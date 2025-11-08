В этнокомплексе вы прикоснётесь к простым будням прошлого, узнаете, что люди носили, кем работали, в каких домах селились. А поездка в Свияжск дополнит картину хрониками из жизни государства.
Описание экскурсии
Татарская деревня в центре Казани
На территории этнокомплекса вы ознакомитесь с местными традициями, культурой и, конечно, бытом. Мы заглянем в дореволюционный дом в его оригинальном убранстве и осмотрим рабочую мельницу 19 века. Прогуливаясь по деревне, вы сможете представить жизнь татарской семьи от рождения и до преклонного возраста. А я дополню ваши впечатления комментариями и расскажу чуть больше об особенностях своего народа.
Чудо-град
Путешествие в Свияжск — это абсолютное погружение в историю становления русского государства на ханской земле. Будьте готовы к насыщенной информационной справке, на острове без обращений к датам и событиям не обойтись. Здесь сохранилось немало святынь: мы побываем в Успенском мужском монастыре, который возвели в 1555 году, и прогуляемся по женской обители Иоанно-Предтеченского монастыря. За колоритом отправимся в стилизованный комплекс Ленивый Торжок, где можно пострелять из лука или же просто понаблюдать за работой мастеров. Пройдёмся по территории, окруженной купеческими домиками, и насладимся великолепными видами на реку Свиягу!
Организационные детали
- Стоимость экскурсии указана без учёта трансфера. Возможна поездка на вашем автомобиле или на транспорте, который арендует под вашу группу гид (за окончательной ценой обращайтесь к гиду).
- Дополнительные расходы: входные билеты в этнокомплекс — 350 руб. /взрослы, 150 руб. /дети; в Свияжск — 130 руб. /взрослые, 100 руб. /дети
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Эльмира прекрасный рассказчик,, не занудный, выученный текст, а интересное повествование истории, где-то с юмором, где-то с отступлением и обсуждение личных тем.
Также хочется отметить трансфер, нас было 7 человек, и нам предоставили новенький минивэн.
Айгуль, спасибо вам за организацию и процветания вам!
И всегда это индивидуальная экскурсия. Она позволяет получить максимум удовольствия от процесса в комфортном режиме, с учетом всех
Всё, начиная от встречи на комфортном минивэне, заканчивая самой экскурсией,
Были в январские каникулы, холодно, но с Айгуль было тепло, душевно, очень интересно! Спасибо за чудестный день! За Вашу заботу!!! Очень удобно когда индивидуальная экскурсия, можно перестроить)) Тебя не торопят, фотографируют))) Ещё раз спасибо!!!