Во время экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с татарской культурой, обычаями, традициями. Мы совершим прогулку 👣 по берегу древнейшего озера Кабан, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, посетим самую старую мечеть Казани Аль Марджани, осмотрим музей 🖼 под открытым небом татарской культуры и быта, старинные татарские усадьбы и дома. Вы узнаете как раньше жили татары, об обычаях и традициях, о татарском гостеприимстве и конечно при желании можно поучаствовать в мастер-классе по приготовлению татарского "Эчпочмака", отведать татарские сладости и выпить 🍹 ароматного чая!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Трансфер
Стоимость мастер-класса и чаепитие оплачивается отдельно.
Стоимость зависит от количества туристов.
Начало и место завершения
🚩 Казань Татарстан д. 7
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.