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15%
Фотопрогулка
2 часа
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
14 июня в 18:30
15 июня в 18:30
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения27 мая 2024Очень приятное и интересное времяпрепровождение)
- ООльга8 января 2024Очень познавательно, красиво и вкусно🔥🔥🔥
- ННаталья13 сентября 2023Прогулку проводила Нина. Позитивная, веселая, задорная! Сразу располагает к себе! Но, самое главное - это профессиональный взгляд, как выбрать локацию,
- ААлена22 августа 2023Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
- ЕЕлена2 августа 2023Прогулка прошла непринуждённо и дружелюбно. Время прогулки пролетело как 5 минут, хотя гуляли 2 часа🤗 Анжела и Нина на 100% отдаются своей работе, помогают с позированием, подбирают нужные ракурсы. Спасибо большое за чудесные фото😊
- ЕЕлена26 июня 2023Спасибо большое, очень понравилось. Хорошая эмоциональная перезагрузка, новые впечатления ни на что не похожие соит попробовать!
- ЭЭльвира15 июня 2023Если сомневаетесь идти или не идти - не сомневайтесь, идите! Такого подхода к рисованию мы еще не встречали! Нет слов - одни эмоции и все положительные. Отдельное спасибо маме Дианы за вкуснейшие эчпочмаки!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Экскурсии на 8 марта»
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