10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы осмотрите места, которыми гордится Татарстан: музей под открытым небом с удивительными церквями, живописный монастырь на берегу озера и необычный Вселенский храм. Вы вернетесь в прошлое, услышите богатую историю нашего края, узнаете об инновациях будущего и полюбуетесь живописной природой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Новый город в чистом поле

Мы отправимся в Иннополис — самый молодой город в России. Я объясню, какие передовые инновации здесь осваиваются и как функционирует инфраструктура в городе будущего. Вы осмотрите первый в России IT-университет, лицей и студенческие кампусы. Жилые кварталы, детские площадки и спортивный комплекс покажут, как горожане проводят досуг, а в особой экономической зоне мы поговорим о привлечении перспективных технологичных компаний.

Жемчужина Татарстана

После нас ждут Голубые озёра — самая знаменитая природная достопримечательность нашего края. На территории заповедника вы не только увидите озеро с кристально чистой водой, но и полюбуетесь хрустальным водопадом. Я расскажу об экосистеме местности, флоре и фауне, мы пройдёмся по маршруту лесотерапии (это практика исцеления контактом с природой, пришедшая из Японии). Вы узнаете, почему озёра не замерзают, а затем при желании вы сможете искупаться даже в зимнее время! Для этого есть вся необходимая инфраструктура: специальные мостки и кабины для переодевания.

Чудеса обители на берегу озера

Ансамбль Раифского Богородицкого монастыря складывался не одно столетие — вы погрузитесь в историю непростой жизни обители и услышите о её основателе, отшельнике Филарете. Прикоснетесь к чудотворному образу Грузинской пресвятой Богородицы и осмотрите самую маленькую церковь в Европе. А я расскажу старинную легенду о неквакающих лягушках Раифского озера.

Все религии под одной крышей

Завершится наша экскурсия у Вселенского храма: его архитектура объединила стилевые элементы 16 мировых религий — попробуйте отыскать их на фасаде. Мы поговорим о главной идее комплекса и толерантности — осмотр этого необычного строения никого не оставляет равнодушным.

Организационные детали