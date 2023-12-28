Со спортивной Казанью вас познакомит не экскурсовод, а профессиональный спортивный комментатор, человек-легенда — А. П. Норден. Вы увидите основные спортивные объекты, услышите реальные истории из жизни спортсменов, хоккейного клуба «Ак-Барс» и футбольного клуба «Рубин». А также узнаете больше об Универсиаде, ЧМ по футболу 2018, Кубке Конфедераций и многом другом!

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Описание

Что вас ожидает

Казань спортивная

Казань часто именуют спортивной столицей России. Здесь прошла Всемирная летняя Универсиада-2013 (второе по значимости спортивное событие после Олимпиады), Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, в 2017 — Кубок Конфедераций, а летом 2018 мы приняли матчи Чемпионата мира по футболу! Казань — родина легендарной хоккейной команды «Ак Барс».

Не просто гид

Экскурсию для вас проведёт профессиональный спортивный комментатор, один из лучших в России (по версии КХЛ 2008–2009), постоянный комментатор на телеканале ТНВ, преподаватель Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, кандидат исторических наук и просто очень интересный человек — Александр Петрович Норден.

Спорт-маршрут

Деревня Универсиады, где во время Универсиады-2013 жили спортсмены

Центр гребных видов спорта на живописном берегу озера Кабан

Академия тенниса

Дворец водных видов спорта

Дворец единоборств

Баскет-холл, где играет баскетбольная команда УНИКС

Татнефтьарена — база легендарного «Ак Барса». Здесь же можно будет зайти в фирменный магазин клуба.

Стадион «Ак Барс Арена», или «Казань-Арена» (опционально за доп. плату). Здесь принимали Универсиаду-2013, ЧМ по водным видам спорта и матчи ЧМ по футболу в 2018 году. Вы побываете в закрытых для обычного болельщика местах — в раздевалке футбольной команды «Рубин», в креслах для футболистов и СМИ в конференц-зале, на тренировочном поле. Мы даже выйдем, как настоящая футбольная команда, на поле стадиона, рассчитанного на 45 тысяч человек!

Во время экскурсии вы:

Узнаете историю казанского спорта

Услышите реальные сюжеты из жизни хоккейного клуба «Ак Барс», с которым Александр Петрович объездил половину земного шара

Познакомитесь и с казанским футбольным клубом «Рубин», матчи которого Александр Петрович также комментировал

Откроете много интересного об Универсиаде, Чемпионате мира по водным видам спорта и ЧМ по футболу 2018, о Кубке Конфедераций

Пообщаетесь с человеком-легендой

Организационные детали