10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Заповедные озёра
Наша первая цель — уникальные водоёмы Татарстана. Вы полюбуетесь их лазурным цветом и маленьким водопадом, по желанию искупаетесь. После, конечно, согреетесь горячим чаем, ведь температура Голубых озёр всегда 4-7 градусов! Я расскажу, как они появились и почему никогда не покрываются льдом, как вода обманывает взгляд и почему здесь не водится рыба. Открою лечебные свойства местной глины и легенду о трагичной любви молодого хана.
Свияжск — остров истории
Во второй части путешествия вас ждет место, которое повидало много значимых для казанской земли событий, начиная с 16 века. Тайны Свияжска откроются в Успенском монастыре и Соборе Богоматери Всех Скорбящих Радости. Вы разгадаете секрет Рождественской площади, вспомните Ивана Грозного и узнаете, как Свияжск стал «островом скорби и печали». А еще сможете подняться на смотровую площадку, чтобы полюбоваться речными просторами, поучаствовать в «средневековых боях» и отведать вкуснейшей Свияжской ухи.