4 отзыва оставили туристы

Уже познакомились с Казанью, но хотите узнать узнать еще больше о нашем крае? Окрестности Казани необычайно красивы своими пейзажами и наполнены историей 📖. Дорога к ним пролегает через через легендарные места, связанные с Адмиралтейством, учрежденным Петром I в 1718 году, старинными татарскими поселениями «Бишбалта» (Пять топоров) и «Уракчы» (Жнец). Проедем через поселок «Красная горка», ныне «Юдино» и узнаем, чем он знаменит.

Мы посетим:

-Вселенский Храм, сочетающий в своей архитектуре элементы всех основных мировых религий. По задумке автора, художника и архитектора Ильдара Ханова, это это символ единого духовного наследия человечества.

Узнаем:

-как художнику удалось построить такое сооружение?

-какие цели он перед собой ставил?

Чтобы познакомиться с его творчеством ближе, можно осмотреть храм изнутри (благотворительный взнос оплачивается при входе).

Остров-град Свияжск, ведущий свою историю со времён Ивана Грозного. На Круглой горе в 60 километрах от столицы ⭐️ Казанского ханства в 1551 году была возведена деревянная крепость, как будущий плацдарм для взятия Казани. Свияжск станет монастырским городком, и первым христианским городом Казанского края... а позже, подразделением ГУЛАГа. Музей-заповедник "Остров-град Свияжск" внесён в список наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим монастыри: Богородице-Успенский, и Иоанно-Предтеченский. Прогуляемся по улочкам древнего города, и узнаем удивительную историю этих мест.