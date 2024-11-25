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не было скучно. Можно отметить внимательность к клиентам. Перенос начала экскурсии по согласованию. Также предупредили, что немного задержимся из-за длительного заказа в кафе. Все было воспринято с пониманием. Также мы попали не в самую приятную погоду (ветер, практически постоянный дождь), особенно на Свияжске. Анжелика периодически интересовалась: не устали, не промокли ли, чтобы переместиться дальше или продолжить экскурсию не снаружи, а, например, уже изнутри храма/церкви. Даже досадно было, когда наша экскурсия подошла к концу и настало время возвращаться в Казань. В общем, было очень уютно и интересно.