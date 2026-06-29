10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий

Отправиться в поездку по окрестностям Казани, прикоснуться к истории и посетить самый молодой город
За один день вы осмотрите места, которыми гордится Татарстан: музей под открытым небом с удивительными церквями, живописный монастырь на берегу озера и необычный Вселенский храм.

Вы вернетесь в прошлое, услышите богатую историю нашего края, узнаете об инновациях будущего и полюбуетесь живописной природой.
4.9
79 отзывов
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий

Описание экскурсии

Новый город в чистом поле

Мы отправимся в Иннополис — самый молодой город в России. Я объясню, какие передовые инновации здесь осваиваются и как функционирует инфраструктура в городе будущего. Вы осмотрите первый в России IT-университет, лицей и студенческие кампусы. Жилые кварталы, детские площадки и спортивный комплекс покажут, как горожане проводят досуг, а в особой экономической зоне мы поговорим о привлечении перспективных технологичных компаний.

Жемчужина Татарстана

После нас ждут Голубые озёра — самая знаменитая природная достопримечательность нашего края. На территории заповедника вы не только увидите озеро с кристально чистой водой, но и полюбуетесь хрустальным водопадом. Я расскажу об экосистеме местности, флоре и фауне, мы пройдёмся по маршруту лесотерапии (это практика исцеления контактом с природой, пришедшая из Японии). Вы узнаете, почему озёра не замерзают, а затем при желании вы сможете искупаться даже в зимнее время! Для этого есть вся необходимая инфраструктура: специальные мостки и кабины для переодевания.

Чудеса обители на берегу озера

Ансамбль Раифского Богородицкого монастыря складывался не одно столетие — вы погрузитесь в историю непростой жизни обители и услышите о её основателе, отшельнике Филарете. Прикоснетесь к чудотворному образу Грузинской пресвятой Богородицы и осмотрите самую маленькую церковь в Европе. А я расскажу старинную легенду о неквакающих лягушках Раифского озера.

Все религии под одной крышей

Завершится наша экскурсия у Вселенского храма: его архитектура объединила стилевые элементы 16 мировых религий — попробуйте отыскать их на фасаде. Мы поговорим о главной идее комплекса и толерантности — осмотр этого необычного строения никого не оставляет равнодушным.

Организационные детали

  • Трансфер на кроссовере HAVAL F7 включен в стоимость экскурсии
  • Посещение Храма всех религий — добровольно (300 ₽ с чел.)
  • Мы будем посещать религиозные объекты, нужно взять с собой платок для женщин и пустую тару для набора святой воды
  • На каждой локации после экскурсионной части предусмотрено свободное время: вы сможете сделать фотографии, перекусить, поставить свечи в монастыре или искупаться в Голубых озёрах

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2714 туристов
С самого детства люблю историю и архитектуру родного края. С 2018 года я аккредитованный универсальный гид: провожу экскурсии по старой и новой Казани, в кремле, а также специализируюсь на загородных
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маршрутах (Свияжск, Храм всех религий, Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Йошкар-Ола) Мои экскурсии — это всегда индивидуальный подход. Я стараюсь подстраиваться под темп, интересы и возраст гостей, адаптирую маршрут по желанию и делаю всё, чтобы путешествие было комфортным и запоминающимся. Подаю материал доступно, с фото- и видеоматериалами. Главное для меня — подарить вам впечатления, хорошее настроение и, конечно, любовь к нашему краю.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
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2
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А
Руслан - настоящий профессионал с глубокими знаниями истории и культуры. С первой минуты мы были очарованы тем, как живо, легко и с какой искренней любовью гид рассказывает о своей республике.
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Маршрут составлен идеально: за 7 часов мы успели увидеть и современный город Иннополис, самые чистое и голубое озеро, умиротворенный Раифский храм, а так же удивительный Храм всех религий. Время пролетело незаметно, а история и её легенды буквально ожили перед нашими глазами. Спасибо за то, что влюбили нас в чудесный Татарстан! Обязательно вернемся снова!

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О
Очень понравилось! Руслан всё рассказал, на вопросы ответил. Очень насыщенная экскурсия. Сама машина и поездка комфортные. Определенно рекомендую! Хочется вернуться и съездить в Йошкар-Олу.
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Диана
Всё прошло отлично! Сразу видно Руслан очень любит свой город, и очень много знает о Казани, и о Татарстане. За пару дней до экскурсии предупредил нас о непростой ситуации на
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Голубых озёрах, подсказал что нужно взять с собой. Во время экскурсии рассказал много интересного, показал красивые места, особое спасибо за Голубые озёра. Всем рекомендую Руслана как гида, проведёте прекрасно день и узнаете много нового.

