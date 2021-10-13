Татарский этнокомплекс и русский Свияжск!

Побывать в аутентичной деревне и на острове-граде — поездка на автомобиле

5
1 отзыв
Это атмосферное путешествие в историю татарского народа — начиная с бытовых моментов и заканчивая громкими событиями, о которых пишут в книгах.

В этнокомплексе вы прикоснётесь к простым будням прошлого, узнаете, что люди носили, кем работали, в каких домах селились.

А поездка в Свияжск дополнит картину хрониками из жизни государства.
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск!
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск!
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск!
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск!
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск!
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск!
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск!

Что вас ожидает

Татарская деревня в центре Казани

На территории этнокомплекса вы ознакомитесь с местными традициями, культурой и, конечно, бытом. Мы заглянем в дореволюционный дом в его оригинальном убранстве и осмотрим рабочую мельницу 19 века. Прогуливаясь по деревне, вы сможете представить жизнь татарской семьи от рождения и до преклонного возраста. А я дополню ваши впечатления комментариями и расскажу чуть больше об особенностях своего народа.

Чудо-град

Путешествие в Свияжск — это абсолютное погружение в историю становления русского государства на ханской земле. Будьте готовы к насыщенной информационной справке, на острове без обращений к датам и событиям не обойтись. Здесь сохранилось немало святынь: мы побываем в Успенском мужском монастыре, который возвели в 1555 году, и прогуляемся по женской обители Иоанно-Предтеченского монастыря. За колоритом отправимся в стилизованный комплекс Ленивый Торжок, где можно пострелять из лука или же просто понаблюдать за работой мастеров. Пройдёмся по территории, окруженной купеческими домиками, и насладимся великолепными видами на реку Свиягу.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана без учёта трансфера. Возможна поездка на вашем автомобиле или на транспорте, который арендует под вашу группу гид (за окончательной ценой обращайтесь к гиду).
  • Дополнительные расходы: входные билеты в этнокомплекс — 200 руб. /чел. и в Свияжск 100 руб. /чел.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Айгуль
Айгуль
Здравствуйте! Я гид по Казани и окрестностям, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Казанский Кремль, Свияжск, Раифский монастырь, Храм всех религий, Иннополис, Лаишево, Семрук, а также организовать экскурсии в любом направлении (Йошкар-Ола, Елабуга). Я коренная татарка, поэтому знаю о традициях и жизни своего народа не понаслышке. В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.
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1 реальный отзыв

Наталья
13 окт 2021
Айгуль - просто потрясающий гид, интересный, влюбленный в свой город и окрестности. Очень интерсно все рассказывает, веселая и жизнерадостная!

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