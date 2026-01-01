В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
31 янв в 08:00
7 фев в 08:00
13 750 ₽ за человека
Выходные в Казани: индивидуальный тур-знакомство по главным местам с гидом-историком
Посетить кремль, увидеть Старотараскую слободу и улицу Баумана, погрузиться в культуру и историю
Начало: Казань, ваш отель, 9:00. Возможно любое время встр...
21 фев в 09:00
28 фев в 09:00
32 000 ₽ за всё до 40 чел.
Знаковые локации Казани, Болгара и Свияжска
Приготовить и съесть чак-чак, погладить верблюжат, увидеть «татарский Тадж-Махал» и город будущего
Начало: Ж/д вокзал Казани, 9:00, скульптура белых барсов у...
1 мая в 09:15
12 июн в 09:15
33 900 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Казани в январе 2026
Сейчас в Казани в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 13 750 до 33 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
