Казань - будем знакомиться

Обзор исторического центра города Казань

Индивидуальная
Обзор исторического центра города Казань.

Маршрут проходит как по основным историческим улицам, так и по скрытым от глаз туриста улочкам города.
Казань - будем знакомиться
Казань - будем знакомиться
Казань - будем знакомиться
Казань - будем знакомиться
Казань - будем знакомиться
Казань - будем знакомиться

Что вас ожидает:

    Нетуристическая Казань
    Обязательно познакомлю со сладостями на дегустации. Фотографирую своих гостей в интересных туристических местах и там где они этого не ожидают. Преимущества моего маршрута — это другая Казань! А вид из автомобиля с панорамной крышей даст вам полные ощущения на экскурсии. Ваша память о Казани — моя работа. До встречи!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Кремлевская д. 2, Казань
    Завершение: площадь 1-го Мая, РТ, Казань
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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