Узнайте основы ислама в мечети, восхититесь ее красотой и убранством.
Проникнетесь энергетикой чуда в Благовещенском соборе, узнав историю обретения иконы Казанской Божьей Матери. Послушайте красивую и грустную легенду о царице Сююмбике и многое другое.
Проникнетесь энергетикой чуда в Благовещенском соборе, узнав историю обретения иконы Казанской Божьей Матери. Послушайте красивую и грустную легенду о царице Сююмбике и многое другое.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Многовековая история «сердца Казани» Двигаясь вдоль древнейшей улицы, Вы погрузитесь в историю крепости, Казанского ханства и предшествующих государств, знакомясь с архитектурными объектами и историческими артефактами. Посетите действующие религиозные объекты — мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор, узнаете о тайне башни Сююмбике и полюбуетесь на панораму Казани со смотровой площадки. Важная информация:
экскурсию проведу я или один из гидов команды, • пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, • экскурсия рекомендована для лиц старше 16 лет, • в экскурсию входит посещение религиозных объектов, дамам желательно иметь платок или шарфик. Важная информация: Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь. В мечеть и собор подъем по ступеням. Если интересует определённое время, можно уточнить в чате.
Если вас интересует определенное время, сообщите, пожалуйста, в сообщениях.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Кул-Шариф с заходом внутрь
- Благовещенский собор с заходом внутрь
- Башня Сююмбике
- Резиденция президента РТ
- Ханская усыпальница
- Панорама на г. Казань
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в кремль 190 руб. /чел., 180 руб. /чел - льготный.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Спасская башня Казанского кремля, Казань
Завершение: Территория кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Если вас интересует определенное время, сообщите, пожалуйста, в сообщениях.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь. В мечеть и собор подъем по ступеням
- Если интересует определённое время, можно уточнить в чате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Экскурсия была индивидуальная, нас встретила доброжелательная девушка Людмила. Познакомившись, мы пошли по Кремлю. Людмила подробно рассказала историю Кремля, архитектуру Кремля, про соборы кремля, было очень интересно посмотреть снаружи и побывать
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Д
Экскурсию проводила гид Аделия. В спокойном темпе прошлись по всей территории Кремля, зашли внутрь мечети и собора. Аделия - замечательная гид, рассказывает всё очень доходчиво и интересно! Видно, что человек
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С
Людмила провела для нас экскурсию по Крелю 29/04/2024.
Рекомендую на все 100%.
1. Индивидуальный подход. Оформление заказа было не по стандартной процедуре, Людмила проявила максимум терпения и вместе нашли подходящий вариант.
2. Знание
Рекомендую на все 100%.
1. Индивидуальный подход. Оформление заказа было не по стандартной процедуре, Людмила проявила максимум терпения и вместе нашли подходящий вариант.
2. Знание
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А
24 июня 2025 года мы открыли для себя Кул Шариф и Казанский кремль в замечательном городе Казань. А помогла нам это сделать экскурсовод Екатерина. Рассказывала все интересно, с глубоким знанием
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М
Экскурсия по Казанскому Кремлю проходила в Казанском Кремле, простите за тавтологию. Накануне я уже прогулялась по этому месту, но в сопровождении экскурсовода посмотрела на многие вещи совершенно другими глазами. Открытием
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О
7 августа 2025 года нашим экскурсоводом была Людмила. От экскурсии остались только положительные эмоции. Информация преподносилась интересно и доступно. По всему было видно, что Людмила с любовью относится к своему делу, своему городу, его истории и традициям. Кроме этого, она обаятельный, позитивный и коммуникабельный человек. Спасибо за экскурсию! Желаем Людмиле дальнейшего профессионального развития и всегда хорошей погоды во время работы!
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