9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Н Надежда читать дальше уменьшить и маршрут экскурсии были изменены. Это нас немного расстроило, так как мы не успевали все осмотреть. Но наша экскурсовод оказалась настолько интересным и обаятельным человеком и рассказчиком, настоящим профессионалом своего дела, что позитивные эмоции после экскурсии компенсировали все накладки. Огромное спасибо нашему гиду Нине за очень интересную, познавательную экскурсию! Мы были в Казани один день - 9 мая, и в связи с проведением праздничных мероприятий и перекрытием дорог, время Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Экскурсия понравилась. Гид рассказывала интересно, группу контролировала. Всегда было понятно куда идти, сколько свободного времени, где стоит автобус и т. п. Это очень важно. Единственное, что я могла бы порекомендовать, - это включить аудиогид в стоимость экскурсии по умолчанию. Чтобы не тратить время на его оплату во время экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Если говорить про экскурсию мне все понравилось.

С самого начала - что можно быстро выбрать вариант, связаться с экскурсоводом, получить ответы на вопросы.

Далее сама экскурсия тоже понравилась. Гид Елена профессионально отработала на нашу большую группу.

Познавательно, современно, все по плану.

Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Хорошая экскурсия чтобы знать что стоит посетить и получить представление о городе и основных достопримечательностях. Мы приехали в Казань рано утром и как раз эта экскурсия отлично вписалась в наш график. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Много раз брали экскурсии в вашем агентстве, все очень здорово. Классно организованно, хорошие гиды, хороший и удобный маршрут. Здорово, что даете аудиогиды. Все понравилось! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет