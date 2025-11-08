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Татарский этнокомплекс и русский Свияжск

Побывать в аутентичной деревне и на острове-граде - поездка на автомобиле
Это атмосферное путешествие в историю татарского народа — начиная с бытовых моментов и заканчивая громкими событиями, о которых пишут в книгах.

В этнокомплексе вы прикоснётесь к простым будням прошлого, узнаете, что люди носили, кем работали, в каких домах селились. А поездка в Свияжск дополнит картину хрониками из жизни государства.
5
57 отзывов
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск

Описание экскурсии

Татарская деревня в центре Казани

На территории этнокомплекса вы ознакомитесь с местными традициями, культурой и, конечно, бытом. Мы заглянем в дореволюционный дом в его оригинальном убранстве и осмотрим рабочую мельницу 19 века. Прогуливаясь по деревне, вы сможете представить жизнь татарской семьи от рождения и до преклонного возраста. А я дополню ваши впечатления комментариями и расскажу чуть больше об особенностях своего народа.

Чудо-град

Путешествие в Свияжск — это абсолютное погружение в историю становления русского государства на ханской земле. Будьте готовы к насыщенной информационной справке, на острове без обращений к датам и событиям не обойтись. Здесь сохранилось немало святынь: мы побываем в Успенском мужском монастыре, который возвели в 1555 году, и прогуляемся по женской обители Иоанно-Предтеченского монастыря. За колоритом отправимся в стилизованный комплекс Ленивый Торжок, где можно пострелять из лука или же просто понаблюдать за работой мастеров. Пройдёмся по территории, окруженной купеческими домиками, и насладимся великолепными видами на реку Свиягу!

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана без учёта трансфера. Возможна поездка на вашем автомобиле или на транспорте, который арендует под вашу группу гид (за окончательной ценой обращайтесь к гиду).
  • Дополнительные расходы: входные билеты в этнокомплекс — 350 руб. /взрослы, 150 руб. /дети; в Свияжск — 130 руб. /взрослые, 100 руб. /дети
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгуль
Айгуль — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1744 туристов
Здравствуйте! Я гид по Казани и окрестностям, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Казанский кремль, Свияжск, Раифский монастырь, Храм всех религий, Иннополис, Лаишево, Семрук, а также организовать экскурсии в любом направлении (Йошкар-Ола, Елабуга). Я коренная татарка, поэтому знаю о традициях и жизни своего народа не понаслышке. В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
3
2
1
Т
Это одна из лучших экскурсий на которой я была, и все благодаря нашему гиду Эльмире.
Эльмира прекрасный рассказчик,, не занудный, выученный текст, а интересное повествование истории, где-то с юмором, где-то с отступлением и обсуждение личных тем.
Также хочется отметить трансфер, нас было 7 человек, и нам предоставили новенький минивэн.
Айгуль, спасибо вам за организацию и процветания вам!
Это одна из лучших экскурсий на которой я была, и все благодаря нашему гиду Эльмире.
Это одна из лучших экскурсий на которой я была, и все благодаря нашему гиду Эльмире.
Это одна из лучших экскурсий на которой я была, и все благодаря нашему гиду Эльмире.
Это одна из лучших экскурсий на которой я была, и все благодаря нашему гиду Эльмире.
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Т
замечательная экскурсия, Айгуль интересный и деликатный рассказчик, учитывала разновозрастную аудиторию и наш темп
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Светлана
В поездках по городам и весям мы всегда планируем одну из экскурсий длительной.
И всегда это индивидуальная экскурсия. Она позволяет получить максимум удовольствия от процесса в комфортном режиме, с учетом всех
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пожеланий и потребностей.
В этот раз я тоже не ошиблась с выбором.
Нас было пятеро. Мама, тетушка (обеим за 70), муж, дочь 17 лет и я.
Путешествовали на арендованном Айгуль автомобиле, очень комфортном, чистом и безопасном.
Все остались довольны.
Особенное значение эта экскурсия имеет для тех, кому важно прикоснуться к православным святыням.
Мы посетили в Свияжске мужской и женский монастыри, узнали много интересного, побывали в келье, и конечно, посетили кафе, где очень вкусно и недорого отведали постной пищи (и не только)
Посещение Этнокомплекса полезно детям, которые не представляют себе, как жили их предки в деревнях всего лишь несколько десятилетий назад. Важно отметить, что содержит этот Этнокомплекс энтузиаст, за что ему спасибо)
Но мою дочь в этнокомлексе больше всего потрясла собачка))), эмпатичный, супер гостеприимный песик, который нас встретил и ненавязчиво сопровождал во время экскурсии, демонстрируя свои многочисленные игрушки в виде косточек)
Вообщем, поезжайте)
Кстати, по дороге в Свияжск мы проследовали мимо Иннаполиса (возможно, я неправильно воспроизвела название)), и я очень пожалела, что не предусмотрела экскурсию туда в этот наш приезд.
Но это и повод вернуться!
Казань прекрасна) очень дружелюбна и я рада, что это именно так!)
PS на фото совушки, которых делает заведующая трапезной в женском монастыре, они прелестны), я приобрела одну на другом фото кузня в Этнокомплексе)

В поездках по городам и весям мы всегда планируем одну из экскурсий длительной.
В поездках по городам и весям мы всегда планируем одну из экскурсий длительной.
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Наталия
Айгуль познакомила нас с традиционным бытом и обрядами казанских татар, по нашей просьбе дополнительно завезла в Иннополис, провела отличную экскурсию в Свияжске (в Успенский собор попали) и прокатила на пароме по Волге на обратном пути. Буду рекомендовать ее туры всем друзьям, собирающимся в Казань.
Айгуль познакомила нас с традиционным бытом и обрядами казанских татар, по нашей просьбе дополнительно завезла в
Айгуль познакомила нас с традиционным бытом и обрядами казанских татар, по нашей просьбе дополнительно завезла в
Айгуль познакомила нас с традиционным бытом и обрядами казанских татар, по нашей просьбе дополнительно завезла в
Айгуль познакомила нас с традиционным бытом и обрядами казанских татар, по нашей просьбе дополнительно завезла в
Айгуль познакомила нас с традиционным бытом и обрядами казанских татар, по нашей просьбе дополнительно завезла в
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А
Хотели бы выразить огромную благодарность Айгуль и Ришату за организацию для нашей компании из 5 человек индивидуальной экскурсии в Свияжск 21/12.
Всё, начиная от встречи на комфортном минивэне, заканчивая самой экскурсией,
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было организовано на высшем уровне.
Айгуль, мы благодарим Вас, за интересный рассказ, знание материала, за Ваше прекрасное чувство юмора и за приятную речь и дикцию - Вас, действительно, хотелось слушать. Спасибо, что составили маршрут под наши пожелания и всю дорогу делились своими знаниями о традициях и культуре народа.
Однозначно рекомендуем Вас как специалиста в своем деле.

Хотели бы выразить огромную благодарность Айгуль и Ришату за организацию для нашей компании из 5 человек индивидуальной экскурсии в Свияжск 21/12.
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А
Хотим сказать Айгуль большое спасибо!!!
Были в январские каникулы, холодно, но с Айгуль было тепло, душевно, очень интересно! Спасибо за чудестный день! За Вашу заботу!!! Очень удобно когда индивидуальная экскурсия, можно перестроить)) Тебя не торопят, фотографируют))) Ещё раз спасибо!!!
Хотим сказать Айгуль большое спасибо!!!
Хотим сказать Айгуль большое спасибо!!!
Хотим сказать Айгуль большое спасибо!!!
Хотим сказать Айгуль большое спасибо!!!
Хотим сказать Айгуль большое спасибо!!!
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