Обзорные прогулки на воде – экскурсии в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные прогулки на воде» в Казани, цены от 700 ₽.
На катере по реке Казанке
1 час
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова, 51 вмк, лодочная станция
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)
1 час
60 отзывов
Групповая
Полюбоваться древней и современной Казанью с борта теплохода, слушая рассказы гида
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Утренняя прогулка на теплоходе по реке Казанке
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
Посмотреть на многоликую Казань с борта уютного теплохода
Начало: В Речном порту Казани (ул. Девятаева)
Завтра в 10:30
1 июн в 11:30
700 ₽ за человека
Теплоходная прогулка «Я в Казани»
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
Прокатиться на премиум-теплоходе «Мария Ермолова» и увидеть ключевые достопримечательности города
Начало: От ресторана «Круиз»
1 июн в 12:00
3 июн в 12:00
1400 ₽ за человека
Прогулка на теплоходе по Казанке «Вечерняя Казань»
1.5 часа
Групповая
Приятная прохлада, уютная обстановка и красивые виды
Начало: На Нижнезареченской дамбе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 20:00
1 июн в 20:00
2 июн в 20:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Денис
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)
Понравилась и экскурсия, и теплоход. Очень интересно рассказ вёл наш сопровождающий.
В
Утренняя прогулка на теплоходе по реке Казанке
Прогулка по Казанке не состоялась, из за подъёма воды. Была прогулка по Волге, все было прекрасно.
Е
На катере по реке Казанке
Огромное спасибо капитану Игорю за речную прогулку! очень приятный человек,маршрут поездки прекрасный просто, посмотреть на красивейшую Казань с воды было прекрасной идеей!
А
На катере по реке Казанке
Мы покатались с замечательным капитаном 👍🏻 масса впечатлений, спасибо огромное! 😍👍🏻👌🏻🙏🏻 всем рекомендую!
К
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)
Получение оплаченного билета в вагончике заняло больше времент, чем я просто там его и купила. Планировала получить онлайн, как заявлено, но организатор на сообщения в чате не отвечает.
Ю
На катере по реке Казанке
Однозначно рекомендую такого рода прогулку для знакомства с городом. 1 час пролетел незаметно))
И
На катере по реке Казанке
Капитан Игорь очень обаятельный, грамотно рассказал о местах, которые мы видели в ходе экскурсии. От всей души рекомендую, поездка подойдет туристам любого возраста и запросов.
Дмитрий
На катере по реке Казанке
Отличный быстроходный катер и прекрасный отзывчивый капитан прокатили с ветерком по Казанке и Волге. Часа вполне хватает для того чтобы насладиться видами города и окрестностей. Своеобразное место посадки на старой лодочной станции добавляет изюминку прогулке.
Г
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)
Красивый, уютный, чистый теплоходик.
У гида прекрасный голос.
Всё понравилось
Д
На катере по реке Казанке
Получилась замечательная прогулка! Прошли по реке Казанка, потом вышли на Волгу, капитан показал все красоты города и достопримечательности. Все прошло отлично! Капитан Игорь учел все наши пожелания и подкорректировал наш маршрут, чтобы было еще интереснее.
Всего 97 отзывов в Казани в категории "Обзорные прогулки на воде"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Обзорные прогулки на воде»