Всё прошло отлично! Сразу видно Руслан очень любит свой город, и очень много знает о Казани,
Всё прошло отлично! Сразу видно Руслан очень любит свой город, и очень много знает о Казани,
Всё прошло отлично! Сразу видно Руслан очень любит свой город, и очень много знает о Казани,
Всё прошло отлично! Сразу видно Руслан очень любит свой город, и очень много знает о Казани,
Всё прошло отлично! Сразу видно Руслан очень любит свой город, и очень много знает о Казани,
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Матфей
Прекрасная, насыщенная и в то же время не тяжелая экскурсия по одним из основных загородных достопримечательностей Казани.

Руслан великолепный гид - без лишних слов. Информацию подавал не сухо, с ответами на
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наши всевозможные вопросы.

Так же было достаточно времени для индивидуальной прогулки по каждой из достопримечательностей и фотосессии. Никто никуда не подгонял и не торопил, позволяя полностью погрузиться в процесс исследования новых мест.

Трансфер комфортабельный, в машине чисто, вкусно пахнет, удобно. Даже не заметили длину пути за увлекательным разговором. Видно сразу, что человек не просто заучил, а живет и горит этими знаниями.

Всем настоятельно рекомендую Руслана как экскурсовода, не пожалеете!

Прекрасная, насыщенная и в то же время не тяжелая экскурсия по одним из основных загородных достопримечательностей Казани.
Прекрасная, насыщенная и в то же время не тяжелая экскурсия по одним из основных загородных достопримечательностей Казани.
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Виктория
От Виктории:
Бронировали индивидуальную экскурсию в Казани через Tripster с гидом Русланом — маршрут 4-в-1: Иннополис, Храм всех религий, Раифский монастырь и Голубые озёра. Остались очень довольны!

Экскурсия проходила на чистой, комфортной
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машине, мы были вдвоём, так что было просторно. Отдельно хочется отметить невероятную подготовку гида: огромное количество интересной и разноплановой информации — от истории до современных реалий Татарстана. Руслан сопровождал свой рассказ иллюстрациями, архивными фотографиями и наглядными графиками — ни одна минута экскурсии не была потрачена впустую.

Нам особенно понравилось, что рассказ не ограничивался сухими фактами, а погружал в культуру, традиции и жизнь современного региона. Порадовало и то, что после рассказа на каждом объекте давалось время на самостоятельный осмотр — его хватало, хотя лично мне хотелось бы иногда на 5–10 минут больше, чтобы не смотреть на часы.

Так как в день экскурсии у нас был вылет, мы заранее согласовали с Русланом изменения в маршруте — он без проблем подстроился и довёз нас прямо в аэропорт. Руслан держал связь не только во время экскурсии, но до нее ответил на все наши организационные вопросы. Всё было чётко по времени, что для нас было особенно важно.

Ни разу не пожалели, что выбрали именно этот маршрут и экскурсовода. Огромное спасибо за насыщенный и комфортный день!

От Карины:

В конце марта Руслан провел для нас экскурсию 4в1 — четкий тайминг, большая машина и комфортное вождение, рассказ на протяжении всей дороги. В хорошем смысле — ни минуты покоя. Руслан не только провел нам экскурсию в тех местах, которые были заявлены, но и рассказал про саму Казань, Волгу, татарский язык, поделился личным опытом. Свой рассказ сопровождал фотографиями и даже татарской музыкой.

В каждом месте у нас было достаточно свободного времени, чтобы все успеть и не успеть заскучать. Был перерыв на обед в трапезной в Раифском монастыре.

Руслан забрал нас из отеля и любезно согласился в конце экскурсии отвезти в аэропорт. Спасибо такому эрудированному и компетентному гиду! Будем рекомендовать нашим знакомым. Если окажемся еще раз в Казани — то на экскурсию к Руслану!

От Виктории:
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Елена
Спасибо Руслану за экскурсию. Информации было много, думали ничего не запомним, но после экскурсии, отдохнув, информация улеглась в наших головах, даже 7 летний ребёнок сумел всё с восторгом рассказать бабушке по приезду домой. Старший сын теперь грезит Иннополисом. В общем, рекомендую!!!
Спасибо Руслану за экскурсию. Информации было много, думали ничего не запомним, но после экскурсии, отдохнув, информация
Спасибо Руслану за экскурсию. Информации было много, думали ничего не запомним, но после экскурсии, отдохнув, информация
Спасибо Руслану за экскурсию. Информации было много, думали ничего не запомним, но после экскурсии, отдохнув, информация
Спасибо Руслану за экскурсию. Информации было много, думали ничего не запомним, но после экскурсии, отдохнув, информация
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