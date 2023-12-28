По Казани - со спортивным комментатором
Индивидуальная экскурсия в Казани

Погрузиться в историю казанского спорта - со множеством интересных деталей из первых рук

Со спортивной Казанью вас познакомит не экскурсовод, а профессиональный спортивный комментатор, человек-легенда — А. П. Норден. Вы увидите основные спортивные объекты, услышите реальные истории из жизни спортсменов, хоккейного клуба «Ак-Барс» и футбольного клуба «Рубин». А также узнаете больше об Универсиаде, ЧМ по футболу 2018, Кубке Конфедераций и многом другом!
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
По Казани - со спортивным комментатором
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Казань спортивная

Казань часто именуют спортивной столицей России. Здесь прошла Всемирная летняя Универсиада-2013 (второе по значимости спортивное событие после Олимпиады), Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, в 2017 — Кубок Конфедераций, а летом 2018 мы приняли матчи Чемпионата мира по футболу! Казань — родина легендарной хоккейной команды «Ак Барс».

Не просто гид

Экскурсию для вас проведёт профессиональный спортивный комментатор, один из лучших в России (по версии КХЛ 2008–2009), постоянный комментатор на телеканале ТНВ, преподаватель Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, кандидат исторических наук и просто очень интересный человек — Александр Петрович Норден.

Спорт-маршрут

  • Деревня Универсиады, где во время Универсиады-2013 жили спортсмены
  • Центр гребных видов спорта на живописном берегу озера Кабан
  • Академия тенниса
  • Дворец водных видов спорта
  • Дворец единоборств
  • Баскет-холл, где играет баскетбольная команда УНИКС
  • Татнефтьарена — база легендарного «Ак Барса». Здесь же можно будет зайти в фирменный магазин клуба.
  • Стадион «Ак Барс Арена», или «Казань-Арена» (опционально за доп. плату). Здесь принимали Универсиаду-2013, ЧМ по водным видам спорта и матчи ЧМ по футболу в 2018 году. Вы побываете в закрытых для обычного болельщика местах — в раздевалке футбольной команды «Рубин», в креслах для футболистов и СМИ в конференц-зале, на тренировочном поле. Мы даже выйдем, как настоящая футбольная команда, на поле стадиона, рассчитанного на 45 тысяч человек!

Во время экскурсии вы:

  • Узнаете историю казанского спорта
  • Услышите реальные сюжеты из жизни хоккейного клуба «Ак Барс», с которым Александр Петрович объездил половину земного шара
  • Познакомитесь и с казанским футбольным клубом «Рубин», матчи которого Александр Петрович также комментировал
  • Откроете много интересного об Универсиаде, Чемпионате мира по водным видам спорта и ЧМ по футболу 2018, о Кубке Конфедераций
  • Пообщаетесь с человеком-легендой

Организационные детали

  • Стоимость посещения «Ак Барс Арены» уточняйте в переписке, она зависит от количества участников, от того, какой вид транспорта мы выберем, необходимо ли ожидание во время посещения стадиона или нет
  • Гид заберёт вас из удобного вам места в Казани и по окончании отвезёт обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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