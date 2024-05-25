Казанский кремль с профессиональным гидом

Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком
Казанский кремль — душа и сердце города. Вы узнаете о судьбе этой старинной крепости, где пересекаются разные эпохи, культуры и религии.

Оцените визитные карточки кремля: старинный Благовещенский собор, современную мечеть Кул-Шариф и «падающую» башню Сююмбике. А также подниметесь на смотровые площадки с прекрасными видами.
5
7 отзывов
Казанский кремль с профессиональным гидом
Казанский кремль с профессиональным гидом
Казанский кремль с профессиональным гидом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кремль — место, с которого 1000 лет назад началась история Казани. Я расскажу, как менялся облик крепости при ханах, царях, императорах и советской власти. Почему Казань была так важна для Ивана Грозного и другие интересные факты. Маршрут экскурсии:

Мечеть Кул-Шариф. Вы посетите главную мечеть Татарстана и самое молодое сооружение Казанского кремля. Я поделюсь историей и архитектурными особенностями мечети.

Благовещенский собор. Мы осмотрим снаружи и изнутри древнейший православный храм и старейшее каменное здание города. Я расскажу, как в Казани сочетаются две религии: ислам и христианство.

Башня Сююмбике. Вы оцените знаменитую «падающую» башню. Я раскрою, почему она падает и что скрывает история о царице, отвергшей Ивана Грозного.

Смотровые площадки. Мы поднимемся на обзорные площадки, откуда открывается вид на оба берега реки Казанки и город.

Организационные детали

Входные билеты в кремль оплачиваются дополнительно: 150 руб. — взрослый, 130 руб. — льготный (дети до 18 лет, студенты, пенсионеры).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Спасской башни Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Г
25 мая 2024
Всем привет!
Хочу искренне поблагодарить Екатерину, очень профессиональный гид, при этом ведет диалог очень человеческим и понятным языком.
Ответила на все уточняющие вопросы.
И сама речь впечатлила, получила большое удовольствие от того, как она красиво говорит.
Я желаю каждому познакомиться с сердцем Казани через Екатерину, узнаете как исторические факты, так и множество легенд, которые Екатерина с легкостью развенчивает:)
Татьяна
23 мая 2024
Казанский Кремль!!! Каждый сантиметр История!!! Наш гид Екатерина с первых минут экскурсии,погрузила нас в историю Кремля. Уже после экскурсии,беседую с мужем мы оба признались,что в какой-то момент провались в эпоху Ивана Грозного,красавицы Сиюмбике, храброго Кул Шарифа!!!
Екатерина,спасибо за проведенное время. Мои самый искренние рекомендации!!!
Казанский Кремль!!! Каждый сантиметр История!!! Наш гид Екатерина с первых минут экскурсии,погрузила нас в историю Кремля.Казанский Кремль!!! Каждый сантиметр История!!! Наш гид Екатерина с первых минут экскурсии,погрузила нас в историю Кремля.Казанский Кремль!!! Каждый сантиметр История!!! Наш гид Екатерина с первых минут экскурсии,погрузила нас в историю Кремля.
Ирина
11 мая 2024
Экскурсия интересная и живая, последовательное повествование по всем эпохам Кремля. Екатерина приятная девушка с широкими познаниями. Посетили мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор.
В рамках экскурсии всё было супер. Единственное чего не хватило - рекомендации гида по Казани сверх программы: какие-то фишечки, рестораны, небанальные места.
О
2 мая 2024
Посетили индивидуальную экскурсию с гидом Екатериной. Все прошло на одном дыхании, получили много интересной информации. Екатерина хороший рассказчик и приятный собеседник. Даже для ребенка 8 лет экскурсия была очень познавательна и оставила в памяти много информации. Спасибо Екатерине.
Катя
24 апр 2024
Очень понравилась экскурсия с Екатериной. Прогулялись по всей территории Кремля, параллельно прошлись по всем эпохам, в которые существовал и менялся Кремль. Все проходило в очень спокойном комфортном темпе, параллельно мы задавали какие-то вопросы, на которые Катя с увлечением отвечала или просто обсуждали увиденное. После экскурсии сложилось максимально простое и понятное понимание истории этого места. Спасибо, Катя!
Natalia
16 апр 2024
Екатерина - отличный и внимательный экскурсовод! Экскурсия по Казанскому Кремлю была очень интересная и познавательная, время пролетело незаметно. На все наши вопросы у Екатерины был ответ, что очень порадовало и убедило, что она эксперт в своей области. Поэтому если планируете визит в Казанский Кремль, однозначно рекомендую экскурсию с Екатериной
Мария
13 апр 2024
Екатерина очень приятная девушка, которая хорошо знает историю своего города и любит его. Для своей первой экскурсии в Казани мы выбрали эту экскурсию по Кремлю. И ни разу не пожалели!
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хорошо структурирован, подача легкая, добавлены интересные нюансы и фотографии. Мы провели эти 2 часа с удовольствием, получили общее представление о Казани, ее истории и современности.
Кремль обошли вдоль и поперек, уделяя внимание каждому объекту и значимому месту. Спасибо, Екатерина!

Екатерина очень приятная девушка, которая хорошо знает историю своего города и любит его. Для своей первойЕкатерина очень приятная девушка, которая хорошо знает историю своего города и любит его. Для своей первойЕкатерина очень приятная девушка, которая хорошо знает историю своего города и любит его. Для своей первойЕкатерина очень приятная девушка, которая хорошо знает историю своего города и любит его. Для своей первой

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