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Прогулка по Татарской слободе

4.8
27 отзывов
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Казани
Вы не только увидите старинные дома, в которых когда-то жили казанские помещики, но и прогуляетесь 👣 по берегу озера Кабан.

Поговаривают, в древние времена на его дне были спрятаны ханские сокровища.

Также вы заглянете в самую старую мечеть Казани аль-Марджани и узнаете много нового о местных традициях.

А если захотите, то сможете попробовать приготовить знаменитый татарский эчпочмак и выпить 🍹 чай с вкуснейшими национальными сладостями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Татарской слободе
Прогулка по Татарской слободе

Что вы увидите

  • Озеро Кабан
  • Татарский театр
  • Мечеть Аль Марджани
  • Татарские усадьбы и дома
  • Смотровые площадки.
Во время экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с татарской культурой, обычаями, традициями. Мы совершим прогулку 👣 по берегу древнейшего озера Кабан, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, посетим самую старую мечеть Казани Аль Марджани, осмотрим музей 🖼 под открытым небом татарской культуры и быта, старинные татарские усадьбы и дома. Вы узнаете как раньше жили татары, об обычаях и традициях, о татарском гостеприимстве и конечно при желании можно поучаствовать в мастер-классе по приготовлению татарского "Эчпочмака", отведать татарские сладости и выпить 🍹 ароматного чая!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Стоимость мастер-класса и чаепитие оплачивается отдельно.
  • Стоимость зависит от количества туристов.
Начало и место завершения
🚩 Казань Татарстан д. 7
Прогулка по Татарской слободе
Прогулка по Татарской слободе
Прогулка по Татарской слободе
Прогулка по Татарской слободе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Л.
Елена Л.
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27 отзывов оставили туристы

Елена Л. проводит ещё 4 экскурсии

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