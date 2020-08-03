10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра

Открыть загадки истории и природы в путешествии из Казани

Чингиз
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Чингиз – ваш гид
Старинный Свияжск и живописные озёра удобно посмотреть в один день: они расположены недалеко друг от друга, и такая поездка позволит вдохновиться разнообразными богатствами нашего края.

Вы отдохнете в дивном уголке природы, увидите святыни и знаки из прошлого.

Обещаю, путешествие будет легким, с невыдуманными историями и необычными фактами!

От 7800 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
4.5
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра

Что вас ожидает

Заповедные озёра
Наша первая цель — уникальные водоёмы Татарстана. Вы полюбуетесь их лазурным цветом и маленьким водопадом, по желанию искупаетесь. После, конечно, согреетесь горячим чаем, ведь температура Голубых озёр всегда 4-7 градусов! Я расскажу, как они появились и почему никогда не покрываются льдом, как вода обманывает взгляд и почему здесь не водится рыба. Открою лечебные свойства местной глины и легенду о трагичной любви молодого хана.

Свияжск — остров истории
Во второй части путешествия вас ждет место, которое повидало много значимых для казанской земли событий, начиная с 16 века. Тайны Свияжска откроются в Успенском монастыре и Соборе Богоматери Всех Скорбящих Радости. Вы разгадаете секрет Рождественской площади, вспомните Ивана Грозного и узнаете, как Свияжск стал «островом скорби и печали». А еще сможете подняться на смотровую площадку, чтобы полюбоваться речными просторами, поучаствовать в «средневековых боях» и отведать вкуснейшей Свияжской ухи.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Транспорт включен в стоимость (минивэн Volkswagen Caravelle).
  • Обязательных дополнительных расходов нет
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
2в1: остров-град Свияжск и Голубые озёра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Чингиз
Чингиз
Меня зовут Чингиз, вырос и живу в Казани, имею высшее образование КГЭУ. Моя деятельность связана с туризмом, и уже несколько лет я провожу интересные индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле минивэн. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами моего любимого города! Также организую трансфер из аэропорта и поездки за пределы Казани.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Легкая и непринужденная экскурсия, время пролетело очень бысьро, спасибо Чингизу за профессионализм!!
2 августа 2020
Супер экскурсия, очень понравилась. По дороге узнали много интересного про Казань, Неожиданно для себя искупались в ледяной воде голубого озера, это незабываемые ощущения. Свияжск, вообще великолепен. Спасибо Чингиз! Супер экскурсовод! Получили большое удовольствие от общения с Вами! Море позитива и впечатлений!
28 июля 2020
Благодарим нашего гида Чингиза за прекрасно проведеннок время!
19 июля 2020
Прекрасная экскурсия. Однозначно лучшая программа по Казани и окрестностям)). Огромное спасибо Чингизу за горячий чай и полотенца, предусмотрительно взятые с собой!
17 июля 2020
Если у вас есть хороший знакомый в другом городе, который может рассказать о современной жизни своего города, дать советы по кухне, показать достопримечательности по окрестностям, немного рассказав об истории, поговорить с вами на разные темы, особенно в сфере политики, то Чингиз вам понравится. Часть экскурсии на Голубые озера, мне тоже понравилась. Но в части экскурсии в Свияжск я была разочарована, так как по сути просто полюбовалась этим уникальным местом, практически ничего не узнав об истории острова. Поэтому как исторического гида я порекомендовать Чингиза не могу.
16 июля 2020
Сама по себе экскурсия неплохая. Очень хотелось посмотреть остров. По дороге заезжали на голубые озёра. Гид не предупредил о том, что идти пешком порядка 10-15 мин по очень плохой дороге и должна быть более удобная обувь. В процессе экскурсии мало было информации Касательно истории. На острове тоже хотелось бы более подробно информации. И фактов. После экскурсии мы в интернете нашли больше того что нам не рассказал гид
11 июля 2020
Очень понравилось, комфортный и интересный гид, отличный маршрут. Все очень пунктуально. Позитивный Впечатлений очень много, Ясно одно - рекомендовать гида и экскурсию можно однозначно :)
10 июля 2020
Все отлично. Веселый гид👍
29 июня 2020
Мы с семьёй в Казань приехали на пять дней. Индивидуальную экскурсию в Свияжск заказали у Чингиза ещё из дома – сразу пришло подтверждение, так что за культурную программу не волновались. По приезду обратились к нему же – захотели покататься по ночному городу. Отмечу пунктуальность – минута в минуту его красивый комфортный минивэн ждал нас у дверей отеля. Чингиз сразу расположил к себе: очень доброжелательный, встретил нас как старых друзей. И экскурсия его на привычную не похожа. Конечно, он много дал серьёзной, исторической информации, но ещё больше – живого непринуждённого общения. Мы узнали и городские легенды, и места, которые больше всего любят местные, и даже то, как воспринимают Казань гости из самых разных уголков мира. Он и загадки загадывал, и чаем угощал. Поездка в Свияжск и на голубые озера впечатлила. Конечно, купались – Чингиз предоставил и полотенца, и вкусный горячий чай в термосе. Чингиз рассказывает много, охотно отвечает на вопросы, но в каждом месте дает гостям остаться наедине, погулять, пообедать, поделиться впечатлениями. Он умеет соответствовать настроению и темпераменту своих гостей. Мы вот не слишком болтливые, и его экскурсии подошли нам и по темпу, и по содержанию. Но, уверена, и шумные, любопытные люди найдут его компанию весёлой, интересной. Очень понравилось детям – все рассказанное оказалось им понятным и хорошо запомнилось. Словом, это были приятные поездки, тёплые, дружественные. Они не только познакомили нас с современной – безумно красивой Казанью, но и помогли полюбить её. Хочется вернуться. И снова позвонить Чингизу. Спасибо!!!
17 июня 2020
Хочу выразить благодарность Чингизу! Отличная экскурсия, непринужденная обстановка. Все очень интересно рассказал. Спасибо

Чингиз проводит ещё 3 экскурсии

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