10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы вернетесь в прошлое, услышите богатую историю нашего края, узнаете об инновациях будущего и полюбуетесь живописной природой.
Описание экскурсии
Новый город в чистом поле
Мы отправимся в Иннополис — самый молодой город в России. Я объясню, какие передовые инновации здесь осваиваются и как функционирует инфраструктура в городе будущего. Вы осмотрите первый в России IT-университет, лицей и студенческие кампусы. Жилые кварталы, детские площадки и спортивный комплекс покажут, как горожане проводят досуг, а в особой экономической зоне мы поговорим о привлечении перспективных технологичных компаний.
Жемчужина Татарстана
После нас ждут Голубые озёра — самая знаменитая природная достопримечательность нашего края. На территории заповедника вы не только увидите озеро с кристально чистой водой, но и полюбуетесь хрустальным водопадом. Я расскажу об экосистеме местности, флоре и фауне, мы пройдёмся по маршруту лесотерапии (это практика исцеления контактом с природой, пришедшая из Японии). Вы узнаете, почему озёра не замерзают, а затем при желании вы сможете искупаться даже в зимнее время! Для этого есть вся необходимая инфраструктура: специальные мостки и кабины для переодевания.
Чудеса обители на берегу озера
Ансамбль Раифского Богородицкого монастыря складывался не одно столетие — вы погрузитесь в историю непростой жизни обители и услышите о её основателе, отшельнике Филарете. Прикоснетесь к чудотворному образу Грузинской пресвятой Богородицы и осмотрите самую маленькую церковь в Европе. А я расскажу старинную легенду о неквакающих лягушках Раифского озера.
Все религии под одной крышей
Завершится наша экскурсия у Вселенского храма: его архитектура объединила стилевые элементы 16 мировых религий — попробуйте отыскать их на фасаде. Мы поговорим о главной идее комплекса и толерантности — осмотр этого необычного строения никого не оставляет равнодушным.
Организационные детали
- Трансфер на кроссовере HAVAL F7 включен в стоимость экскурсии
- Посещение Храма всех религий — добровольно (300 ₽ с чел.)
- Мы будем посещать религиозные объекты, нужно взять с собой платок для женщин и пустую тару для набора святой воды
- На каждой локации после экскурсионной части предусмотрено свободное время: вы сможете сделать фотографии, перекусить, поставить свечи в монастыре или искупаться в Голубых озёрах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Руслан великолепный гид - без лишних слов. Информацию подавал не сухо, с ответами на
Бронировали индивидуальную экскурсию в Казани через Tripster с гидом Русланом — маршрут 4-в-1: Иннополис, Храм всех религий, Раифский монастырь и Голубые озёра. Остались очень довольны!
Экскурсия проходила на чистой, комфортной