Прогулка на теплоходе в Свияжск подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей.
Ни одна фотография не сравнится с впечатлениями, которые вы получите во время речного путешествия на остров-град Свияжск! Специально для вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе.
Ни одна фотография не сравнится с впечатлениями, которые вы получите во время речного путешествия на остров-град Свияжск! Специально для вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: В ходе теплоходной экскурсии, которую на протяжении всего времени сопровождает высококлассный экскурсовод, участники смогут увидеть:
- Верхний Услон — посёлок, который находится в северо-восточной части Приволжской возвышенности, на правом берегу реки Волга и ее притока реки Свияга.
- Макарьевская пустынь — монастырь, сохранившийся архитектурный ансамбль которого относится к постройкам 17-19 веков. На территории монастыря находятся Вознесенский храм с его 33-метровой колокольней, церковь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости», братские кельи и хозяйственные строения. Живописность монастырю придаёт его необычное расположение на обрывистом правом берегу Волги: не на вершине и не у подножия, а посредине склона, на уступе.
- Успенский монастырь, включённый в список Всемирного наследия Юнеско и его уникальный архитектурный ансамбль 16-18 веков.
- Женский Иоанно–Предтеченский монастырь. Здесь мы осмотрим две церкви: Церковь во имя Сергия Радонежского — покровителя острова и Церковь Живоначальной Троицы — единственное сохранившееся строение деревянной крепости со времён Ивана Грозного.
- Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость».
- Рождественскую площадь — главная площадь Свияжска с уникальной архитектурой.
- Конный двор и Ленивый Торжок — сувенирная продукция и ремесленные мастерские.
- Свияжск — небольшой остров-град в 30 километрах от Казани, ведет свою историю со времён Ивана Грозного. Дело в том, что царь много раз пытался взять Казань, но одолеть такой укрепленный город без опорного лагеря было невозможно, поэтому и было решено в 1551 году возвести на высоком холме город-крепость, а уже в 1552 году Казань пала. Вот так и появился на берегу Свияги и Волги этот небольшой городок. Вы увидите:.
- Смотровую площадку Рождественской площади — отсюда открывается замечательный вид на Церковь Константина и Елены и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни, а также на Свияжский Залив. Важная информация:.
- На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов.
- Входные билеты в Храм всех религий — 150 руб. /чел. (посещается по желанию).
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 100 ₽
|Пенсионный
|1 900 ₽
|Детский (0-5)
|0 ₽
|Детский (5-14)
|1 900 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхний Услон
- Свияжская Макарьевская пустынь
- Храм всех религий
- Свияжск
- Успенский монастырь
- Женский Иоанно-Предтеченский монастырь
- Собор Богоматери «Всех скорбящих Радость»
- Рождественская площадь
- Конный двор и Ленивый Торжок
- Смотровая площадка Рождественской площади
Что включено
- Билеты на теплоход Казань - Свияжск
- Входные билеты в Свияжск
- Услуги гида
- Проезд на комфортабельном автобусе из Казани в Свияжск
- Радиогиды для лучшей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты в Храм всех религий - 150 руб. /чел. (посещается по желанию)
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, дом 78 (памятник Шаляпину)
Завершение: Ул. Девятаева д. 1, Речной порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 41 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
20 июл 2024
Минус в том, что на теплоходе плыли две группы. И многим не хватило сидячих мест.
В
Виктория
18 июл 2024
Экскурсия совсем не теплоходная, на теплоходе мы просто добрались с экскурсии до речного депо, 20 мин, теплоход старый, на нем ничего купить нельзя, хотя уже очень хотелось перекусить после длительной экскурсии, экскурсовод на 4. Очень плохо ловили наушники, постоянное шипение… разочарованы.
Н
Наталья
18 июл 2024
Ю
Юлия
17 июл 2024
Всё отлично: гид, водитель, автобус, прогулка Супер!
Л
Лариса
13 июл 2024
Первая половина экскурсии - устраивает: проезд, экскурсовод, объекты осмотра - все очень хорошо. Вторая часть - плохо. Целый час ехали в Верхний Услон, где пересели на рейсовый (переполненный) теплоход и переплыли Волгу. Фраза экскурсовода "теплоход это вам приятный бонус" просто насмешка, мы за него заплатили.
В
Вишневская
25 мая 2024
В целом экскурсия хорошая. Однозначно нам повезло с экскурсоводом. Интересный и живой рассказ о местах, которые проезжали или останавливались сопровождал всю поездку. Свияжск тоже понравился. Порадовало, что места, которые тесно
А
Антон
6 мая 2024
1. Отправление перенесено на 45 мин. ез акцента на этом.
2. Экскурсовод смешивала исторические факты с какими-то странными неинтересными фактами о селах. Так же неоднократное упоминание экстрасенсорных способностей - где-то рядом с рассказами о подвиге солдат ВОВ.
3. Прогулка на теплоходе - 20 минут. Ну как прогулка - это обычный рейсовый теплоход. Для чего-то приехали раньше и стояли ждали природа теплохода.
2. Экскурсовод смешивала исторические факты с какими-то странными неинтересными фактами о селах. Так же неоднократное упоминание экстрасенсорных способностей - где-то рядом с рассказами о подвиге солдат ВОВ.
3. Прогулка на теплоходе - 20 минут. Ну как прогулка - это обычный рейсовый теплоход. Для чего-то приехали раньше и стояли ждали природа теплохода.
Е
Елена
4 мая 2024
Прекрасный экскурсовод!
A
Alexandr
3 мая 2024
С
Сергей
7 ноя 2023
В
Власишен
25 окт 2023
Экскурсия прошла очень хорошо! Гид прекрасно и всё живописно рассказывала!!! Пять балов!!! Всем рекомендую этого экскурсовода!!! Ну и сама экскурсия на Свияжск очень интересная и познавательная!!!
Б
Беляева
22 окт 2023
Теплохода не было, как заявлено, но был добавлен маршрут в Раиф. Экскурсовод был молодой симпатичный обаятельный молодой человек, но абсолютно не эмоциональный. Скучный, короче. А так всё понравилось. Спасибо большое
Е
Елена
17 окт 2023
Все отлично, комфортабельный автобус, рассказ неплохой. Были в храме всех религий и в Раифе, потом поехали в Свияжск. Назад - мне не понравилось, говорили о теплоходе, так это просто водный трамвай. С нас экскурсовод взял с каждого 200р за теплоход. Цена в билетах была 43 рубля 50 коп. Было уже темно, плюс еще и холодно - октябрь.
H
Hi+79277
17 окт 2023
Нам очень повезло! В последний день нам добавили Раифский монастырь к посещению, а оплата осталась таже. Экскурсия шикарная. Небольшой совет: если выбираете на какую экскурсию в Свияжск поехать, то выбирайте
Н
Наталья
14 окт 2023
Организовано, все четко и вовремя. Удобный автобус, тепло. Погода нам выдалась дождливая и ветреная. Экскурсовод Айгуль, молодец! Спасибо!
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