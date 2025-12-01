В 8:00 прибудем в Петербург и позавтракаем в кафе.

С 9:00 до 13:00 пройдёт обзорная экскурсия «История Санкт-Петербурга» с посещением Петропавловской крепости. Маршрут начнётся с Дворцовой площади, где расположен Зимний дворец. Затем проедем по Невскому проспекту, где можно будет увидеть Казанский собор, Дом книги и Аничков мост с его знаменитыми конными скульптурами.

Осмотрим Исаакиевский собор и храм Спас на Крови, возведённый на месте смертельного ранения императора Александра II. Покажем вам локации, где начиналась история города, включая Стрелку Васильевского острова.

В 13:00–14:00 запланирован обед в кафе. После заселимся в гостиницу. По желанию и за доплату можем организовать экскурсию по вечернему городу.