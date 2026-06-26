Парадная Волга — у набережных и причалов Казани — становится совершенно дикой, если отойти чуть дальше, чем принято.
На каяках мы пройдём 12 км по её руслу и внезапно поймаем себя на мысли, что цивилизация осталась где-то за горизонтом. Затем высадимся на песчаном острове, исследуем здание 19 века и отдохнём на пляже.
На каяках мы пройдём 12 км по её руслу и внезапно поймаем себя на мысли, что цивилизация осталась где-то за горизонтом. Затем высадимся на песчаном острове, исследуем здание 19 века и отдохнём на пляже.
Описание экскурсии
- Заброшенный водозабор — кирпичные исполины царской постройки, поросшие мхом и диким виноградом. Мы причалим рядом, чтобы обойти его вокруг и сделать фотографии, которые сложно отличить от кадров из «Сталкера».
- Дикий остров с пляжем — белый песок, чистая вода без городской мути, ни одного шезлонга или зонтика. Только вы, волжский ветер и чувство абсолютной свободы.
- Следы старой инфраструктуры — остатки причалов, затонувшие сваи и конструкции, которые постепенно уходят под воду. Мы проплывём рядом и рассмотрим их в деталях.
- Обрывы, заросли, отмели и бесконечный простор Волги — не с борта теплохода, а с высоты человеческого роста, почти на уровне волны.
Организационные детали
- У нас свой инвентарь — 2-местные новые каяки и неопреновые юбки (выдаются в холодную погоду), вёсла, жилеты по ГОСТу, водонепроницаемые чехлы для телефонов.
- Принимаем гостей от 16 лет. Необходима базовая физическая подготовка.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от речного порта Казани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Мы — камерное бюро путешествий по Казани, Татарстану и ближайшей округе (Чувашия, Марий Эл, Самарская область). Делаем людей счастливее с октября 2023 года. Предлагаем десятки авторских неизбитых маршрутов — от сплавов,
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Водная робинзонада: на каяках к затерянным островам и пляжам»
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на автомобильной экскурсии
Начало: В Старо-Татарской слободе
5 июл в 09:30
6 июл в 09:30
7934 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Интеллигентная Казань»
Узнать, как в Казани жили поэты и актёры, художники и писатели, врачи и учителя
Начало: В районе улицы Горького
Расписание: в воскресенье в 10:30
28 июн в 10:30
5 июл в 10:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова, 51 вмк, лодочная станция
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань праздничная
Отправиться в авто-пешеходное обзорное путешествие по нарядной Казани
Завтра в 17:30
29 июн в 17:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
3500 ₽ за человека