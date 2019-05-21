9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Национальный колорит в Старо-татарской слободе

Экскурсия начнется в историческом районе, где в 17-18 веках сформировался неповторимый ансамбль татарской архитектуры. Вы осмотрите жилые дома в аутентичном стиле и познакомитесь с историей древних мечетей, ставших знаковыми религиозными памятниками для мусульман всего Татарстана.

Казанский Лох-Несс

У берегов озера Кабан вы услышите истории, которые уже много лет старожилы пересказывают молодым поколениям и которые стали неотъемлемой частью жизни Казани. Поговорим о несметных сокровищах хана Ядыгара, затопленных на дне водоема, и других легендах, связанных с этим мистическим местом.

Атмосфера татарской деревни в центре Казани

В программе также будет развлекательный комплекс с древнетатарским названием «Туган авылым». Не выезжая за пределы города, вы увидите, как выглядит типичная татарская деревенька с бревенчатыми домиками и прудом, телегами и упряжками; а также встретите статуэтки домашних птиц и символа местной кухни — гигантского пирожка эчпочмак.

Наука и искусство

Возле здания-парусника театра им Г. Камала вы узнаете о непревзойденном татарском драматурге и писателе; об истории национального театра, возникшего еще до революции; об актерах и режиссерах, его прославивших. Не обойдем вниманием и один из крупнейших и старейших театров кукол в России — сказочный дворец «Экият». Кроме того, вы обязательно увидите Казанский университет, где мы расскажем о его знаменитых студентах, выпускниках и ученых, среди которых был создатель неевклидовой геометрии Лобачевский; автор теории химического строения органических веществ Бутлеров; астроном и участник экспедиции, в которой была открыта Антарктида, Симонов и многие другие выдающиеся личности.

Главная православная святыня города

Невозможно представить рассказ об истории Казани без упоминания об одной из важнейших православных святынь России — Казанской иконе Божьей Матери. На территории Богородицкого монастыря вы услышите предание о явлении иконы на месте, где и возникла позже обитель. Узнаете об архитектурном величии главного собора, в котором хранилась реликвия. А также осмотрите Ватиканский список — наиболее точную копию легендарной иконы, безвозвратно утраченной в начале прошлого века.