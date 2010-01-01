Выездная индивидуальная экскурсия ⛳ городище - столица ⭐️ одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. Болгарский историко-архитектурный комплекс самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Болгар – святое для поволжских татар место. Здесь в 922 г. был принят ислам в качестве официальной государственной религии.

С 2010 года по инициативе и при попечительстве первого президента Татарстана Шаймиева в Булгаре началась широкомасштабная реализация программы республиканского Фонда сохранения и развития Булгара и Свияжска «Возрождение», включающая реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей 🏛️ и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры. Сооружены новые здания соборной Белой мечети (подобной по стилю мечети Кул-Шариф в Казани, но меньшей размерности), комплекса речного вокзала, гостиницы и экспозиционно-информационного центра музея-заповедника, музея хлеба с мельницей и пекарней, музея ремёсел с кузницей и других объектов. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;