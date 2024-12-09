Что вас ожидает

За 3 часа вы:

Посетите Старо-Татарскую слободу: познакомитесь с национальным бытом и узнаете о старейшей мечети города Марджани. Осмотрите татарскую усадьбу 19 века и погуляете по набережной озера Кабан.

Увидите Дворцовую площадь и побываете в Богородицком монастыре, где хранится Казанская икона Божьей Матери.

Проедете к главному зданию бывшего Императорского Казанского университета — одного из старейших вузов России. Услышите об известных личностях, которые в нём учились, и жизни современных студентов.

Полюбуетесь Петропавловским собором в стиле петровского барокко, построенным в честь визита в Казань первого императора России. С появлением храма связана необычная легенда — вы обязательно её услышите.

Оцените главный архитектурный ансамбль города — Казанский кремль. Зайдёте в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор 16 века. А также прикоснётесь к истории знаменитой падающей башни Сююмбике.

Организационные детали