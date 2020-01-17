10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Новый город в чистом поле

Мы отправимся в Иннополис — самый молодой город в России. Я объясню, какие передовые инновации здесь осваиваются и как функционирует инфраструктура в городе будущего. Вы осмотрите первый в России IT-университет, лицей и студенческие кампусы. Жилые кварталы, детские площадки и спортивный комплекс покажут, как горожане проводят досуг, а в особой экономической зоне мы поговорим о привлечении перспективных технологичных компаний.

Остров-град

После нас ждёт Свияжск: город-крепость, построенный всего за 4 недели. Этот музей под открытым небом перенесет вас в эпоху Ивана Грозного — я расскажу, как царь решил построить здесь центр православного Поволжья. Вы полюбуетесь старинными фресками Успенского монастыря, узнаете, как была построена церковь Святой Троицы — памятник русского деревянного зодчества VI века. Осмотрите роскошный пятиглавый собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», возведённый неовизантийском стиле, и услышите о массовых гуляниях и праздниках на Рождественской площади.

Чудеса обители на берегу озера

Ансамбль Раифского Богородицкого монастыря складывался не одно столетие — вы погрузитесь в историю непростой жизни обители и услышите о её основателе, отшельнике Филарете. Прикоснетесь к чудотворному образу Грузинской пресвятой Богородицы и осмотрите самую маленькую церковь в Европе. А я расскажу старинную легенду о неквакающих лягушках Раифского озера.

Все религии под одной крышей

Завершится наша экскурсия у Вселенского храма: его архитектура объединила стилевые элементы 16 мировых религий — попробуйте отыскать их на фасаде. Мы поговорим о главной идее комплекса и толерантности — осмотр этого необычного строения никого не оставляет равнодушным.