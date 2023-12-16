Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)

Групповая экскурсия в Казани

Увидеть город после захода солнца и оценить великолепие вечерней подсветки

Сияющая после заката тысячами огней Казань завораживает и пленит.

Подсветка — важный для архитектуры аксессуар, расставляющий акценты на невидимых днём деталях, и мы обратим ваше внимание на самые интересные моменты.

Вы пройдёте по улицам третьей столицы и полюбуетесь, как свет подчёркивает величие кремля, превращает театр во дворец и добавляет праздничного настроения.
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Ближайшие даты:
16
дек
23
дек
30
дек
6
янв
13
янв
20
янв
27
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы исследуете два самых ярких района Казани — Вахитовский, где сосредоточены исторические достопримечательности, и Ново-Савиновский с потрясающими сооружениями современности. На вашем пути:

  • Детский театр кукол «Экият», с ночной подсветкой превращающийся в настоящий дворец
  • Этнографическая деревня «Туган Авылым», где в вечернее время царит атмосфера праздника
  • Казанский кремль, возвышающийся над городом и чарующий ночными огнями
  • Футбольный стадион с настолько яркой подсветкой, что люди, живущие напротив, часто не могут уснуть
  • А ещё — Дворец земледельцев, «Казан» и другие локации

После прогулки вы сможете отправиться на поздний ужин в ресторан или насладиться традиционным кальяном в лучших заведениях города — адреса, пароли и явки предоставим.

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия — едем на микроавтобусе или минивэне, в главных местах останавливаемся и гуляем пешком
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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