Новогодняя Казань раскроется вам множеством огней и историй.
За одну поездку вы увидите главные символы татарской столицы, прогуляетесь по старинным кварталам, познакомитесь с традициями города и почувствуете атмосферу зимнего праздника.
За одну поездку вы увидите главные символы татарской столицы, прогуляетесь по старинным кварталам, познакомитесь с традициями города и почувствуете атмосферу зимнего праздника.
Описание экскурсии
Из окна автобуса вы увидите:
- IT-центр им. Рамиева
- дворянскую часть города, Богородицкий монастырь, старинные усадьбы
- площадь Свободы
- мост Миллениум
- спортивные объекты Универсиады-2013
- реку Казанку и набережную
Локации, по которым мы прогуляемся:
- Казанский кремль: Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, пушечный двор, ярмарка ремесленников
- Старо-Татарская слобода: усадьбы татарских купцов и выдающихся деятелей 18–19 веков, соборная мечеть им. Марджани, набережная озера Кабан, сувенирные лавки
- территория возле «Чаши» (центрального загса) в окружении мифических существ — зилантов и барсов
- Суконная слобода — центр промышленности эпохи Петра I, здания суконной мануфактуры, храм Сошествия Святого Духа 18 века, кукольный театр «Экият» и парк театра с интересными персонажами, парк ретро-трамваев и ретро-автобусов
- национальный этнокомплекс «Туган авылым» — полное погружение в атмосферу татарской деревни. По вашему желанию можем организовать татарское чаепитие с дегустацией национальных блюд
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Казанский кремль — 150 ₽ за чел.
По желанию:
- культурно-познавательная программа «Татарское чаепитие с дегустацией национальной выпечки» — 850 ₽ за чел.
- мастер-класс по приготовлению эчпочмака, чаепитие и экскурсия по этнокомплексу «Туган авылым» — 1400 ₽ за чел.
в субботу в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 48 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной истории
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимняя сказка Казани
Познакомьтесь с зимней Казанью, полюбовавшись праздничными огнями и ледовыми скульптурами. Узнайте о татарских традициях и согрейтесь горячим напитком
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Казани
Увидеть и узнать всё самое важное и интересное в столице Татарстана - пешком
Начало: На улице Баумана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
Изучить весь город и проникнуться его контрастами на индивидуальной автопешеходной экскурсии
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
8999 ₽ за всё до 12 чел.