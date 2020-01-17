10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий

Отправиться в поездку по окрестностям Казани, прикоснуться к истории и посетить самый молодой город

Руслан
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Руслан – ваш гид
За один день вы осмотрите места, которыми гордится Татарстан: город современных технологий, музей под открытым небом с удивительными церквями, монастырь на берегу озера и необычный Вселенский храм.

Вы вернетесь в прошлое, услышите богатую историю нашего края, узнаете об инновациях будущего и полюбуетесь живописной природой.
6890 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий

Что вас ожидает

Новый город в чистом поле
Мы отправимся в Иннополис — самый молодой город в России. Я объясню, какие передовые инновации здесь осваиваются и как функционирует инфраструктура в городе будущего. Вы осмотрите первый в России IT-университет, лицей и студенческие кампусы. Жилые кварталы, детские площадки и спортивный комплекс покажут, как горожане проводят досуг, а в особой экономической зоне мы поговорим о привлечении перспективных технологичных компаний.

Остров-град
После нас ждёт Свияжск: город-крепость, построенный всего за 4 недели. Этот музей под открытым небом перенесет вас в эпоху Ивана Грозного — я расскажу, как царь решил построить здесь центр православного Поволжья. Вы полюбуетесь старинными фресками Успенского монастыря, узнаете, как была построена церковь Святой Троицы — памятник русского деревянного зодчества VI века. Осмотрите роскошный пятиглавый собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», возведённый неовизантийском стиле, и услышите о массовых гуляниях и праздниках на Рождественской площади.

Чудеса обители на берегу озера
Ансамбль Раифского Богородицкого монастыря складывался не одно столетие — вы погрузитесь в историю непростой жизни обители и услышите о её основателе, отшельнике Филарете. Прикоснетесь к чудотворному образу Грузинской пресвятой Богородицы и осмотрите самую маленькую церковь в Европе. А я расскажу старинную легенду о неквакающих лягушках Раифского озера.

Все религии под одной крышей
Завершится наша экскурсия у Вселенского храма: его архитектура объединила стилевые элементы 16 мировых религий — попробуйте отыскать их на фасаде. Мы поговорим о главной идее комплекса и толерантности — осмотр этого необычного строения никого не оставляет равнодушным.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Трансфер оплачивается отдельно — 2000 руб.
  • При желании можно осмотреть Храм всех религий внутри — 100 руб./чел.
  • Мы будем посещать религиозные объекты, советуем взять с собой платок для женщин и пустую тару для набора святой воды в Раифском монастыре
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
С самого детства изучаю историю и архитектуру родного края. Вот уже 4 года профессионально занимаюсь экскурсиями по Казани и её окрестностям. В последнее время провожу индивидуальные экскурсии на автомобиле, чтобы гости нашей столицы без спешки и толпы людей осмотрели все достопримечательности. Моя цель — индивидуальный подход, море впечатлений, хорошее настроение и желание вернуться вновь...
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 января 2020
Всем привет! Казань порадовала, приятный город, есть что посмотреть.. 7.01 заказали обзорную экскурсию, гид Руслан, встретил на машине, подобрали ещё одну семейную пару, и провез он нас по замечательным местам, постоянно объясняя и рассказывая всю историю Казани и её окрестностей, грамотное и хорошее знание истории, не давали нам скучать. Время с ним пролетело быстро и не заметно, и самое главное не утомительно прошло. Так что рекомендуем.. надеемся вернуться ещё раз.
7 января 2020
Большое спасибо Руслану! Очень интересная содержательная экскурсия! Руслан настоящий профессионал, очень любящий Казань и Татарстан! Очень рады знакомству, и с Русланом и с Татарстаном!))))
Наташа
25 декабря 2019
Замечательная насыщенная местами, фактами и впечатлениями , экскурсия! Руслан - хороший рассказчик , было интересно и бабушке и детям . Были получены ответы на все вопросы . Руслан очень внимательный , отвечал полностью , с юмором и шутками на все вопросы . Мы в восторге ! Всем рекомендуем данную экскурсию и данного экскурсовода !
6 ноября 2019
Мы с мужем были на ноябрьские праздники три дня в Казани. Одна из индивидуальных экскурсий на автомобиле была в Свияжск с гидом Русланом. Остались всем очень довольны - и тем что узнали много нового, и профессионализмом нашего гида. Парень очень доброжелательный, предупредительный, хорошая грамотная речь, чувствуется живой интерес и к клиентам, и к делу, которым занимается. Вообщем, все было супер!!!
28 октября 2019
Руслан провёл очень интересную экскурсию. Все условия были соблюдены. Экскурсия невероятно интересная и насыщенная. Всем рекомендую обратиться именно к этому гиду!
9 октября 2019
Насыщенная экскурсия, позволяющая за один день осмотреть сразу несколько совершенно разных любопытных мест — от «цифрового» молодого Иннополиса до патриархальных монастырей в сказочно красивых местах. Большое спасибо Руслану, с ним было очень комфортно, он много знает и интересно рассказывает, хороший водитель. Время пролетает незаметно, а впечатлений хватает надолго.
30 сентября 2019
Нам очень понравилось. Цитирую Руслана: "Моя цель — индивидуальный подход, море впечатлений, хорошее настроение и желание вернуться вновь...". Так вот его цель выполнена на 100%. Даже трудно что-то добавить. Мы много где были, и в России и более чем 30 стран мира, есть с чем сравнить и поверьте это действительно безумно интересно, несмотря на длительность и холодную погоду не тяжело (а мы были с детьми). Руслан действительно любит и гордится своим регионом и заразил нас этим ))) Спасибо большое за отличную экскурсию.
18 сентября 2019
Интересная познавательная экскурсия, сочетающая в себе посещение как древнего города-острова Свияжск, которому почти 5 веков, так и Иннополиса - самого нового (2015 г.) и самого маленького по численности населения города России со своим Университетом и Особой экономической зоной. Прекрасным дополнением экскурсии служит посещение Раифского Богородицкого мужского монастыря - православной святыны, расположенной в уникальном природном окружении: на берегу Сумского (Раифского) озера в великолепном заповедном сосновом лесу. Несмотря на такую насыщенность, благодаря Руслану, экскурсия прошла не утомительно и как-то даже незаметно подошла к концу. На острове Свияжск хотелось побыть подольше, насладиться окружающими пейзажами и тишиной после шумной Москвы. Руслан во время экскурсии сообщил много интересных фактов, как о местах посещения, так и из истории Казани в целом. За что ему отдельное спасибо.
30 июля 2019
Понравилась экскурсия и экскурсовод. Несмотря на погоду +11 с ветром в конце июля) Руслану удалось сделать насыщенную экскурсию интересной и не утомительной. Водитель он прекрасный, собеседник - приятный, как экскурсовод ориентирован на слушателей, лоялен и не навязчив. Сама Казанская земля прекрасна! После московской гонки на выживание мы прошли перезагрузку, вспомнили кто мы, как нас зовут и какая у нас великая страна и история! Большое спасибо, Руслан! Рекомендую и экскурсию, и экскурсовода!)
15 июля 2019
Добрый день! Позновательно, интересно, увлекательно, не утомительно и комфортно! Необходимо отметить,что перечисленное выше - благодаря гиду Руслану. Всем любителям истории, пеших прогулок и просто любознательным - рекомендую! От нас Руслану благодарность; пожелания успеха,здоровья, такого же неисчерпаемого терпения! Спасибо,Руслан, мы вернулись домой намного "богаче"!

Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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