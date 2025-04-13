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Казань - восточная ночь (на авто и пешком)

Ночная Казань оживает тысячами огней, превращая город в сказку. Откройте для себя его тайны на авто и пешком
Казань после заката превращается в настоящий световой спектакль.

Прогулка по Вахитовскому и Ново-Савиновскому районам откроет перед вами величие Казанского кремля, сияние театра кукол «Экият» и футуристический облик театра имени Галиасгара Камала. Подсветка делает архитектуру ещё более завораживающей, а атмосферу - праздничной. В завершение вечера можно насладиться ужином или кальяном в лучших заведениях города
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Ночная подсветка Казани
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🏰 Величие Казанского кремля
  • 🎭 Театр кукол «Экият»
  • ⚽ Яркий футбольный стадион
  • 🎉 Атмосфера праздника
Казань - восточная ночь (на авто и пешком)
Казань - восточная ночь (на авто и пешком)
Казань - восточная ночь (на авто и пешком)

Что можно увидеть

  • Детский театр кукол «Экият»
  • Этнографическая деревня «Туган Авылым»
  • Казанский кремль
  • Футбольный стадион
  • Театр имени Галиасгара Камала
  • Дворец земледельцев
  • Казан

Описание экскурсии

Вы исследуете два самых ярких района Казани — Вахитовский, где сосредоточены исторические достопримечательности, и Ново-Савиновский с потрясающими сооружениями современности. На вашем пути:

  • Детский театр кукол «Экият», с ночной подсветкой превращающийся в настоящий дворец
  • Этнографическая деревня «Туган Авылым», где в вечернее время царит атмосфера праздника
  • Казанский кремль, возвышающийся над городом и чарующий ночными огнями
  • Футбольный стадион с настолько яркой подсветкой, что люди, живущие напротив, часто не могут уснуть
  • Новый театр имени Галиасгара Камала, который превращает Казань в татарский Сингапур
  • А ещё — Дворец земледельцев, «Казан» и другие локации

После прогулки вы сможете отправиться на поздний ужин в ресторан или насладиться традиционным кальяном в лучших заведениях города — адреса, пароли и явки предоставим.

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия — едем на автомобиле, микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества человек), в главных местах останавливаемся и гуляем пешком
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената
Рената — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 12863 туристов
В Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по
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Казани. Буду рада показать вам город. Иногда меня заменяют мои коллеги, также профессиональные экскурсоводы и единомышленники. Все, кто приходит к нам на экскурсии, становятся желанными гостями и друзьями, которым мы стремимся показать самое сердце Казани через достопримечательности, историю, народные обычаи, вековые традиции. Ждём всех в Казани — до скорых встреч, друзья!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ксения
Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ильдару! Очень интересно рассказывал про все достопримечательности Казани! Мы в восторге!
Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ильдару! Очень интересно рассказывал про все достопримечательности Казани! Мы
Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ильдару! Очень интересно рассказывал про все достопримечательности Казани! Мы
Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ильдару! Очень интересно рассказывал про все достопримечательности Казани! Мы
Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ильдару! Очень интересно рассказывал про все достопримечательности Казани! Мы
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Александра
Увидели яркую красивую вечернюю Казань с потрясающим экскурсоводом Расулом. Влюбились в этот замечательный город. Спасибо за восточную сказку!
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Я
Вечерняя Казань прекрасна, наш гид Ильдар очень интересно рассказывает про достопримечательности города, отвечал на все интересующие вопросы, нам все понравилось.
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