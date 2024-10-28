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5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Конная прогулка + пикник в окрестностях Казани (всё включено)
Покататься на лошадях, увидеть заброшенный храм 18 века и отдохнуть на пикнике с видом на Каму
Начало: На ул. Марселя Салимжанова
«Инструктор расскажет о породах лошадей, особенностях их характера, правилах верховой езды и безопасности»
7 июн в 09:00
14 июн в 09:00
от 16 150 ₽
17 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Необычное путешествие по окрестностям Казани
Туда, где до сих пор ткут на ткацких станках, где делают пиво, где можно увидеть животных и ферму
Начало: На площади Тукая
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
Завтра в 09:00
10 июн в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Поездка на страусиную ферму
Открыть для себя все прелести сельского туризма с национальным колоритом
Начало: В селе Ямашурма
«Вас встретят сотрудники, которые с удовольствием расскажут о жизни по соседству с таким многочисленным «зоопарком»»
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
3450 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина28 октября 2024Заказала экскурсию на день рождения и не прогадала) день был полон интересного, необычного и веселого: и лошади (замечательная конеферма кстати!),
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Животные»
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