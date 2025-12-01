Вы увидите Санкт-Петербург во
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
- Документ, удостоверяющий личность – паспорт, на ребёнка свидетельство о рождении.
- Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями. Не стоит забывать о препаратах, которые нужно принимать регулярно и не забывайте их брать с собой. (Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристическими маршрутам не рекомендуется)
- Напитки безалкогольные! Лучше брать не газированные, бутылочные, непроливайки.
- Продукты питания длительного хранения.
- Влажные гигиенические салфетки.
- Небольшая подушечка сделает ваше путешествие более комфортным во время ночных переездов в автобусе.
Программа тура по дням
Отправление из Казани
Встречаемся в Казани в 12:20 и в 13:00 начинаем наше путешествие на автобусе в Санкт-Петербург.
Обзорная экскурсия: Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Невский проспект, Исаакиевский собор и храм Спас на Крови
В 8:00 прибудем в Петербург и позавтракаем в кафе.
С 9:00 до 13:00 пройдёт обзорная экскурсия «История Санкт-Петербурга» с посещением Петропавловской крепости. Маршрут начнётся с Дворцовой площади, где расположен Зимний дворец. Затем проедем по Невскому проспекту, где можно будет увидеть Казанский собор, Дом книги и Аничков мост с его знаменитыми конными скульптурами.
Осмотрим Исаакиевский собор и храм Спас на Крови, возведённый на месте смертельного ранения императора Александра II. Покажем вам локации, где начиналась история города, включая Стрелку Васильевского острова.
В 13:00–14:00 запланирован обед в кафе. После заселимся в гостиницу. По желанию и за доплату можем организовать экскурсию по вечернему городу.
Кронштадт и Морской собор
С 7:00 до 9:00 завтрак. А затем поедем в Кронштадт. Город, связанный с морской славой России, хранит множество свидетельств о подвигах и инженерных открытиях. Центральное место здесь занимает Морской собор — величественный храм, посвящённый памяти погибших моряков. Внутри он поражает роскошным убранством и грандиозными размерами, а с колокольни открывается панорамный вид на улицы и просторы Финского залива. Завершим экскурсию в 15:00 и поедем обратно в отель. Сегодня снова возможна экскурсия по вечернему городу за доплату.
Екатерининский парк и отправление в Казань
С 8:00 до 10:30 завтрак. Выселимся и отправимся в Екатерининский парк. Экскурсия продлится с 12:00 до 18:00. Главная жемчужина парка — дворец, который вы сможете посетить самостоятельно. Он считается сердцем Царского Села и символом императорской роскоши. Его фасады, украшенные позолотой и лепниной, сияют в солнечных лучах, а интерьеры поражают изысканностью и богатством. Особое место занимает Янтарная комната.
В 18:00 отправимся обратно в Казань.
Возвращение в Казань
Ехать будем всю ночь, в Казань вернёмся примерно в 11:00-12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 1 обед
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по Санкт-Петербургу, Кронштадту, Царскому Селу
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Билет в Екатерининский дворец (по желанию) - 1500 ₽ - взрослые, 900 ₽ - льготные категории граждан, 400 ₽ - дети 7-14 лет, бесплатно - дети до 7 лет
- Стоимость тура зависит от варианта размещения:
- Гостиница «Ладога» - 23 500 ₽ - взрослые, 23 000 ₽ - льготные категории граждан
- Отель «Охтинская» - 24 670 ₽ - взрослые, 24 170 ₽ - льготные категории граждан