Елена Л. – Гид из Казани

Вы не только увидите старинные дома, в которых когда-то жили казанские помещики, но и прогуляетесь 👣 по берегу озера Кабан.



Поговаривают, в древние времена на его дне были спрятаны ханские сокровища.



Также вы заглянете в самую старую мечеть Казани аль-Марджани и узнаете много нового о местных традициях.



А если захотите, то сможете попробовать приготовить знаменитый татарский эчпочмак и выпить 🍹 чай с вкуснейшими национальными сладостями.