Экскурсии с животными в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Казани, цены от 3450 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Конная прогулка + пикник в окрестностях Казани (всё включено)
На машине
Конные прогулки
5 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Конная прогулка + пикник в окрестностях Казани (всё включено)
Покататься на лошадях, увидеть заброшенный храм 18 века и отдохнуть на пикнике с видом на Каму
Начало: На ул. Марселя Салимжанова
«Инструктор расскажет о породах лошадей, особенностях их характера, правилах верховой езды и безопасности»
7 июн в 09:00
14 июн в 09:00
от 16 150 ₽17 000 ₽ за всё до 10 чел.
Необычное путешествие по окрестностям Казани
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Необычное путешествие по окрестностям Казани
Туда, где до сих пор ткут на ткацких станках, где делают пиво, где можно увидеть животных и ферму
Начало: На площади Тукая
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
Завтра в 09:00
10 июн в 09:00
3500 ₽ за человека
Поездка на страусиную ферму
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Поездка на страусиную ферму
Открыть для себя все прелести сельского туризма с национальным колоритом
Начало: В селе Ямашурма
«Вас встретят сотрудники, которые с удовольствием расскажут о жизни по соседству с таким многочисленным «зоопарком»»
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
3450 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Регина
    28 октября 2024
    Конная прогулка + пикник в окрестностях Казани (всё включено)
    Заказала экскурсию на день рождения и не прогадала) день был полон интересного, необычного и веселого: и лошади (замечательная конеферма кстати!),
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    и заброшенный храм - с элементом квеста даже получилось, и неожиданно продуманный и классный пикник! А уж лестница))) С нами был Эльнар - приятный в общении, спокойный и доброжелательный молодой человек, с ним наша компания комфортно провела целый день. Очень рекомендую эту экскурсию и обязательно поеду с ними еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Животные»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Необычное путешествие по окрестностям Казани
  3. Поездка на страусиную ферму
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Благовещенский собор
  5. Кул-Шариф
  6. Башня Сююмбике
  7. Старая Казань
  8. Улица Баумана
  9. Старо-татарская слобода
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2025
Сейчас в Казани в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 3450 до 16 150 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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