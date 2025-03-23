Лилия — ваш гид в Казани

Провела экскурсии для 48 туристов

читать дальше и нашем крае. Я многогранная личность: педагог-методист, учитель татарского языка, носитель культуры, этнограф и этнолог. Прекрасно знаю фольклор и литературу, пишу стихи и песни, увлекаюсь музыкой, изучаю историю народов через их фольклор и создаю ювелирные украшения из камней. С радостью расскажу об истории и современности края, о народах, традициях и обычаях Татарстана.

Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной истории