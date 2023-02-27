Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии;

Судно отапливается, подготовьте одежду, комфортную и для поездки, и для прогулки;

На одном рейсе может быть не более 1 ребенка до 5 лет;

Вместимость воздушной подушки 10 человек;

Время в пути в одну сторону с остановкой 40 минут;

Свободное время в Свияжске 40 минут. ВНИМАНИЕ! Перевозчиком по речным экскурсиям является Общество с ограниченной ответственностью "Васильевский". Перевозка туристов осуществляется на основании лицензии серии МР–1 №002817 от 27 декабря 2017 г. выдана Министерством транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Сертификат к договору страхования №VSKX22244883017000 от 06.12.2022 по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров выдан САО "ВСК" перевозчику ООО "Васильевский". ИНН 7805714875 Срок действия договора страхования: с 06.12.2022 по 31.03.2023 г.

С ветерком по Волге Приглашаем Вас отправиться в путешествие на судне на воздушной подушке по заснеженной Волге до острова Буяна — града Свияжска. Во время путешествия гид расскажет вам историю здешних краев. Что вас ждет Панорамы волжских берегов и зимней снежной Волги, бескрайние, затянутые льдами, десятки километров речных территорий. Здесь, прямо напротив Казани — старинные села правого берега – Верхний Услон и Печищи. Рядом высокий причудливый берег, похожий на огромный кусок торта, в котором слои идут за слоями. Это Печищинский геологический разрез — любимый объект ученых-геологов. Мелькнули пролеты автомобильного моста и вот на крутом волжском склоне спрятался от мирской суеты Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь. Еще несколько минут и в заснеженной дали вырастает, как в сказке, дивный град Свияжск. Свияжск Здесь мы сделаем остановку на 40 минут, вы сможете немного отдохнуть, полюбоваться панорамой Свияги и Свияжска, узнать удивительную историю его возникновения и сделать атмосферные фотографии. И после, уже с новыми впечатлениями, мы возвращаемся тем же путем обратно в Казань. Важная информация: