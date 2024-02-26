Н Натали Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе Мы долго не могли тронутся… мужчины наши толкали… потом все было хорошо. Мы сами из Казани, но узнали новое. Про Пичищи

Т Татьяна Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе читать дальше блистал и переливался. Группа у нас набралась меньше 10 человек,всем было комфортно и даже некоторым посчастливилось посидеть рядом с капитаном нашего судна Рустэмом. Наш гид Юлия Николаевна очень интересно рассказывала на протяжении всего нашего путешествия про историю этих мест. От прогулки остались в восторге!!! Спасибо! Ездила с сыном на остров Свияжск на катере на воздушной подушке 22.02.24, очень понравилось. День выдался морозным и солнечным. Снег

К Каррна Дневная прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке Организаторы не могли подтвердить нашу поездку до 31декабря,зотя 1 января экскурсия!В итоге группа не набиралась! Нам предложили покататься на снегоходах на Волге!Было потрясающе,не смотря на жуткий холод

Е Елена Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушке Очень интересная экскурсия,узнали много нового! хороший гид,все рассказала и показала!

И Игорь На воздушной подушке по Волге и Казанке Потрясающе!