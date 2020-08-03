10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы с семьёй в Казань приехали на пять дней. Индивидуальную экскурсию в Свияжск заказали у Чингиза ещё из дома – сразу пришло подтверждение, так что за культурную программу не волновались. По приезду обратились к нему же – захотели покататься по ночному городу. Отмечу пунктуальность – минута в минуту его красивый комфортный минивэн ждал нас у дверей отеля. Чингиз сразу расположил к себе: очень доброжелательный, встретил нас как старых друзей. И экскурсия его на привычную не похожа. Конечно, он много дал серьёзной, исторической информации, но ещё больше – живого непринуждённого общения. Мы узнали и городские легенды, и места, которые больше всего любят местные, и даже то, как воспринимают Казань гости из самых разных уголков мира. Он и загадки загадывал, и чаем угощал. Поездка в Свияжск и на голубые озера впечатлила. Конечно, купались – Чингиз предоставил и полотенца, и вкусный горячий чай в термосе. Чингиз рассказывает много, охотно отвечает на вопросы, но в каждом месте дает гостям остаться наедине, погулять, пообедать, поделиться впечатлениями. Он умеет соответствовать настроению и темпераменту своих гостей. Мы вот не слишком болтливые, и его экскурсии подошли нам и по темпу, и по содержанию. Но, уверена, и шумные, любопытные люди найдут его компанию весёлой, интересной. Очень понравилось детям – все рассказанное оказалось им понятным и хорошо запомнилось. Словом, это были приятные поездки, тёплые, дружественные. Они не только познакомили нас с современной – безумно красивой Казанью, но и помогли полюбить её. Хочется вернуться. И снова позвонить Чингизу. Спасибо!!!