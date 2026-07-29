Вы не только увидите старинные дома, в которых когда-то жили казанские помещики, но и прогуляетесь по берегу озера Кабан. Поговаривают, в древние времена на его дне были спрятаны ханские сокровища.
Также вы заглянете в самую старую мечеть Казани аль-Марджани, а при желании попробуете приготовить знаменитый татарский эчпочмак и выпьете чай с вкуснейшими национальными сладостями.
Также вы заглянете в самую старую мечеть Казани аль-Марджани, а при желании попробуете приготовить знаменитый татарский эчпочмак и выпьете чай с вкуснейшими национальными сладостями.
Описание экскурсииЗнакомство с татарской культурой Татарская Слобода — одна из главных достопримечательностей Казани. Этот район больше всего похож на музей под открытым небом. Прогуливаясь здесь, вы словно попадаете в прошлые века, когда здесь жили купцы, профессора и писатели. В рамках экскурсии мы обязательно прогуляемся по берегу озера Кабан. Существует легенда, согласно которой, перед тем, как город был осажден Иваном Грозным, ханские сокровища были спрятаны на дне этого озера. Что интересно — археологи и кладоискатели до сих пор не смогли их найти. Дальше мы отправимся в старинную казанскую мечеть аль-Марджани, которая была построена еще в 1770 году с разрешения Екатерины II, после чего поближе познакомимся с татарской культурой и бытом. Во время нашей прогулки вы увидите старинные усадьбы и дома, в которых когда-то жили купцы и помещики, а пока вы будете ими любоваться, я расскажу о казанских обычаях и традициях. Если вы захотите, то сможете принять участие в мастер-классе и приготовить знаменитое национальное блюдо — настоящий татарский эчпочмак и выпить чай с вкуснейшими местными сладостями.
по договоренности
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кабан
- Татарский театр
- Мечеть Аль Марджани
- Татарские усадьбы и дома
- Смотровые площадки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Мастер-класс по приготовлению эчпочмаков и чаепитие (по желанию) - 5000 руб. для группы до 5 человек, больше 5 человек - 1000 руб. с человека. (заказывается заранее, не позднее чем за 3 дня)
Место начала и завершения?
Казань, ул. Татарстан, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 256 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Посетили Татарскую Слободу, очень понравились содержание и тематика эскурсии.
Елена очень содержательно, с большим количеством интересных фактов, рассказала об истории слободы, провела по всему кварталу и у каждого дома, нашла интересный факт либо о самом доме, либо о связанных с ним традициях и обычаях. Например, очень понравился факт о том, как исторически сложилось культура использования чалмы
Очень понравилась эскурсия и всем рекомендую!!
Елена очень содержательно, с большим количеством интересных фактов, рассказала об истории слободы, провела по всему кварталу и у каждого дома, нашла интересный факт либо о самом доме, либо о связанных с ним традициях и обычаях. Например, очень понравился факт о том, как исторически сложилось культура использования чалмы
Очень понравилась эскурсия и всем рекомендую!!
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О
Индивидуальная экскурсия по Татарской слободе. Окунулись в историю Казани, познакомились с красивой архитектурой, традициями,узнали легенду озера Кабан. Побывали в татарском ресторанчике, оценили разнообразную татарскую кухню. Спасибо гиду Елене за увлекательную экскурсию! Понравилось всё. Рекомендуем.
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Ю
Были на экскурсии по Татарской слободе у Елены. Рекомендую сходить на неё, взгляд на город, традиции и быт татар меняется, интересные факты из жизни запомнятся. Для детей может быть немного скучновато, для них конечно больше подойдут экскурсии типа квеста.
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К
Благодарим Елену за интересный рассказ, прогулка была познавательной и непринужденной ♥️
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А
Отличная экскурсия и гид. Мы с удовольствием погрузились в особенности организации быта и устройства жизни татарской слободы. Экскурсия прошла на одном дыхании. Если еще приедем в Казань, обязательно обратимся к Елене.
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И
Нашей компании понравилась экскурсия!!!! Много нового узнали о Казани!!! Всё доступно интересно!!! Спасибо Елене!!!
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