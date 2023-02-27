Приглашаем Вас прогуляться по зимней Волге до сказочного острова Буяна – града Свияжска.
Для истинных фанатов водных просторов мы подготовили эксклюзивную экскурсию по красивейшим местам Приволжья на скоростном судне на воздушной подушке.
Для истинных фанатов водных просторов мы подготовили эксклюзивную экскурсию по красивейшим местам Приволжья на скоростном судне на воздушной подушке.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Верхний Услон
- Свияжск
- Печищинский геологический разрез
- Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
С ветерком по Волге Приглашаем Вас отправиться в путешествие на судне на воздушной подушке по заснеженной Волге до острова Буяна — града Свияжска. Во время путешествия гид расскажет вам историю здешних краев. Что вас ждет Панорамы волжских берегов и зимней снежной Волги, бескрайние, затянутые льдами, десятки километров речных территорий. Здесь, прямо напротив Казани — старинные села правого берега – Верхний Услон и Печищи. Рядом высокий причудливый берег, похожий на огромный кусок торта, в котором слои идут за слоями. Это Печищинский геологический разрез — любимый объект ученых-геологов. Мелькнули пролеты автомобильного моста и вот на крутом волжском склоне спрятался от мирской суеты Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь. Еще несколько минут и в заснеженной дали вырастает, как в сказке, дивный град Свияжск. Свияжск Здесь мы сделаем остановку на 40 минут, вы сможете немного отдохнуть, полюбоваться панорамой Свияги и Свияжска, узнать удивительную историю его возникновения и сделать атмосферные фотографии. И после, уже с новыми впечатлениями, мы возвращаемся тем же путем обратно в Казань. Важная информация:
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии;
- Судно отапливается, подготовьте одежду, комфортную и для поездки, и для прогулки;
- На одном рейсе может быть не более 1 ребенка до 5 лет;
- Вместимость воздушной подушки 10 человек;
- Время в пути в одну сторону с остановкой 40 минут;
- Свободное время в Свияжске 40 минут. ВНИМАНИЕ! Перевозчиком по речным экскурсиям является Общество с ограниченной ответственностью "Васильевский". Перевозка туристов осуществляется на основании лицензии серии МР–1 №002817 от 27 декабря 2017 г. выдана Министерством транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Сертификат к договору страхования №VSKX22244883017000 от 06.12.2022 по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров выдан САО "ВСК" перевозчику ООО "Васильевский". ИНН 7805714875 Срок действия договора страхования: с 06.12.2022 по 31.03.2023 г.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты на судно на воздушной подушке (туда и обратно)
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. 2-ая Старо-Аракчинская,1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Оплата заранее, не позднее, чем за сутки до экскурсии, в офисе продаж или онлайн.
- На экскурсию надевайте одежду по погоде. Салон судна отапливается
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 фев 2023
Необычный транспорт, на котором ранее никогда не катались, настоящее приключение. Самый лучший экскурсовод - Нина Максимова, всё знает, рассказывает интересно и увлекательно. Показала самые значимые места в Свияжске, успели много увидеть и узнать. Понравилось ее уважение и трепетное отношение к истории. Всем настоятельно рекомендую.
Н
Наталья
25 фев 2023
Супер. Получили массу удовольствия. Все отлично организовано.
Было морозно, минус 15. Внутри катера тепло.
Единственное, не хватило времени в самом Свияжске.
Было морозно, минус 15. Внутри катера тепло.
Единственное, не хватило времени в самом Свияжске.
В
Вероника
21 фев 2023
Экскурсия необычная и интересная, самый быстрый способ добраться до Свияжска именно таким способом👍🏻 постоять на Волге и увидеть весь ее размах незабываемо, спасибо большое организаторам! Экскурсовод провела интересный рассказ и ответила на все интересующие вопросы.
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