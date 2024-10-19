Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Заселение в отель после экскурсии.

Сегодня вы познакомитесь со столицей Татарстана — одним из крупнейших городов России, где переплетаются культуры, традиционное гармонично соседствует с современным. Так как экскурсия на машине, всего за несколько часов увидите большую часть значимых достопримечательностей. Местами будем останавливаться, чтобы прогуляться по пешеходным зонам и заглянуть внутрь зданий.

Начнём знакомство с Казанского кремля, на территории которого расположена знаменитая мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и «падающая» башня Сююмбике. Здесь же находится мавзолей казанских ханов. Далее увидим главную административную площадь города, Татарскую ратушу, Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля и другие значимые здания Казани. Затем переместимся на Старо-Татарскую слободу, расположенную у озера Кабан. Вы узнаете историю места и рассмотрите колоритные домики. Недалеко отсюда находится аутентичный кукольный театр «Экият», возвращающий в сказку своей архитектурой.

После насыщенной экскурсии у вас сложится представление о Казани. Вы узнаете, что ещё стоит здесь увидеть и посетить. Сможете определить досуг на следующие дни.

Заселение в отель ближе к вечеру.