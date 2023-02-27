Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе

5
3 отзыва
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Приглашаем Вас прогуляться по зимней Волге до сказочного острова Буяна – града Свияжска.

Для истинных фанатов водных просторов мы подготовили эксклюзивную экскурсию по красивейшим местам Приволжья на скоростном судне на воздушной подушке.
Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе
Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе
Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе
Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе
Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе
Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Верхний Услон
  • Свияжск
  • Печищинский геологический разрез
  • Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

С ветерком по Волге Приглашаем Вас отправиться в путешествие на судне на воздушной подушке по заснеженной Волге до острова Буяна — града Свияжска. Во время путешествия гид расскажет вам историю здешних краев. Что вас ждет Панорамы волжских берегов и зимней снежной Волги, бескрайние, затянутые льдами, десятки километров речных территорий. Здесь, прямо напротив Казани — старинные села правого берега – Верхний Услон и Печищи. Рядом высокий причудливый берег, похожий на огромный кусок торта, в котором слои идут за слоями. Это Печищинский геологический разрез — любимый объект ученых-геологов. Мелькнули пролеты автомобильного моста и вот на крутом волжском склоне спрятался от мирской суеты Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь. Еще несколько минут и в заснеженной дали вырастает, как в сказке, дивный град Свияжск. Свияжск Здесь мы сделаем остановку на 40 минут, вы сможете немного отдохнуть, полюбоваться панорамой Свияги и Свияжска, узнать удивительную историю его возникновения и сделать атмосферные фотографии. И после, уже с новыми впечатлениями, мы возвращаемся тем же путем обратно в Казань. Важная информация:
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии;
  • Судно отапливается, подготовьте одежду, комфортную и для поездки, и для прогулки;
  • На одном рейсе может быть не более 1 ребенка до 5 лет;
  • Вместимость воздушной подушки 10 человек;
  • Время в пути в одну сторону с остановкой 40 минут;
  • Свободное время в Свияжске 40 минут. ВНИМАНИЕ! Перевозчиком по речным экскурсиям является Общество с ограниченной ответственностью "Васильевский". Перевозка туристов осуществляется на основании лицензии серии МР–1 №002817 от 27 декабря 2017 г. выдана Министерством транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Сертификат к договору страхования №VSKX22244883017000 от 06.12.2022 по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров выдан САО "ВСК" перевозчику ООО "Васильевский". ИНН 7805714875 Срок действия договора страхования: с 06.12.2022 по 31.03.2023 г.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на судно на воздушной подушке (туда и обратно)
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. 2-ая Старо-Аракчинская,1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Оплата заранее, не позднее, чем за сутки до экскурсии, в офисе продаж или онлайн.
  • На экскурсию надевайте одежду по погоде. Салон судна отапливается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
И
27 фев 2023
Необычный транспорт, на котором ранее никогда не катались, настоящее приключение. Самый лучший экскурсовод - Нина Максимова, всё знает, рассказывает интересно и увлекательно. Показала самые значимые места в Свияжске, успели много увидеть и узнать. Понравилось ее уважение и трепетное отношение к истории. Всем настоятельно рекомендую.
Н
25 фев 2023
Супер. Получили массу удовольствия. Все отлично организовано.
Было морозно, минус 15. Внутри катера тепло.
Единственное, не хватило времени в самом Свияжске.
В
21 фев 2023
Экскурсия необычная и интересная, самый быстрый способ добраться до Свияжска именно таким способом👍🏻 постоять на Волге и увидеть весь ее размах незабываемо, спасибо большое организаторам! Экскурсовод провела интересный рассказ и ответила на все интересующие вопросы.

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