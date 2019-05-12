9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная автобусная экскурсия по Казани

Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана
Вас ждет знакомство с городом: древние мечети и традиционные дома Старо-татарской слободы, Богородицкий монастырь, мистическое озеро Кабан, сказочный театр и Казанский университет — главные достопримечательности, словно пазл, сложатся в картину-портрет Казани. Экскурсия автобусная с остановками и прогулками около знаковых мест.
4.2
20 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
Обзорная автобусная экскурсия по Казани

Описание экскурсии

  • Национальный колорит в Старо-татарской слободе: вы осмотрите жилые дома в аутентичном стиле и познакомитесь с историей древних мечетей, ставших знаковыми религиозными памятниками для мусульман всего Татарстана.
  • Озеро Кабан, у берегов которого вы услышите о несметных сокровищах хана Ядыгара, затопленных на дне водоема, и других легендах этого мистического места.
  • Комплекс «Туган авылым» — татарская деревня в центре города с бревенчатыми домиками и прудом, телегами и упряжками, где вы также встретите статуэтки домашних птиц и символа местной кухни — пирожка эчпочмак.
  • Сказочный дворец «Экият» и здание-парусник театра им Г. Камала: вы узнаете об их истории и о непревзойденном татарском драматурге и писателе.
  • Казанский университет: мы расскажем о его знаменитых студентах, выпускниках и ученых.
  • Богородицкий монастырь и история особо почитаемой Казанской иконы Божьей Матери: вы услышите предание о явлении иконы на месте, где и возникла позже обитель, и оцените величие главного собора, в котором хранилась реликвия, а ныне — ее наиболее точная копия.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с остановками и прогулками около достопримечательностей.
  • При группе до 15 человек время экскурсии составит 2 часа.
  • По желанию вы можете приобрести радиогид — 100 ₽ с чел. (оплачивается только наличными).
  • С вами будет профессиональный гид из нашей команды.

ежедневно в 10:30 и 14:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Дети до 14 лет1500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 23419 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
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профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своём выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
4
3
3
2
2
1
Н
Огромное спасибо нашему гиду Нине за очень интересную, познавательную экскурсию! Мы были в Казани один день - 9 мая, и в связи с проведением праздничных мероприятий и перекрытием дорог, время
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и маршрут экскурсии были изменены. Это нас немного расстроило, так как мы не успевали все осмотреть. Но наша экскурсовод оказалась настолько интересным и обаятельным человеком и рассказчиком, настоящим профессионалом своего дела, что позитивные эмоции после экскурсии компенсировали все накладки.

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Елена
Экскурсия понравилась. Гид рассказывала интересно, группу контролировала. Всегда было понятно куда идти, сколько свободного времени, где стоит автобус и т. п. Это очень важно. Единственное, что я могла бы порекомендовать, - это включить аудиогид в стоимость экскурсии по умолчанию. Чтобы не тратить время на его оплату во время экскурсии.
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Ю
Если говорить про экскурсию мне все понравилось.
С самого начала - что можно быстро выбрать вариант, связаться с экскурсоводом, получить ответы на вопросы.
Далее сама экскурсия тоже понравилась. Гид Елена профессионально отработала на нашу большую группу.
Познавательно, современно, все по плану.
Спасибо!
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Е
Хорошая экскурсия чтобы знать что стоит посетить и получить представление о городе и основных достопримечательностях. Мы приехали в Казань рано утром и как раз эта экскурсия отлично вписалась в наш график.
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Е
Много раз брали экскурсии в вашем агентстве, все очень здорово. Классно организованно, хорошие гиды, хороший и удобный маршрут. Здорово, что даете аудиогиды. Все понравилось!
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О
В целом экскурсия понравилась, экскурсовод хорошо знает исторические и культурные объекты, но рассказ достаточно сухой, без историй из жизни, легенд, приданий, больше напоминает лекцию. Нам такой формат скучен. Так же
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не понравилось что на всем маршруте не предусмотрен туалет, все быстро и бегом. Вас забирают от отеля Ногай потом оставляют в Кремле, оттуда как хотите добирайтесь. Об этом никто не предупредил, не гид не при оплате экскурсии. Узнали когда подъезжали к Кремлю! по Кремлю ходили уже сами, так как слишком много сухой истории и стало скучно.

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