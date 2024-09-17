Что вас ожидает: Многовековая история «сердца Казани» Двигаясь вдоль древнейшей улицы, Вы погрузитесь в историю крепости, Казанского ханства и предшествующих государств, знакомясь с архитектурными объектами и историческими артефактами. Посетите действующие религиозные объекты — мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор, узнаете о тайне башни Сююмбике и полюбуетесь на панораму Казани со смотровой площадки. Важная информация:

экскурсию проведу я или один из гидов команды, • пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, • экскурсия рекомендована для лиц старше 16 лет, • в экскурсию входит посещение религиозных объектов, дамам желательно иметь платок или шарфик. Важная информация: Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь. В мечеть и собор подъем по ступеням. Если интересует определённое время, можно уточнить в чате.