Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)

Прогулка на теплоходе в Казани: идеальное решение для вечернего отдыха

4.8
16 отзывов
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Ответы на вопросы
У вас уже есть планы на вечер? Если еще нет, то мы все придумали за вас. Проходите на борт нашего теплохода. На 3 часа мы сбежим от городской суеты и трудовых будней.

Мы предлагаем самые разнообразные музыкальные направления, чтобы угодить всем вкусам и предпочтениям, начиная с репертуара 80-х и 90-х и заканчивая современными композициями. Наши профессиональные ди-джеи создадут настроение и поднимут ваше настроение до небес!
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Ближайшие даты:
9
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Что вас ожидает:

  • Волга
  • Панорамы ночного города и набережной
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Давайте сбежим от городской суеты и на 3 часа забудем о трудовых буднях? Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге.
Добро пожаловать на борт нашего теплохода! Мы предлагаем вам отличную возможность провести незабываемую дискотеку на воде в самом сердце Казани. Наш теплоход — это не просто судно, это настоящая плавучая дискотека!
Важно! Возрастное ограничение тура 18+.

Ср., пт., сб. в 20:00

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Речная прогулка
Что не входит
  • Проезд до/от места отправления
Место начала и завершения?
Речной вокзал Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Ср., пт., сб. в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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1
3
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1
1
E
29 июля 2023
З
27 июля 2023
Все хорошо. Вопрос: народу много, а почему только 1 туалет работает?
Р
27 июля 2023
Замечачательное 3 х часовое путешествие!! Было весело! Волга величественна и красива на закате!! Спасибо организаторам!! Были компанией, все время на верхней палубе), вниз даже не спустились! Всем рекомендую, и компанией и вдвоём, и даже если даже кто-то один придет, не останется в одиночестве)!! А потанцует от души со всеми вместе. Организаторам рекомендую украсить верхнюю палубу цветными огоньками!!
L
25 июля 2023
Добрый день. Было достаточно уютно,весело. 🌞🎉💃😄🔥🔥🔥 Особенно понравились стулья на нижней палубе
H
22 июля 2023
Понравилось всё!
Но минус, что долго не запускали на теплоход, хорошо бы за20 мин хотя-бы начинать
Е
22 июля 2023
Здравствуйте. Лично мне всё понравилось. От души натанцевались. Единственное что огорчило что нет информации о возрастном ограничении 18+. Нас было 4 взрослых и один ребёнок с нами. Нас не пустили с малышкой. Пришлось одному взрослому мужчине остаться на берегу. Написали на сайт о возврате денег за одного человека. Ждем
Д
18 июля 2023
И
17 июля 2023
Хорошая дискотека. Всё понравилось. Была задержка по времени на 40 минут. Из-за этого сложнее было добираться обратно (поздновато). В 20.00 начало в самы раз. Музыка очень хорошая!
С
17 июля 2023
Ю
16 июля 2023
Получили кучу эмоций. Отдохнули отлично. Музыка для всех и по всем возрастам. Персонал доброжелательный!
Н
16 июля 2023
I
15 июля 2023
Н
15 июля 2023
И
13 июля 2023
Л
10 июля 2023
Очень всё понравилось, красивые виды, хорошая музыка. Рекомендую
Ещё 1 отзыв

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