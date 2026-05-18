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Речная прогулка по Волге «Доброе утро, Татарстан»

Посмотреть на многоликую Казань с борта уютного теплохода
Ваш день в Казани начнётся живописно и интересно.

Двухпалубный теплоход пройдёт по Волге мимо острова «Маркиз», Вселенского храма и других достопримечательностей.
2.5
4 отзыва
Речная прогулка по Волге «Доброе утро, Татарстан»
Речная прогулка по Волге «Доброе утро, Татарстан»
Речная прогулка по Волге «Доброе утро, Татарстан»

Описание экскурсии

Маршрут

Речной порт — Остров «Маркиз» — Село Верхний Услон — Храм всех религий — Старейший водозабор в Казани — Речной порт

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Дельфин» (есть кондиционер и туалет)
  • Детям с 13 лет необходимо выкупать билет по взрослому тарифу
  • Запрещено проносить на борт еду и напитки, в том числе алкоголь. На борту работает кафе-бар
  • На теплоходе нет фиксированных мест, выбирайте любую зону: закрытый салон или открытую палубу (можно перемещаться во время прогулки)
  • Трансфер между локациями проходит без экскурсионного сопровождения

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый900 ₽
Льготный/Детский (с 6 до 12 лет)900 ₽
Детский посадочный, Для детей до 6 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Речном порту Казани (ул. Девятаева)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 20353 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

2.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Прогулка по Казанке не состоялась, из за подъёма воды. Была прогулка по Волге, все было прекрасно.
Прогулка по Казанке не состоялась, из за подъёма воды. Была прогулка по Волге, все было прекрасно.
Прогулка по Казанке не состоялась, из за подъёма воды. Была прогулка по Волге, все было прекрасно.
Прогулка по Казанке не состоялась, из за подъёма воды. Была прогулка по Волге, все было прекрасно.
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Н
Найти само место отправления теплохода на причале, организатора экскурсии было очень сложно, пришлось неоднократно спрашивать у сотрудников порта. Указателей или каких-либо ещё информационных табличек нет. Сам теплоход с берега не
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видно, так как на него нужно было в итоге пройти через два других судна, стоявших на берегу.
Сама речная прогулка понравилась. Было комфортно, открывались красочные берега, с погодой повезло. Аудиогид информировал в общем о городе.

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Руслан
организация на нуле. посадили на другой теплоход) только потому что начали ругаться). с другим маршрутом. и прибытие было в другое место (учитывая что наши автомобили остались на стоянке). с пятого
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раза дозвонились до представителей, и просто бросили трубку. не могли найти место посадки и ни одного менеджера. по прибытию сказали что просто маршрут был изменен. писали в тех поддержку,сказали вопрос не решен, хорошего отдыха! спасибо за,,незабываемые впечатления,,!!!

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Вероника
Заказали речную прогулку. Худшего времяпрепровождения за все годы путешествия не получала. Теплоход едет со скоростью 15-20 км посередине Волги, перед глазами в течении первых 40 мин один и тот же
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пейзаж: вода и левый берег. Плывем в полной тишине. Я ожидала, что в процессе этой экскурсии будет какое-то информационное сопровожденин о Татарстане, Казани, традициях и обычаях, какая -то национальная музыка. 200 чел туристов на теплоходе, вот через 30 мин было уже по всем видно, что умаялись. Обещено было мимо Свияжа проплывать, храм посмотреть. Проплывали на таком расстоянии, что не то чтобы сфотографировать, так его еле видно, маковки купола. Обратно те же 40 мин только один и тот же пейзаж другого берега. Что проплвваем, что за здания, руины-гугли и смотри сам. Вообщем скучно, неинтересно, зря потрачены деньги и время. Не рекомендую.

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