Что вас ждет

соборную мечеть «Кул-Шариф»;

смотровую площадку Казанского Кремля, откуда открывается потрясающий панорамный вид на город, а также на такие объекты как Дворец Земледельцев, мечеть Ирек, церковь Св. Евдокии, Кремлевскую набережную, колесо обозрения «Вокруг света», Центр семьи «Казан» и другие достопримечательности;

центральную историческую улицу Баумана — здесь мы завершим нашу насыщенную экскурсию. На этой улице собрано множество памятников архитектуры, а каждое здание имеет свою удивительную историю! Также вас ждет чаепитие с татарскими сладостями в одном из кафе города. Важно знать• Доплату за экскурсию необходимо произвести не позднее, чем за 1 час до ее начала (у гида нет возможности приема доплаты за экскурсию). Детальная информация предоставляется после бронирования.

При встрече с группой гид выдаст вам на время экскурсии радиогиды и одноразовые наушники. В конце экскурсии просим радиогиды сдать обратно, а наушники можно оставить себе на память.

Мы объединили три самые популярные экскурсии и прогулки по Казани в одну! Вас ждет экскурсия по музею-заповеднику «Казанский Кремль» — объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, историческому месту, где воедино соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия, дегустация национальных татарских и восточных сладостей с чаепитием, а также пешеходная экскурсия по легендарной улице Баумана («Казанский Арбат») — обязательному пункту в маршруте каждого туриста. Во время экскурсии вы посетите:• музей-заповедник «Казанский Кремль» — живое сердце древнего города, пережившего не одно волнительное событие многовековой истории и входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;