Вы увидите главные достопримечательности города, в числе которых мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, «падающая» башня Сююмбике.
Прогуляетесь по Старо-Татарской слободе, где сохранились
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть).
Проживание. В 3-звёздочном отеле в Казани. 2-местное размещение. Санузел в номере. Варианты: «Карат», «Новинка», «Олимп» или аналогичный.
*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. На автомобиле с кондиционером. Седан или минивэн (зависит от количества человек).
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Самое важное в Казани
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Заселение в отель после экскурсии.
Сегодня вы познакомитесь со столицей Татарстана — одним из крупнейших городов России, где переплетаются культуры, традиционное гармонично соседствует с современным. Так как экскурсия на машине, всего за несколько часов увидите большую часть значимых достопримечательностей. Местами будем останавливаться, чтобы прогуляться по пешеходным зонам и заглянуть внутрь зданий.
Начнём знакомство с Казанского кремля, на территории которого расположена знаменитая мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и «падающая» башня Сююмбике. Здесь же находится мавзолей казанских ханов. Далее увидим главную административную площадь города, Татарскую ратушу, Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля и другие значимые здания Казани. Затем переместимся на Старо-Татарскую слободу, расположенную у озера Кабан. Вы узнаете историю места и рассмотрите колоритные домики. Недалеко отсюда находится аутентичный кукольный театр «Экият», возвращающий в сказку своей архитектурой.
После насыщенной экскурсии у вас сложится представление о Казани. Вы узнаете, что ещё стоит здесь увидеть и посетить. Сможете определить досуг на следующие дни.
Заселение в отель ближе к вечеру.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. По желанию и за доплату сможете отправиться на остров-град Свияжск. Поездка дополнена остановками у Раифского Богородицкого монастыря и Храма всех религий.
Свияжск — село на острове со множеством значимых архитектурных памятников. Поселение было создано по приказу Ивана Грозного как военный гарнизон. В советские годы здесь располагались палаты психиатрической больницы. А сейчас Свияжск расцвёл как культурный и исторический объект.
Свободный день
Сегодня вы сможете детальнее изучить Казань — самостоятельно или на дополнительной экскурсии. Организатор посоветует места.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт или на ж/д вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 690 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Индивидуальный трансфер (аэропорт или ж/д вокзал)
- Индивидуальная экскурсия по Казани
Что не входит в цену
- Билеты до Казани и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Входные билеты
- Дополнительная экскурсия во 2-й день - 2500 ₽/чел
- Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Возможно организовать в любые даты и для любого количества гостей
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть)