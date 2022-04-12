Что вас ожидает:

Нетуристическая Казань

Обязательно познакомлю со сладостями на дегустации. Фотографирую своих гостей в интересных туристических местах и там где они этого не ожидают. Преимущества моего маршрута — это другая Казань! А вид из автомобиля с панорамной крышей даст вам полные ощущения на экскурсии. Ваша память о Казани — моя работа. До встречи!

Важная информация: