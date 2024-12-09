Приглашаем познакомиться с Казанью! Вы посетите аутентичный район Старо-Татарская слобода, откуда началась история города.
Заглянете в колоритные дворики и узнаете, как менялся с течением времени облик традиционных татарских домов. А также осмотрите территорию кремля, зайдёте в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. И многое-многое другое!
Заглянете в колоритные дворики и узнаете, как менялся с течением времени облик традиционных татарских домов. А также осмотрите территорию кремля, зайдёте в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. И многое-многое другое!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
Посетите Старо-Татарскую слободу: познакомитесь с национальным бытом и узнаете о старейшей мечети города Марджани. Осмотрите татарскую усадьбу 19 века и погуляете по набережной озера Кабан.
Увидите Дворцовую площадь и побываете в Богородицком монастыре, где хранится Казанская икона Божьей Матери.
Проедете к главному зданию бывшего Императорского Казанского университета — одного из старейших вузов России. Услышите об известных личностях, которые в нём учились, и жизни современных студентов.
Полюбуетесь Петропавловским собором в стиле петровского барокко, построенным в честь визита в Казань первого императора России. С появлением храма связана необычная легенда — вы обязательно её услышите.
Оцените главный архитектурный ансамбль города — Казанский кремль. Зайдёте в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор 16 века. А также прикоснётесь к истории знаменитой падающей башни Сююмбике.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1020 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|935 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азат — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 93 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует официальное туристическое агентство в Казани. С радостью покажем вам самые интересные места Татарстана — региона с древней историей и самобытной культурой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
9 дек 2024
Посетили обзорную экскурсию с Еленой. Очень живая подача информации, знание легенд края, присутствует в рассказе юмор, вовлекаешся в историю. Елене 10 баллов! Спасибо!
М
Мария
24 ноя 2024
Были на обзорной экскурсии по Казани с посещением Кремля с экскурсоводом Еленой-великолепный рассказчик, очень интересно преподносит материал! Во время экскурсии дегустировали татарские сладости, благодаря Елене стали понимать, как выбрать хороший чак-чак. Все было очень интересно, время пролетело незаметно. Большое спасибо за экскурсию! Единственный минус-микроавтобус с затемненными стеклами, был плохой обзор достопримечательностей на противоположной стороне от пассажира.
Ю
Юлия
3 ноя 2024
Очень не понравился маршрут. Не интересен по содержанию. От Кремля поехали сразу в Старинную улочку, где нас привели к продаже чак-чака и чая. Реклама. В итоге содержание экскурсии очень скупое. Многие знаменитые точки не включены в маршрут. Зря потраченное время и деньги.
Азат
Ответ организатора:
Нам жаль, что подаренный бонус дегустация татарского чая и сладостей испортило ваше впечатление об экскурсии.
По приезду в следующий раз наш город, предоставив наш чек, мы проведем вам бесплатную экскурсию по Вечерней Казани.
По приезду в следующий раз наш город, предоставив наш чек, мы проведем вам бесплатную экскурсию по Вечерней Казани.
З
Зоя
9 окт 2024
Большое спасибо за удачно составленный маршрут. Мы в Казани первый раз,но именно этот маршрут помог нам понять где и что находится. Экскурсовод Елена очень доброжелательна,доступно,с большой любовью рассказала о достопримечательностях города.
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