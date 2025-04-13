Казань после заката превращается в настоящий световой спектакль.
Прогулка по Вахитовскому и Ново-Савиновскому районам откроет перед вами величие Казанского кремля, сияние театра кукол «Экият» и футуристический облик театра имени Галиасгара Камала. Подсветка делает архитектуру ещё более завораживающей, а атмосферу - праздничной. В завершение вечера можно насладиться ужином или кальяном в лучших заведениях города
Прогулка по Вахитовскому и Ново-Савиновскому районам откроет перед вами величие Казанского кремля, сияние театра кукол «Экият» и футуристический облик театра имени Галиасгара Камала. Подсветка делает архитектуру ещё более завораживающей, а атмосферу - праздничной. В завершение вечера можно насладиться ужином или кальяном в лучших заведениях города
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Ночная подсветка Казани
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🏰 Величие Казанского кремля
- 🎭 Театр кукол «Экият»
- ⚽ Яркий футбольный стадион
- 🎉 Атмосфера праздника
Что можно увидеть
- Детский театр кукол «Экият»
- Этнографическая деревня «Туган Авылым»
- Казанский кремль
- Футбольный стадион
- Театр имени Галиасгара Камала
- Дворец земледельцев
- Казан
Описание экскурсии
Вы исследуете два самых ярких района Казани — Вахитовский, где сосредоточены исторические достопримечательности, и Ново-Савиновский с потрясающими сооружениями современности. На вашем пути:
- Детский театр кукол «Экият», с ночной подсветкой превращающийся в настоящий дворец
- Этнографическая деревня «Туган Авылым», где в вечернее время царит атмосфера праздника
- Казанский кремль, возвышающийся над городом и чарующий ночными огнями
- Футбольный стадион с настолько яркой подсветкой, что люди, живущие напротив, часто не могут уснуть
- Новый театр имени Галиасгара Камала, который превращает Казань в татарский Сингапур
- А ещё — Дворец земледельцев, «Казан» и другие локации
После прогулки вы сможете отправиться на поздний ужин в ресторан или насладиться традиционным кальяном в лучших заведениях города — адреса, пароли и явки предоставим.
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия — едем на автомобиле, микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества человек), в главных местах останавливаемся и гуляем пешком
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 12863 туристов
В Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ильдару! Очень интересно рассказывал про все достопримечательности Казани! Мы в восторге!
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Увидели яркую красивую вечернюю Казань с потрясающим экскурсоводом Расулом. Влюбились в этот замечательный город. Спасибо за восточную сказку!
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Я
Вечерняя Казань прекрасна, наш гид Ильдар очень интересно рассказывает про достопримечательности города, отвечал на все интересующие вопросы, нам все понравилось.
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