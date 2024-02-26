2 часа
Водная прогулка
По Волге на воздушной подушке
Начало: Храм Всех Религий
«Тем, кто хочет прокатиться на судне на воздушной подушке, Тем, кто хочет увидеть зимнюю, снежную Волгу, Тем, кому интересна история Казанской Атлантиды, «Горной стороны» — правого берега Волги, волжских островов»
Расписание: См. календарь
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
20 минут 2 секунды
Водная прогулка
На воздушной подушке по заснеженной реке Казанка
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Прогулка на воздушной подушке — идеальный способ познакомиться с городом совершенно по-новому, испытать незабываемые ощущения и добавить в свою жизнь порцию ярких эмоций»
25 дек в 10:00
26 дек в 10:00
650₽ за человека
10 минут 1 секунда
Водная прогулка
Зимняя скоростная поездка по реке Казанка
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Ощутите незабываемые впечатления, побывав на уникальном туре — нас ждет захватывающая прогулка на уютной воздушной подушке прямо по замерзшей реке»
25 дек в 10:00
26 дек в 10:00
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННатали26 февраля 2024Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группеМы долго не могли тронутся… мужчины наши толкали… потом все было хорошо. Мы сами из Казани, но узнали новое. Про Пичищи
- ТТатьяна25 февраля 2024Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группеЕздила с сыном на остров Свияжск на катере на воздушной подушке 22.02.24, очень понравилось. День выдался морозным и солнечным. Снег
- ККаррна3 января 2024Дневная прогулка по Казанке на катере на воздушной подушкеОрганизаторы не могли подтвердить нашу поездку до 31декабря,зотя 1 января экскурсия!В итоге группа не набиралась! Нам предложили покататься на снегоходах на Волге!Было потрясающе,не смотря на жуткий холод
- ЕЕлена28 февраля 2023Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушкеОчень интересная экскурсия,узнали много нового! хороший гид,все рассказала и показала!
- ИИгорь16 января 2022На воздушной подушке по Волге и КазанкеПотрясающе!
- ИИрина4 января 2022Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушкеОчень необычный вид транспорта используется и поэтому впечатление от города, от самой экскурсии усиливается! Организация замечательная, мы были ограничены по
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