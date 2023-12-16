Увидеть город после захода солнца и оценить великолепие вечерней подсветки
Сияющая после заката тысячами огней Казань завораживает и пленит.
Подсветка — важный для архитектуры аксессуар, расставляющий акценты на невидимых днём деталях, и мы обратим ваше внимание на самые интересные моменты.
Вы пройдёте по улицам третьей столицы и полюбуетесь, как свет подчёркивает величие кремля, превращает театр во дворец и добавляет праздничного настроения.
Подсветка — важный для архитектуры аксессуар, расставляющий акценты на невидимых днём деталях, и мы обратим ваше внимание на самые интересные моменты.
Вы пройдёте по улицам третьей столицы и полюбуетесь, как свет подчёркивает величие кремля, превращает театр во дворец и добавляет праздничного настроения.
Ближайшие даты:
16
дек
дек
23
дек
дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы исследуете два самых ярких района Казани — Вахитовский, где сосредоточены исторические достопримечательности, и Ново-Савиновский с потрясающими сооружениями современности. На вашем пути:
- Детский театр кукол «Экият», с ночной подсветкой превращающийся в настоящий дворец
- Этнографическая деревня «Туган Авылым», где в вечернее время царит атмосфера праздника
- Казанский кремль, возвышающийся над городом и чарующий ночными огнями
- Футбольный стадион с настолько яркой подсветкой, что люди, живущие напротив, часто не могут уснуть
- А ещё — Дворец земледельцев, «Казан» и другие локации
После прогулки вы сможете отправиться на поздний ужин в ресторан или насладиться традиционным кальяном в лучших заведениях города — адреса, пароли и явки предоставим.
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия — едем на микроавтобусе или минивэне, в главных местах останавливаемся и гуляем пешком
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Пушкина
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 5009 туристов
Всем привет) Меня зовут Рената, в Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по Казани. Буду рада показать вам город. Иногда меня заменяют мои коллеги, также профессиональные экскурсоводы и единомышленники. Все, кто приходит к нам на экскурсии, становятся желанными гостями и друзьями, которым мы стремимся показать самое сердце Казани через достопримечательности, историю, народные обычаи, вековые традиции. Ждём всех в Казани, до скорых встреч, друзья!
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