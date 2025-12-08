Едем к природным жемчужинам республики — озёрам, что не знают льда, дендрарию с растениями из разных уголков мира, и духовной крепости посреди леса. Я расскажу историю появления, развития и сохранения этих уникальных природных объектов в Татарстане и поделюсь интересными фактами.

Голубые озёра — удивительный памятник природы, аналогов которому в нашей стране нет. Они не замерзают даже зимой — самые смелые могут окунуться в воду!

Дендрарий и Музей природы, которые входят в состав Волжско-Камского заповедника:

В дендрарии живут около 550 видов растений — они зонированы по частям света

Музей природы рассказывает о растительном и животном мире края — в нём собрано более 50 таксидермических экспонатов

Раифский Богородицкий мужской монастырь 1613 года. Здесь хранятся иконы из камней и ракушек и знаменитая Грузинская икона Божией Матери. Это место — центр паломничества для людей разных вероисповеданий. Говорят, здесь даже лягушки не квакают, чтобы не мешать молитве.

Время в пути от Казани до первой остановки — 30–40 мин

Время переезда между объектами — ~30 мин

Едем на Kia Sportage или Lada Granta, детское кресло/бустер по запросу

Интересно будет взрослым и детям от 7 лет

Зимой или по вашему желанию в любой сезон вместо дендрария можем посетить обсерваторию — детали уточняйте в переписке

Если хотите окунуться в озеро, возьмите с собой купальные принадлежности

Дополнительные расходы — входные билеты (также нужно купить билет для гида)