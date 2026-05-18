Ваш день в Казани начнётся живописно и интересно.
Двухпалубный теплоход пройдёт по Волге мимо острова «Маркиз», Вселенского храма и других достопримечательностей.
Двухпалубный теплоход пройдёт по Волге мимо острова «Маркиз», Вселенского храма и других достопримечательностей.
Описание экскурсии
Маршрут
Речной порт — Остров «Маркиз» — Село Верхний Услон — Храм всех религий — Старейший водозабор в Казани — Речной порт
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Дельфин» (есть кондиционер и туалет)
- Детям с 13 лет необходимо выкупать билет по взрослому тарифу
- Запрещено проносить на борт еду и напитки, в том числе алкоголь. На борту работает кафе-бар
- На теплоходе нет фиксированных мест, выбирайте любую зону: закрытый салон или открытую палубу (можно перемещаться во время прогулки)
- Трансфер между локациями проходит без экскурсионного сопровождения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|900 ₽
|Льготный/Детский (с 6 до 12 лет)
|900 ₽
|Детский посадочный, Для детей до 6 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Речном порту Казани (ул. Девятаева)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 20353 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
2.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Прогулка по Казанке не состоялась, из за подъёма воды. Была прогулка по Волге, все было прекрасно.
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Н
Найти само место отправления теплохода на причале, организатора экскурсии было очень сложно, пришлось неоднократно спрашивать у сотрудников порта. Указателей или каких-либо ещё информационных табличек нет. Сам теплоход с берега не
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организация на нуле. посадили на другой теплоход) только потому что начали ругаться). с другим маршрутом. и прибытие было в другое место (учитывая что наши автомобили остались на стоянке). с пятого
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Заказали речную прогулку. Худшего времяпрепровождения за все годы путешествия не получала. Теплоход едет со скоростью 15-20 км посередине Волги, перед глазами в течении первых 40 мин один и тот же
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