Мы объединили для вас три популярных маршрута по Казани. Вы побываете в музее-заповеднике «Казанский Кремль» — живом сердце древнего города.
Посетите мечеть «Кул-Шариф» и смотровую площадку, откуда открывается вид на многие достопримечательности города. После мы пройдемся по исторической улице Баумана и устроим чаепитие в одном из городских кафе.
Посетите мечеть «Кул-Шариф» и смотровую площадку, откуда открывается вид на многие достопримечательности города. После мы пройдемся по исторической улице Баумана и устроим чаепитие в одном из городских кафе.
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 200 ₽
|Пенсионный
|1 000 ₽
|Детский (от 7 до 14 лет)
|1 000 ₽
|Детский (до 7 лет)
|300 ₽
Что вас ожидает:
- Центральная площадь города — площадь Габдуллы Тукая
- Парадная резиденция президента Республики Татарстан
- Благовещенский собор XVI века
- Символ Казани — «падающая» башня Сююмбике
- Спасская башня Кремля
- Бывший корпус Юнкерского училища
- Бронзовые часы «Сказки Тукая»
- Богоявленский собор и высокая колокольня
- Здание Государственного банка
- Точная копия кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли
- Памятник знаменитому Казанскому коту
- Памятник «Нулевой меридиан»
- Петропавловский собор
Описание
Что вас ждетМы объединили три самые популярные экскурсии и прогулки по Казани в одну! Вас ждет экскурсия по музею-заповеднику «Казанский Кремль» — объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, историческому месту, где воедино соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия, дегустация национальных татарских и восточных сладостей с чаепитием, а также пешеходная экскурсия по легендарной улице Баумана («Казанский Арбат») — обязательному пункту в маршруте каждого туриста. Во время экскурсии вы посетите:• музей-заповедник «Казанский Кремль» — живое сердце древнего города, пережившего не одно волнительное событие многовековой истории и входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
- соборную мечеть «Кул-Шариф»;
- смотровую площадку Казанского Кремля, откуда открывается потрясающий панорамный вид на город, а также на такие объекты как Дворец Земледельцев, мечеть Ирек, церковь Св. Евдокии, Кремлевскую набережную, колесо обозрения «Вокруг света», Центр семьи «Казан» и другие достопримечательности;
- центральную историческую улицу Баумана — здесь мы завершим нашу насыщенную экскурсию. На этой улице собрано множество памятников архитектуры, а каждое здание имеет свою удивительную историю! Также вас ждет чаепитие с татарскими сладостями в одном из кафе города. Важно знать• Доплату за экскурсию необходимо произвести не позднее, чем за 1 час до ее начала (у гида нет возможности приема доплаты за экскурсию). Детальная информация предоставляется после бронирования.
- При встрече с группой гид выдаст вам на время экскурсии радиогиды и одноразовые наушники. В конце экскурсии просим радиогиды сдать обратно, а наушники можно оставить себе на память.
Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги аккредитованных гидов высшей квалификационной категории
- Чаепитие с дегустацией национальных сладостей
- Входные билеты в Казанский Кремль
- Радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода)
- Страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: около центрального входа в КремльЗавершение: на улице Баумана (Казанский Арбат) возле Часов
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- 13.20 или в 16:20 Сбор группы около центрального входа в Кремль у памятника Мусы Джалилю на Площади 1 Мая (Центральный вход через Спасскую башню) (станция метро Кремлевская)
- 13.30 или в 16.30 начало экскурсии
- ВАЖНО: Доплату за экскурсию необходимо произвести не позднее, чем за 1 час до ее начала (у гида нет возможности приема доплаты за экскурсию)
- Способы доплаты:
- 1. переводом на карту Сбер (по номеру 8 (903) 344-21-35, получатель: Ольга Андреевна И.).
- После оплаты на карту Сбер, необходимо выслать скриншот чека о переводе сообщением в вотсапп по номеру: 89063238070.
- 2. банковкой картой или наличными в офисе продаж в отеле Ибис (ул. Право-Булачная 43\1).
- После доплаты вам вышлют подтверждение с контактными данными гида (Имя и Телефон)
- При встрече с группой гид выдаст вам на время экскурсии радиогиды и одноразовые наушники. В конце экскурсии просим радиогиды сдать обратно, а наушники можно оставить себе на память.
- Хорошей вам экскурсии:)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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