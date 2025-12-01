Мои заказы

Автобусный тур из Казани в Петербург: главные места Северной столицы, Царское Село и Кронштадт

Увидеть Невский проспект и Дворцовую площадь, осмотреть великолепные парки, посетить Морской собор
Приглашаем вас в удивительное путешествие в прошлое — во времена, когда из дворцов доносились звуки оркестра, а дамы в вечерних туалетах спешили на балы в роскошных каретах.

Вы увидите Санкт-Петербург во
всём его великолепии: перед вами предстанет Дворцовая площадь с Зимним дворцом, Исаакиевский собор и храм Спас на Крови, откроет свои двери Петропавловская крепость. А ещё побываете в Кронштадте — городе морской славы России.

Завершим тур экскурсией в Царское Село, где вы сможете исследовать парк, а при желании зайти в Екатерининский дворец, который поразит сияющими фасадами и изысканными интерьерами.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
- Документ, удостоверяющий личность – паспорт, на ребёнка свидетельство о рождении.
- Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями. Не стоит забывать о препаратах, которые нужно принимать регулярно и не забывайте их брать с собой. (Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристическими маршрутам не рекомендуется)
- Напитки безалкогольные! Лучше брать не газированные, бутылочные, непроливайки.
- Продукты питания длительного хранения.
- Влажные гигиенические салфетки.
- Небольшая подушечка сделает ваше путешествие более комфортным во время ночных переездов в автобусе.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Казани

Встречаемся в Казани в 12:20 и в 13:00 начинаем наше путешествие на автобусе в Санкт-Петербург.

2 день

Обзорная экскурсия: Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевский собор и храм Спас на Крови

В 8:00 прибудем в Петербург и позавтракаем в кафе.

С 9:00 до 13:00 пройдёт обзорная экскурсия «История Санкт-Петербурга» с посещением Петропавловской крепости. Маршрут начнётся с Дворцовой площади, где расположен Зимний дворец. Затем проедем по Невскому проспекту, где можно будет увидеть Казанский собор, Дом книги и Аничков мост с его знаменитыми конными скульптурами.

Осмотрим Исаакиевский собор и храм Спас на Крови, возведённый на месте смертельного ранения императора Александра II. Покажем вам локации, где начиналась история города, включая Стрелку Васильевского острова.

В 13:00–14:00 запланирован обед в кафе. После заселимся в гостиницу. По желанию и за доплату можем организовать экскурсию по вечернему городу.

Обзорная экскурсия: Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевский собор и храм Спас на КровиОбзорная экскурсия: Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевский собор и храм Спас на КровиОбзорная экскурсия: Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевский собор и храм Спас на КровиОбзорная экскурсия: Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевский собор и храм Спас на Крови
3 день

Кронштадт и Морской собор

С 7:00 до 9:00 завтрак. А затем поедем в Кронштадт. Город, связанный с морской славой России, хранит множество свидетельств о подвигах и инженерных открытиях. Центральное место здесь занимает Морской собор — величественный храм, посвящённый памяти погибших моряков. Внутри он поражает роскошным убранством и грандиозными размерами, а с колокольни открывается панорамный вид на улицы и просторы Финского залива. Завершим экскурсию в 15:00 и поедем обратно в отель. Сегодня снова возможна экскурсия по вечернему городу за доплату.

Кронштадт и Морской соборКронштадт и Морской собор
4 день

Екатерининский парк и отправление в Казань

С 8:00 до 10:30 завтрак. Выселимся и отправимся в Екатерининский парк. Экскурсия продлится с 12:00 до 18:00. Главная жемчужина парка — дворец, который вы сможете посетить самостоятельно. Он считается сердцем Царского Села и символом императорской роскоши. Его фасады, украшенные позолотой и лепниной, сияют в солнечных лучах, а интерьеры поражают изысканностью и богатством. Особое место занимает Янтарная комната.

В 18:00 отправимся обратно в Казань.

Екатерининский парк и отправление в КазаньЕкатерининский парк и отправление в КазаньЕкатерининский парк и отправление в КазаньЕкатерининский парк и отправление в Казань
5 день

Возвращение в Казань

Ехать будем всю ночь, в Казань вернёмся примерно в 11:00-12:00.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 1 обед
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по Санкт-Петербургу, Кронштадту, Царскому Селу
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Билет в Екатерининский дворец (по желанию) - 1500 ₽ - взрослые, 900 ₽ - льготные категории граждан, 400 ₽ - дети 7-14 лет, бесплатно - дети до 7 лет
  • Стоимость тура зависит от варианта размещения:
  • Гостиница «Ладога» - 23 500 ₽ - взрослые, 23 000 ₽ - льготные категории граждан
  • Отель «Охтинская» - 24 670 ₽ - взрослые, 24 170 ₽ - льготные категории граждан
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ул. Ташаяк, 2А, 12:20. Также можем забрать путешественников из Республики Марий Эл, Нижегородской области, Удмуртии, Ульяновская области и Чувашии
Завершение: Казань, ул. Ташаяк, 2А, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 57285 туристов
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и Татарстану. С нами вы отправитесь в увлекательное путешествие в прошлое, настоящее и будущее славного города Казань, посетите старинные
городища, такие как Болгар и Свияжск, и увидите многие другие колоритные места нашей и соседних республик. Наша миссия — сделать ваш отдых запоминающимся и интересным. Наши профессиональные аккредитованные гиды готовы с удовольствием погрузить вас в историю нашего края. Айда в Казань! До новых встреч!

