Казанский кремль — душа и сердце города. Вы узнаете о судьбе этой старинной крепости, где пересекаются разные эпохи, культуры и религии. Оцените визитные карточки кремля: старинный Благовещенский собор, современную мечеть Кул-Шариф и «падающую» башню Сююмбике. А также подниметесь на смотровые площадки с прекрасными видами.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кремль — место, с которого 1000 лет назад началась история Казани. Я расскажу, как менялся облик крепости при ханах, царях, императорах и советской власти. Почему Казань была так важна для Ивана Грозного и другие интересные факты. Маршрут экскурсии:

Мечеть Кул-Шариф. Вы посетите главную мечеть Татарстана и самое молодое сооружение Казанского кремля. Я поделюсь историей и архитектурными особенностями мечети.

Благовещенский собор. Мы осмотрим снаружи и изнутри древнейший православный храм и старейшее каменное здание города. Я расскажу, как в Казани сочетаются две религии: ислам и христианство.

Башня Сююмбике. Вы оцените знаменитую «падающую» башню. Я раскрою, почему она падает и что скрывает история о царице, отвергшей Ивана Грозного.

Смотровые площадки. Мы поднимемся на обзорные площадки, откуда открывается вид на оба берега реки Казанки и город.

Организационные детали

Входные билеты в кремль оплачиваются дополнительно: 150 руб. — взрослый, 130 руб. — льготный (дети до 18 лет, студенты, пенсионеры).