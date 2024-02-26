На воздушной подушке – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «На воздушной подушке» в Казани, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
По Волге на воздушной подушке
На воздушной подушке
2 часа
Водная прогулка
По Волге на воздушной подушке
Начало: Храм Всех Религий
«Тем, кто хочет прокатиться на судне на воздушной подушке, Тем, кто хочет увидеть зимнюю, снежную Волгу, Тем, кому интересна история Казанской Атлантиды, «Горной стороны» — правого берега Волги, волжских островов»
Расписание: См. календарь
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.
На воздушной подушке по заснеженной реке Казанка
На воздушной подушке
20 минут 2 секунды
Водная прогулка
На воздушной подушке по заснеженной реке Казанка
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Прогулка на воздушной подушке — идеальный способ познакомиться с городом совершенно по-новому, испытать незабываемые ощущения и добавить в свою жизнь порцию ярких эмоций»
25 дек в 10:00
26 дек в 10:00
650 за человека
Зимняя скоростная поездка по реке Казанка
На воздушной подушке
10 минут 1 секунда
Водная прогулка
Зимняя скоростная поездка по реке Казанка
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Ощутите незабываемые впечатления, побывав на уникальном туре — нас ждет захватывающая прогулка на уютной воздушной подушке прямо по замерзшей реке»
25 дек в 10:00
26 дек в 10:00
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Натали
    26 февраля 2024
    Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе
    Мы долго не могли тронутся… мужчины наши толкали… потом все было хорошо. Мы сами из Казани, но узнали новое. Про Пичищи
  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2024
    Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе
    Ездила с сыном на остров Свияжск на катере на воздушной подушке 22.02.24, очень понравилось. День выдался морозным и солнечным. Снег
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    блистал и переливался. Группа у нас набралась меньше 10 человек,всем было комфортно и даже некоторым посчастливилось посидеть рядом с капитаном нашего судна Рустэмом. Наш гид Юлия Николаевна очень интересно рассказывала на протяжении всего нашего путешествия про историю этих мест. От прогулки остались в восторге!!! Спасибо!

  • К
    Каррна
    3 января 2024
    Дневная прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке
    Организаторы не могли подтвердить нашу поездку до 31декабря,зотя 1 января экскурсия!В итоге группа не набиралась! Нам предложили покататься на снегоходах на Волге!Было потрясающе,не смотря на жуткий холод
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушке
    Очень интересная экскурсия,узнали много нового! хороший гид,все рассказала и показала!
  • И
    Игорь
    16 января 2022
    На воздушной подушке по Волге и Казанке
    Потрясающе!
  • И
    Ирина
    4 января 2022
    Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушке
    Очень необычный вид транспорта используется и поэтому впечатление от города, от самой экскурсии усиливается! Организация замечательная, мы были ограничены по
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    времени, но нам пошли навстречу. . Замечательный водитель!!! . Очень много интересного рассказала экскурсовод, Ирина Николаевна, человек с отличным чувством юмора. Время промчалось незаметно, и хотелось ещё… Я из Казани, и мне было интересно, мои гости из Москвы в полном восторге! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На воздушной подушке»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кул-Шариф
  8. Кремль
  9. Старая Казань
  10. Улица Баумана
Сколько стоит экскурсия по Казани в декабре 2024
Сейчас в Казани в категории "На воздушной подушке" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 16 000.
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