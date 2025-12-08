Едем к природным жемчужинам республики — озёрам, что не знают льда, дендрарию с растениями из разных уголков мира, и духовной крепости посреди леса.
Я расскажу историю появления, развития и сохранения этих уникальных природных объектов в Татарстане и поделюсь интересными фактами.
Описание экскурсии
Голубые озёра — удивительный памятник природы, аналогов которому в нашей стране нет. Они не замерзают даже зимой — самые смелые могут окунуться в воду!
Дендрарий и Музей природы, которые входят в состав Волжско-Камского заповедника:
- В дендрарии живут около 550 видов растений — они зонированы по частям света
- Музей природы рассказывает о растительном и животном мире края — в нём собрано более 50 таксидермических экспонатов
Раифский Богородицкий мужской монастырь 1613 года. Здесь хранятся иконы из камней и ракушек и знаменитая Грузинская икона Божией Матери. Это место — центр паломничества для людей разных вероисповеданий. Говорят, здесь даже лягушки не квакают, чтобы не мешать молитве.
Примерный тайминг
- Время в пути от Казани до первой остановки — 30–40 мин
- Время переезда между объектами — ~30 мин
Организационные детали
- Едем на Kia Sportage или Lada Granta, детское кресло/бустер по запросу
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Зимой или по вашему желанию в любой сезон вместо дендрария можем посетить обсерваторию — детали уточняйте в переписке
- Если хотите окунуться в озеро, возьмите с собой купальные принадлежности
Дополнительные расходы — входные билеты (также нужно купить билет для гида)
- Голубые озёра — 100 ₽ за чел.
- Дендрарий — 200 ₽ за чел., есть льготы
- Музей природы — 100 ₽ за чел., есть льготы
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 769 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
