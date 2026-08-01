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Будем знакомы, Казань! Прогулка по кремлю

Увидеть место встречи двух культур и двух религий
Казанский кремль — главная достопримечательность города и место, где сосредоточена вся его история.

На прогулке в небольшой группе вы познакомитесь с памятниками разных эпох, увидите главные святыни Казани и узнаете, как на протяжении тысячи лет менялся один из важнейших городов России.
Будем знакомы, Казань! Прогулка по кремлю
Будем знакомы, Казань! Прогулка по кремлю
Будем знакомы, Казань! Прогулка по кремлю

Описание экскурсии

Казанский кремль. Пройдём по территории музея-заповедника, включённого в список ЮНЕСКО, и проследим историю крепости от времён Волжской Булгарии до наших дней.

Смотровые площадки. Увидим панорамы исторического центра Казани с Кремлёвского холма.

Мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Осмотрим главные религиозные памятники кремля и поговорим об особенностях исламской и православной архитектуры.

Памятники. Увидим мавзолей казанских ханов, губернаторский дворец и официальную резиденцию Раиса Республики Татарстан.

Организационные детали

  • В стоимость входят все входные билеты на территории музея-заповедника
  • После экскурсии желающие смогут самостоятельно посетить выставку «Культурный код Казани: духовное наследие и традиции»

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1650 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Первого Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 62 туристов
В 1992 году посетила остров-град Свияжск — и появилась мечта работать гидом. И мечта сбылась! В 2017 году окончила курсы повышения квалификации по программе «Экскурсовод» и получила аккредитацию по Казанскому
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кремлю, в 2018 году получила аккредитацию по Свияжску, в 2022 — по Болгару, а в 2023 — аттестацию по Татарстану. Горжусь своим тысячелетним городом и многонациональной республикой и с любовью показываю и рассказываю о Казани и Татарстане!

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