Что вас ожидает:

Давайте сбежим от городской суеты и на 3 часа забудем о трудовых буднях? Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге.

Добро пожаловать на борт нашего теплохода! Мы предлагаем вам отличную возможность провести незабываемую дискотеку на воде в самом сердце Казани. Наш теплоход — это не просто судно, это настоящая плавучая дискотека!

Важно! Возрастное ограничение тура 18+.