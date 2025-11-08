Это атмосферное путешествие в историю татарского народа — начиная с бытовых моментов и заканчивая громкими событиями, о которых пишут в книгах. В этнокомплексе вы прикоснётесь к простым будням прошлого, узнаете, что люди носили, кем работали, в каких домах селились. А поездка в Свияжск дополнит картину хрониками из жизни государства.

Описание экскурсии

Татарская деревня в центре Казани

На территории этнокомплекса вы ознакомитесь с местными традициями, культурой и, конечно, бытом. Мы заглянем в дореволюционный дом в его оригинальном убранстве и осмотрим рабочую мельницу 19 века. Прогуливаясь по деревне, вы сможете представить жизнь татарской семьи от рождения и до преклонного возраста. А я дополню ваши впечатления комментариями и расскажу чуть больше об особенностях своего народа.

Чудо-град

Путешествие в Свияжск — это абсолютное погружение в историю становления русского государства на ханской земле. Будьте готовы к насыщенной информационной справке, на острове без обращений к датам и событиям не обойтись. Здесь сохранилось немало святынь: мы побываем в Успенском мужском монастыре, который возвели в 1555 году, и прогуляемся по женской обители Иоанно-Предтеченского монастыря. За колоритом отправимся в стилизованный комплекс Ленивый Торжок, где можно пострелять из лука или же просто понаблюдать за работой мастеров. Пройдёмся по территории, окруженной купеческими домиками, и насладимся великолепными видами на реку Свиягу!

Организационные детали