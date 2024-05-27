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Е Елена Дружеская фотопрогулка в сердце Казани Прогулка прошла непринуждённо и дружелюбно. Время прогулки пролетело как 5 минут, хотя гуляли 2 часа🤗 Анжела и Нина на 100% отдаются своей работе, помогают с позированием, подбирают нужные ракурсы. Спасибо большое за чудесные фото😊

Е Елена Интуитивная живопись в волшебной Казани Спасибо большое, очень понравилось. Хорошая эмоциональная перезагрузка, новые впечатления ни на что не похожие соит попробовать!