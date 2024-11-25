Троицкая церковь в Свияжске – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Троицкая церковь в Свияжске» в Казани, цены от 13 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Святыни православные - Свияжск и Раифа
На машине
61 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Свияжск и Храм всех религий на автомобиле
Пешая
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Свияжск и Храм всех религий на автомобиле
Начало: Ваш отель или по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 12:00.
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
22 000 за всё до 6 чел.
Свияжск + парк с волшебными животными
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Свияжск + парк с волшебными животными
Начало: По месту проживания гостей (в черте города)
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    25 ноября 2024
    Святыни православные - Свияжск и Раифа
    Интересные сведения не только по объектам эскурсии, но и по самой республике с формате "по дороге". Хорошая подача информации. Нам точно
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    не было скучно. Можно отметить внимательность к клиентам. Перенос начала экскурсии по согласованию. Также предупредили, что немного задержимся из-за длительного заказа в кафе. Все было воспринято с пониманием. Также мы попали не в самую приятную погоду (ветер, практически постоянный дождь), особенно на Свияжске. Анжелика периодически интересовалась: не устали, не промокли ли, чтобы переместиться дальше или продолжить экскурсию не снаружи, а, например, уже изнутри храма/церкви. Даже досадно было, когда наша экскурсия подошла к концу и настало время возвращаться в Казань. В общем, было очень уютно и интересно.

  • С
    Сергей
    22 ноября 2024
    Святыни православные - Свияжск и Раифа
    Несмотря на плохую погоду,профессионализм экскурсовода Анжелики и её интересный рассказ, помог открыть для себя историю и интересные места. Спасибо за прекрасно проведённое время.
  • И
    Ирина
    3 ноября 2024
    Святыни православные - Свияжск и Раифа
    Очень понравилась экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь. Экскурсовод Анжела с душой и увлекательно, тепло провела экскурсию.
  • А
    Александр
    8 августа 2023
    Православная Казань
    Экскурсия Православная Казань. Экскурсовод Галия. 5+. Просто супер. Александр, Елена, Дмитрий. Москва
  • Е
    Екатерина
    25 июля 2023
    Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле
    В июле 2023 года мы впервые посетили Казань. Пребывание в городе было непродолжительным. Хотелось выбрать для знакомства с Казанью информативную
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    экскурсию. Выбор был следующий: «Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле». Экскурсовод Алсу произвела самое приятное впечатление. Экскурсия продумана, подача материала интересна. Речь экскурсовода и манера общения безупречны. Безусловно рекомендую данную экскурсию с Алсу для знакомства с Казанью: история, обычаи, традиции.

  • е
    елена
    22 ноября 2022
    Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле
    Экскурсия с гидом Алсу прошла на одном дыхании. Спасибо большое за ваш труд и любовь к своему краю!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Троицкая церковь в Свияжске»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Святыни православные - Свияжск и Раифа
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  3. Свияжск + парк с волшебными животными
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Казанский кремль
  2. Самое главное
  3. Старо-татарская слобода
  4. Благовещенский собор
  5. Озеро Кабан
  6. Башня Сююмбике
  7. Кремль
  8. Кул-Шариф
  9. Улица Баумана
  10. Театр кукол «Экият»
Сколько стоит экскурсия по Казани в декабре 2024
Сейчас в Казани в категории "Троицкая церковь в Свияжске" можно забронировать 3 экскурсии от 13 500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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