В путешествии вы получите объёмное представление об истории и памятниках города. Проследите его ключевые вехи. Осмотрите кремль, познакомитесь с архитектурными памятниками и храмами. Побываете в центре национальной культуры — Старо-Татарской слободе — и уютном этнокомплексе. А также услышите о Шаляпине, Горьком, Л. Толстом и других знаменитых личностях, связанных с Казанью.
Описание экскурсии
- Казанский кремль — тайны, легенды и история легендарного сооружения. Экскурсия займёт 40–60 минут, остальное время уделим другим достопримечательностям
- Гостиный двор — бывший торговый комплекс и пассажи 19 века
- Университетский городок и Казанский императорский университет, третий в России по дате основания
- Дом Зинаиды Ушковой — самая загадочная постройка Казани начала 20 века
- Казанский посад и самая высокая колокольня 18 века, образец мастерства кирпичной кладки
- Старо-Татарская слобода — особый исторический район, ставший центром самобытной татарской культуры
- Национальная деревня «Туган Авылым» в Суконной слободе — центр деревянного зодчества и уютный этнокомплекс
- Театр «Экият» — один из самых крупных и старых кукольных театров в России
- Казанский собор Божьей Матери, где в 16 веке была явлена чудотворная икона
- «Чаша», или «Казан» (городской ЗАГС) с драконами и барсами
- Панорамный вид на Казанку на высоком берегу рядом с Национальной библиотекой. В 2024 году здесь построили парк «Елмай», с которого открывается прекрасный вид на мост Миллениум
- Дворец Земледельцев — необычное и впечатляющее архитектурное сооружение
Вы узнаете:
- Об истоках возникновения города на холме, слободах вокруг Казани и её исторических эпохах
- Знаковых личностях, связанных с Казанью: Державине, Шаляпине, Л. Толстом, Горьком, Ленине, а также именитых выпускниках Казанского Императорского университета
- Пугачёвском бунте, охватившем Казань в 18 веке
- Визите Екатерины II
- Явлении чудотворной иконы Казанской Божьей Матери
- И многом другом
Организационные детали
Экскурсия преимущественно пешеходная, с перемещениями между локациями на автомобиле.
в субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Первого мая
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 48 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной историиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
23 мар 2025
Спасибо большое Лилии за интересную и подробную экскурсию - удалось узнать многое как о Казани в целом, так и о конкретных местах в частности!
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Мини-группа
до 10 чел.
По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе
Увидеть главные улицы, кремль, театр «Экият» и точки притяжения в историческом центре города
Начало: В районе кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
11 ноя в 12:00
12 ноя в 12:00
1795 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Казани
Увидеть и узнать всё самое важное и интересное в столице Татарстана - пешком
Начало: На улице Баумана
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:00
2900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
Ночью Казань оживает, превращаясь в сказочный город с огнями. Откройте для себя её тайны и узнайте, где скрываются местные "Рублёвка" и "Патрики"
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.