Трипстер. Ответ на запрос - получили практически мгновенно. Адекватные цены, полное
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    информирование, выполнили наши пожелания. Гиду Марине - отдельное спасибо - профессионал своего дела! Брали в первый раз с собой дочу 7 лет, переживали будет ли ей интересно - 4 часа пролетели незаметно!

    Первоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли ТрипстерПервоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли Трипстер
  • В
    Виктор
    29 мая 2024
    Все дороги ведут в Казань
    Аделия очень просто и профессионально погрузила и влюбила в Казань, молодец!
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
    На экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересно рассказал и показал достопримечательности Казани Будем рекомендовать друзьям
    На экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересноНа экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересноНа экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересно
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Казанский кремль сквозь века
    Александр, спасибо за экскурсию! Это был наш последний день в Казани и заключительная экскурсия в Кремль. Рада, что взяла индивидуальную, Александру удалось заинтересовать даже подростка, было очень интересно и познавательно! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мавзолей казанских ханов»

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  4. Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
  5. Казань многоликая
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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Мавзолей казанских ханов" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 080 до 10 670 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 834 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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