Прогулка на теплоходе в Казани: идеальное решение для вечернего отдыха
У вас уже есть планы на вечер? Если еще нет, то мы все придумали за вас. Проходите на борт нашего теплохода. На 3 часа мы сбежим от городской суеты и трудовых будней.
Мы предлагаем самые разнообразные музыкальные направления, чтобы угодить всем вкусам и предпочтениям, начиная с репертуара 80-х и 90-х и заканчивая современными композициями. Наши профессиональные ди-джеи создадут настроение и поднимут ваше настроение до небес!
Мы предлагаем самые разнообразные музыкальные направления, чтобы угодить всем вкусам и предпочтениям, начиная с репертуара 80-х и 90-х и заканчивая современными композициями. Наши профессиональные ди-джеи создадут настроение и поднимут ваше настроение до небес!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Волга
- Панорамы ночного города и набережной
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Давайте сбежим от городской суеты и на 3 часа забудем о трудовых буднях? Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге.
Добро пожаловать на борт нашего теплохода! Мы предлагаем вам отличную возможность провести незабываемую дискотеку на воде в самом сердце Казани. Наш теплоход — это не просто судно, это настоящая плавучая дискотека!
Важно! Возрастное ограничение тура 18+.
Ср., пт., сб. в 20:00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Речная прогулка
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Место начала и завершения?
- Речной вокзал Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ср., пт., сб. в 20:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elizavet
29 июля 2023
З
Зайтуна
27 июля 2023
Все хорошо. Вопрос: народу много, а почему только 1 туалет работает?
Р
Розалия
27 июля 2023
Замечачательное 3 х часовое путешествие!! Было весело! Волга величественна и красива на закате!! Спасибо организаторам!! Были компанией, все время на верхней палубе), вниз даже не спустились! Всем рекомендую, и компанией и вдвоём, и даже если даже кто-то один придет, не останется в одиночестве)!! А потанцует от души со всеми вместе. Организаторам рекомендую украсить верхнюю палубу цветными огоньками!!
L
L8962548
25 июля 2023
Добрый день. Было достаточно уютно,весело. 🌞🎉💃😄🔥🔥🔥 Особенно понравились стулья на нижней палубе
H
Hi+79047
22 июля 2023
Понравилось всё!
Но минус, что долго не запускали на теплоход, хорошо бы за20 мин хотя-бы начинать
Но минус, что долго не запускали на теплоход, хорошо бы за20 мин хотя-бы начинать
Е
Елена
22 июля 2023
Здравствуйте. Лично мне всё понравилось. От души натанцевались. Единственное что огорчило что нет информации о возрастном ограничении 18+. Нас было 4 взрослых и один ребёнок с нами. Нас не пустили с малышкой. Пришлось одному взрослому мужчине остаться на берегу. Написали на сайт о возврате денег за одного человека. Ждем
Д
Дементьева
18 июля 2023
И
Ирина
17 июля 2023
Хорошая дискотека. Всё понравилось. Была задержка по времени на 40 минут. Из-за этого сложнее было добираться обратно (поздновато). В 20.00 начало в самы раз. Музыка очень хорошая!
С
Софья
17 июля 2023
Ю
Юлия
16 июля 2023
Получили кучу эмоций. Отдохнули отлично. Музыка для всех и по всем возрастам. Персонал доброжелательный!
Н
Надежда
16 июля 2023
I
Iduard404
15 июля 2023
Н
Наталия
15 июля 2023
И
Ирина
13 июля 2023
Л
Лейсан
10 июля 2023
Очень всё понравилось, красивые виды, хорошая музыка. Рекомендую
Ещё 1 отзыв
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