4 отзыва оставили туристы

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Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Остров-град Свияжск

5
4 отзыва
Алсу С.
Алсу С. – Гид из Казани
Вы посетите несколько достопримечательностей 🏛️ окрестностей Казани.

Прогуляетесь 👣 по улочкам древнего города, увидите старинные монастыри и памятники архитектуры и прочувствуете уникальную атмосферу Вселенского Храма.

Экскурсия ⛳ идеально подойдет для тех, кто уже познакомился с достопримечательностями Казани и хочет узнать больше об истории 📖 края.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 900 ₽ за экскурсию

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Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Остров-град Свияжск
Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Остров-град Свияжск
Уже познакомились с Казанью, но хотите узнать узнать еще больше о нашем крае? Окрестности Казани необычайно красивы своими пейзажами и наполнены историей 📖. Дорога к ним пролегает через через легендарные места, связанные с Адмиралтейством, учрежденным Петром I в 1718 году, старинными татарскими поселениями «Бишбалта» (Пять топоров) и «Уракчы» (Жнец). Проедем через поселок «Красная горка», ныне «Юдино» и узнаем, чем он знаменит.

Мы посетим:

  • -Вселенский Храм, сочетающий в своей архитектуре элементы всех основных мировых религий. По задумке автора, художника и архитектора Ильдара Ханова, это это символ единого духовного наследия человечества.

Узнаем:

    -как художнику удалось построить такое сооружение?
    -какие цели он перед собой ставил?
    Чтобы познакомиться с его творчеством ближе, можно осмотреть храм изнутри (благотворительный взнос оплачивается при входе).
    Остров-град Свияжск, ведущий свою историю со времён Ивана Грозного. На Круглой горе в 60 километрах от столицы ⭐️ Казанского ханства в 1551 году была возведена деревянная крепость, как будущий плацдарм для взятия Казани. Свияжск станет монастырским городком, и первым христианским городом Казанского края... а позже, подразделением ГУЛАГа. Музей-заповедник "Остров-град Свияжск" внесён в список наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим монастыри: Богородице-Успенский, и Иоанно-Предтеченский. Прогуляемся по улочкам древнего города, и узнаем удивительную историю этих мест.
    Что входит
    • Услуги гида
    • водителя
    Что не входит
    • Входной билет во Вселенский храм — 100 рублей
    • Обед на Острове-граде Свияжск
    Начало и место завершения
    🚩 По согласованию с туристом
    Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Остров-град Свияжск
    Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Остров-град Свияжск
    Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Остров-град Свияжск
    Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Остров-град Свияжск
    Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Остров-град Свияжск
    Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Остров-град Свияжск
    Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Остров-град Свияжск

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алсу С.
    Алсу С.
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    4 отзыва оставили туристы

    Алсу С. проводит ещё 3 экскурсии

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