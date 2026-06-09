Мобильный квест в Казани «Вперёд в прошлое: тайна древнего артефакта»

Вам предстоит отправиться в прошлое, чтобы спасти город и восстановить ход истории — древний артефакт откроет вам путь в далёкие времена Казани. Маршрут пройдёт по центру города, где архитектура и улицы станут главными подсказками.
Вы увидите места, где бывали Екатерина II и Пушкин, спорили правители за власть и учились великие умы России.
Вы увидите места, где бывали Екатерина II и Пушкин, спорили правители за власть и учились великие умы России.
Описание квеста
К вам попадает странный артефакт — бронзовое изделие отливает тусклым блеском многовекового металла и напоминает ажурную подвеску в форме кольца с тремя колокольчиками.
Вдруг вещица воспаряет над головой и начинает дребезжать. Перед глазами появляются образы битвы, и внезапно звучит женский голос:
«В ваших руках спасение Казани! Поверните время вспять и отправьте амулет в родную эпоху, и тогда получится сохранить нить, которая связывает прошлое и будущее!»
Ваша задача — выполнить задания и найти владельца потерянного артефакта.
Маршрут
- Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина
- Сад «Эрмитаж»
- Улица Баумана
- Карета Екатерины II
- Здание Национального музея
- Казанский кремль
- Башня Сююмбике
- Мечеть Кул-Шариф
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «Театр им. Тинчурина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4418 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
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