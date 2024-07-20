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связаны с историей возрождаются к жизни. Остался неразрешенным мой вопрос к компании Спутник, т к экскурсию бронировала у вас. Я заранее и очень долго изучала варианты поездки в Свияжск, т к их много. И остановилась на варианте, когда экскурси комбинированная: автобус привозит в Речной порт, оттуда на теплоходе в Свияжск с заходом на остров и посещением Макарьвского монастыря, далее/ после Свияжска возвращение в Казань. План был описан пьдробно и имено его я выбрала. В итоге: на автобусе: в Свияжск, оттуда но пол дороги посадили на рейсовое речное судно, на котором мы добралимь до Казани. В чем не обманули: автобусно- теплоходная. На мое недоумение представиль экскурсинного бюро Казань, которое проводило экскурию, сказал, что не в курсе, обращайтесь в Спутник, где бронировали. Время эксрурсии также уменьшилось на 2 ч: сбор в 10 вместо 9-15. Вернулись в 17 в речной порт вместо 18. На каком этапе произошла помена пока мне выяснить не удалось