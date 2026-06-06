Яна — Организатор в Казани Организатор данного мероприятия

На сайте с 2025 года

Провела экскурсии для 27 туристов

Мы с 2015 года занимаемся сплавами, пять лет из которых — на каяках. Что мы делаем? Влюбляем в каякинг, показываем на практике, что каяки доступны всем. Дарим любителям активного отдыха новые впечатления! Каякинг — это про любовь, свободу и радость. Мы всей душой влюблены в это дело и с удовольствием научим и вас;)