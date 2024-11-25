7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Свияжск и Храм всех религий на автомобиле
Начало: Ваш отель или по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 12:00.
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Свияжск + парк с волшебными животными
Начало: По месту проживания гостей (в черте города)
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин25 ноября 2024Интересные сведения не только по объектам эскурсии, но и по самой республике с формате "по дороге". Хорошая подача информации. Нам точно
- ССергей22 ноября 2024Несмотря на плохую погоду,профессионализм экскурсовода Анжелики и её интересный рассказ, помог открыть для себя историю и интересные места. Спасибо за прекрасно проведённое время.
- ИИрина3 ноября 2024Очень понравилась экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь. Экскурсовод Анжела с душой и увлекательно, тепло провела экскурсию.
- ААлександр8 августа 2023Православная КазаньЭкскурсия Православная Казань. Экскурсовод Галия. 5+. Просто супер. Александр, Елена, Дмитрий. Москва
- ЕЕкатерина25 июля 2023Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобилеВ июле 2023 года мы впервые посетили Казань. Пребывание в городе было непродолжительным. Хотелось выбрать для знакомства с Казанью информативную
- еелена22 ноября 2022Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобилеЭкскурсия с гидом Алсу прошла на одном дыхании. Спасибо большое за ваш труд и любовь к своему краю!!!!
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