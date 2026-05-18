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пейзаж: вода и левый берег. Плывем в полной тишине. Я ожидала, что в процессе этой экскурсии будет какое-то информационное сопровожденин о Татарстане, Казани, традициях и обычаях, какая -то национальная музыка. 200 чел туристов на теплоходе, вот через 30 мин было уже по всем видно, что умаялись. Обещено было мимо Свияжа проплывать, храм посмотреть. Проплывали на таком расстоянии, что не то чтобы сфотографировать, так его еле видно, маковки купола. Обратно те же 40 мин только один и тот же пейзаж другого берега. Что проплвваем, что за здания, руины-гугли и смотри сам. Вообщем скучно, неинтересно, зря потрачены деньги и время. Не рекомендую.