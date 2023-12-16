Сияющая после заката тысячами огней Казань завораживает и пленит. Подсветка — важный для архитектуры аксессуар, расставляющий акценты на невидимых днём деталях, и мы обратим ваше внимание на самые интересные моменты. Вы пройдёте по улицам третьей столицы и полюбуетесь, как свет подчёркивает величие кремля, превращает театр во дворец и добавляет праздничного настроения.

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Описание

Что вас ожидает

Вы исследуете два самых ярких района Казани — Вахитовский, где сосредоточены исторические достопримечательности, и Ново-Савиновский с потрясающими сооружениями современности. На вашем пути:

Детский театр кукол «Экият», с ночной подсветкой превращающийся в настоящий дворец

Этнографическая деревня «Туган Авылым», где в вечернее время царит атмосфера праздника

Казанский кремль, возвышающийся над городом и чарующий ночными огнями

Футбольный стадион с настолько яркой подсветкой, что люди, живущие напротив, часто не могут уснуть

А ещё — Дворец земледельцев, «Казан» и другие локации

После прогулки вы сможете отправиться на поздний ужин в ресторан или насладиться традиционным кальяном в лучших заведениях города — адреса, пароли и явки предоставим.

Организационные детали