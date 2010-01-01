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Индивидуальная экскурсия в Болгар (Северная Мекка)

5
6 отзывов
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
Татарский город 🏙️ Болгар расположен на месте столицы ⭐️ волжских булгар.

Здесь народ в конце X века принял ислам.

Средневековый комплекс имеет большое значение для культуры Татарстана, Чувашии и России.

Вы увидите исторические сооружения Болгарского городища, современную Белую мечеть, узнаете об истории 📖 Северной Мекки и жизни города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 26 313 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Болгар (Северная Мекка)
Индивидуальная экскурсия в Болгар (Северная Мекка)

Что вы увидите

  • Соборную мечеть и Большой Минарет
  • Восточный мавзолей
  • Северный мавзолей
  • Ханскую усыпальницу и Малый Минарет
  • Черную палату
  • Белую Мечеть
Выездная индивидуальная экскурсия ⛳ городище - столица ⭐️ одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. Болгарский историко-архитектурный комплекс самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Болгар – святое для поволжских татар место. Здесь в 922 г. был принят ислам в качестве официальной государственной религии.
С 2010 года по инициативе и при попечительстве первого президента Татарстана Шаймиева в Булгаре началась широкомасштабная реализация программы республиканского Фонда сохранения и развития Булгара и Свияжска «Возрождение», включающая реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей 🏛️ и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры. Сооружены новые здания соборной Белой мечети (подобной по стилю мечети Кул-Шариф в Казани, но меньшей размерности), комплекса речного вокзала, гостиницы и экспозиционно-информационного центра музея-заповедника, музея хлеба с мельницей и пекарней, музея ремёсел с кузницей и других объектов. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • проезд на комфортабельных автобусах
  • входные билеты в музеи
  • экскурсионное обслуживание профессиональными гидами (на русском языке)
  • обед.
Что не входит
  • личные расходы
  • доплата за иностранного гида (экскурсия на английском, немецком, французском, испанском, итальянском и др. языках) : от 800 - 1000 руб/ час работы экскурсовода.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная экскурсия в Болгар (Северная Мекка)
Индивидуальная экскурсия в Болгар (Северная Мекка)
Индивидуальная экскурсия в Болгар (Северная Мекка)
Индивидуальная экскурсия в Болгар (Северная Мекка)
Индивидуальная экскурсия в Болгар (Северная Мекка)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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6 отзывов оставили туристы

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