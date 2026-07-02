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Экскурсии с набережной Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Казани, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
«С любовью к Казани»: теплоходная прогулка по рекам Волга и Казанка
На теплоходе
1 час 15 минут
8 отзывов
Групповая
«С любовью к Казани»: теплоходная прогулка по рекам Волга и Казанка
Начало: Кремлёвская набережная, 1/4
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
1800 ₽ за человека
Речная прогулка по реке Волге и Казанке с дискотекой (18+)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
3 часа
363 отзыва
Групповая
Речная прогулка по реке Волге и Казанке с дискотекой (18+)
Начало: Кремлёвская набережная, 1/4
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
2200 ₽ за человека
Старо-Татарская слобода: Почему татары хитрые
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Старо-Татарская слобода: Почему татары хитрые
Начало: Набережная озера (верхняя часть) напротив УЛ.Ш. Ма...
4000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
«С любовью к Казани»: теплоходная прогулка по рекам Волга и Казанка
Хорошая прогулка.
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Н
«С любовью к Казани»: теплоходная прогулка по рекам Волга и Казанка
Экскурсия очень понравилась, познавательная, поездка на автобусе, интересный рассказ гида, Мила молодец, рассказывает чётко, понятно, интересно, потом шли пешком по Кремлю, слушая интересную информацию про кремль, храмы. Спасибо большое.
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А
«С любовью к Казани»: теплоходная прогулка по рекам Волга и Казанка
Замечательная экскурсия, открываются прекрасные виды на Казань, комфортабельный теплоход со столиками, уютная обстановка
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Н
«С любовью к Казани»: теплоходная прогулка по рекам Волга и Казанка
Прошли маршрут вдоль Казани, было очень красиво. Что не понравилось,у маршруте указан пути и по Казанке (но он был отменён из-за высокого уровня реки) (желательно указать,что есть возможность изменения пути из-за уровня реки)
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В
«С любовью к Казани»: теплоходная прогулка по рекам Волга и Казанка
Приятная атмосфера. Аудиогид рассказывает о знаковых событиях и местах. Хорошая кафешка ассортимент пиво,мороженное,кукуруза,мин. воды. Работает фотограф(дороговато если честро за фото 800руб.) но тем не менее такая услуга есть
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И
«С любовью к Казани»: теплоходная прогулка по рекам Волга и Казанка
Замечательная прогулка, потрясающая заводная музыка-танцевала в такт
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Всего 371 отзыв в Казани в категории "С набережной"

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Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «С любовью к Казани»: теплоходная прогулка по рекам Волга и Казанка;
  2. Речная прогулка по реке Волге и Казанке с дискотекой (18+);
  3. Старо-Татарская слобода: Почему татары хитрые.
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Казанский кремль;
  2. Старая Казань;
  3. Старо-татарская слобода;
  4. Озеро Кабан;
  5. Кул-Шариф;
  6. Башня Сююмбике;
  7. Благовещенский собор;
  8. Кремль;
  9. Свияжск;
  10. Улица Баумана.
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2026
Сейчас в Казани в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 4000. Туристы уже оставили гидам 371 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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