Казанский кремль — главная достопримечательность города и место, где сосредоточена вся его история.
На прогулке в небольшой группе вы познакомитесь с памятниками разных эпох, увидите главные святыни Казани и узнаете, как на протяжении тысячи лет менялся один из важнейших городов России.
На прогулке в небольшой группе вы познакомитесь с памятниками разных эпох, увидите главные святыни Казани и узнаете, как на протяжении тысячи лет менялся один из важнейших городов России.
Описание экскурсии
Казанский кремль. Пройдём по территории музея-заповедника, включённого в список ЮНЕСКО, и проследим историю крепости от времён Волжской Булгарии до наших дней.
Смотровые площадки. Увидим панорамы исторического центра Казани с Кремлёвского холма.
Мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Осмотрим главные религиозные памятники кремля и поговорим об особенностях исламской и православной архитектуры.
Памятники. Увидим мавзолей казанских ханов, губернаторский дворец и официальную резиденцию Раиса Республики Татарстан.
Организационные детали
- В стоимость входят все входные билеты на территории музея-заповедника
- После экскурсии желающие смогут самостоятельно посетить выставку «Культурный код Казани: духовное наследие и традиции»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1650 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Первого Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 62 туристов
В 1992 году посетила остров-град Свияжск — и появилась мечта работать гидом. И мечта сбылась! В 2017 году окончила курсы повышения квалификации по программе «Экскурсовод» и получила аккредитацию по Казанскому
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