Индивидуальная
до 4 чел.
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова, 51 вмк, лодочная станция
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)
Полюбоваться древней и современной Казанью с борта теплохода, слушая рассказы гида
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Групповая
Утренняя прогулка на теплоходе по реке Казанке
Посмотреть на многоликую Казань с борта уютного теплохода
Начало: В Речном порту Казани (ул. Девятаева)
Завтра в 10:30
1 июн в 11:30
700 ₽ за человека
Групповая
Теплоходная прогулка «Я в Казани»
Прокатиться на премиум-теплоходе «Мария Ермолова» и увидеть ключевые достопримечательности города
Начало: От ресторана «Круиз»
1 июн в 12:00
3 июн в 12:00
1400 ₽ за человека
Групповая
Прогулка на теплоходе по Казанке «Вечерняя Казань»
Приятная прохлада, уютная обстановка и красивые виды
Начало: На Нижнезареченской дамбе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 20:00
1 июн в 20:00
2 июн в 20:00
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Понравилась и экскурсия, и теплоход. Очень интересно рассказ вёл наш сопровождающий.
Прогулка по Казанке не состоялась, из за подъёма воды. Была прогулка по Волге, все было прекрасно.
Огромное спасибо капитану Игорю за речную прогулку! очень приятный человек,маршрут поездки прекрасный просто, посмотреть на красивейшую Казань с воды было прекрасной идеей!
Мы покатались с замечательным капитаном 👍🏻 масса впечатлений, спасибо огромное! 😍👍🏻👌🏻🙏🏻 всем рекомендую!
Получение оплаченного билета в вагончике заняло больше времент, чем я просто там его и купила. Планировала получить онлайн, как заявлено, но организатор на сообщения в чате не отвечает.
Однозначно рекомендую такого рода прогулку для знакомства с городом. 1 час пролетел незаметно))
Капитан Игорь очень обаятельный, грамотно рассказал о местах, которые мы видели в ходе экскурсии. От всей души рекомендую, поездка подойдет туристам любого возраста и запросов.
Отличный быстроходный катер и прекрасный отзывчивый капитан прокатили с ветерком по Казанке и Волге. Часа вполне хватает для того чтобы насладиться видами города и окрестностей. Своеобразное место посадки на старой лодочной станции добавляет изюминку прогулке.
Красивый, уютный, чистый теплоходик.
У гида прекрасный голос.
Всё понравилось
Получилась замечательная прогулка! Прошли по реке Казанка, потом вышли на Волгу, капитан показал все красоты города и достопримечательности. Все прошло отлично! Капитан Игорь учел все наши пожелания и подкорректировал наш маршрут, чтобы было еще интереснее.
Всего 97 отзывов в Казани в категории "Обзорные прогулки на воде"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Обзорные прогулки на воде»
Сейчас в Казани в категории "Обзорные прогулки на воде" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 700 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
