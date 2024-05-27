Экскурсии на 8 марта

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на 8 марта» в Казани, цены от 1 950 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230 за всё до 3 чел.
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Мини-группа
3 часа
30 отзывов
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950 за человека
Музыкальные бары Казани
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
37 отзывов
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
14 июня в 18:30
15 июня в 18:30
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Интуитивная живопись в волшебной Казани
    Очень приятное и интересное времяпрепровождение)
  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Музыкальные бары Казани
    Очень познавательно, красиво и вкусно🔥🔥🔥
  • Н
    Наталья
    13 сентября 2023
    Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
    Прогулку проводила Нина. Позитивная, веселая, задорная! Сразу располагает к себе! Но, самое главное - это профессиональный взгляд, как выбрать локацию,
    читать дальше

    как выгодно выбрать позу. Делала все чтобы было красиво и комфортно! Чувствовали себя фотомоделями:) Ждем чудесных фотографий и искренне рекомендуем фотопрогулку!

  • А
    Алена
    22 августа 2023
    Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
    Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
    Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
  • Е
    Елена
    2 августа 2023
    Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
    Прогулка прошла непринуждённо и дружелюбно. Время прогулки пролетело как 5 минут, хотя гуляли 2 часа🤗 Анжела и Нина на 100% отдаются своей работе, помогают с позированием, подбирают нужные ракурсы. Спасибо большое за чудесные фото😊
  • Е
    Елена
    26 июня 2023
    Интуитивная живопись в волшебной Казани
    Спасибо большое, очень понравилось. Хорошая эмоциональная перезагрузка, новые впечатления ни на что не похожие соит попробовать!
  • Э
    Эльвира
    15 июня 2023
    Интуитивная живопись в волшебной Казани
    Если сомневаетесь идти или не идти - не сомневайтесь, идите! Такого подхода к рисованию мы еще не встречали! Нет слов - одни эмоции и все положительные. Отдельное спасибо маме Дианы за вкуснейшие эчпочмаки!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Экскурсии на 8 марта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
  2. Интуитивная живопись в волшебной Казани
  3. Музыкальные бары Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Экскурсии на 8 марта" можно забронировать 3 экскурсии от 1 950 до 3 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Экскурсии на 8 марта», 106 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам