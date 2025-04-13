Казань после заката превращается в настоящий световой спектакль. Прогулка по Вахитовскому и Ново-Савиновскому районам откроет перед вами величие Казанского кремля, сияние театра кукол «Экият» и футуристический облик театра имени Галиасгара Камала. Подсветка делает архитектуру ещё более завораживающей, а атмосферу - праздничной. В завершение вечера можно насладиться ужином или кальяном в лучших заведениях города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 9500 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Вы исследуете два самых ярких района Казани — Вахитовский, где сосредоточены исторические достопримечательности, и Ново-Савиновский с потрясающими сооружениями современности. На вашем пути:

Детский театр кукол «Экият», с ночной подсветкой превращающийся в настоящий дворец

Этнографическая деревня «Туган Авылым», где в вечернее время царит атмосфера праздника

Казанский кремль, возвышающийся над городом и чарующий ночными огнями

Футбольный стадион с настолько яркой подсветкой, что люди, живущие напротив, часто не могут уснуть

Новый театр имени Галиасгара Камала, который превращает Казань в татарский Сингапур

А ещё — Дворец земледельцев, «Казан» и другие локации

После прогулки вы сможете отправиться на поздний ужин в ресторан или насладиться традиционным кальяном в лучших заведениях города — адреса, пароли и явки предоставим.

Организационные детали