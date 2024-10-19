Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор

Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Путешествие-знакомство со столицей Татарстана для тех, кто едет в Казань впервые.

Вы увидите главные достопримечательности города, в числе которых мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, «падающая» башня Сююмбике.

Прогуляетесь по Старо-Татарской слободе, где сохранились
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исконные черты татарского города, и рассмотрите аутентичные дома.

Ощутите атмосферу Казани — здесь гармонично переплетаются разные культуры, религии, современное и традиционное. И дополните поездку экскурсиями и развлечениями на свой вкус. Тур проводится только для вашей компании.

Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть).

Проживание. В 3-звёздочном отеле в Казани. 2-местное размещение. Санузел в номере. Варианты: «Карат», «Новинка», «Олимп» или аналогичный.

*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. На автомобиле с кондиционером. Седан или минивэн (зависит от количества человек).

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Самое важное в Казани

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Заселение в отель после экскурсии.

Сегодня вы познакомитесь со столицей Татарстана — одним из крупнейших городов России, где переплетаются культуры, традиционное гармонично соседствует с современным. Так как экскурсия на машине, всего за несколько часов увидите большую часть значимых достопримечательностей. Местами будем останавливаться, чтобы прогуляться по пешеходным зонам и заглянуть внутрь зданий.

Начнём знакомство с Казанского кремля, на территории которого расположена знаменитая мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и «падающая» башня Сююмбике. Здесь же находится мавзолей казанских ханов. Далее увидим главную административную площадь города, Татарскую ратушу, Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля и другие значимые здания Казани. Затем переместимся на Старо-Татарскую слободу, расположенную у озера Кабан. Вы узнаете историю места и рассмотрите колоритные домики. Недалеко отсюда находится аутентичный кукольный театр «Экият», возвращающий в сказку своей архитектурой.

После насыщенной экскурсии у вас сложится представление о Казани. Вы узнаете, что ещё стоит здесь увидеть и посетить. Сможете определить досуг на следующие дни.

Заселение в отель ближе к вечеру.

Самое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в КазаниСамое важное в Казани
2 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. По желанию и за доплату сможете отправиться на остров-град Свияжск. Поездка дополнена остановками у Раифского Богородицкого монастыря и Храма всех религий.

Свияжск — село на острове со множеством значимых архитектурных памятников. Поселение было создано по приказу Ивана Грозного как военный гарнизон. В советские годы здесь располагались палаты психиатрической больницы. А сейчас Свияжск расцвёл как культурный и исторический объект.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
3 день

Свободный день

Сегодня вы сможете детальнее изучить Казань — самостоятельно или на дополнительной экскурсии. Организатор посоветует места.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт или на ж/д вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Индивидуальный трансфер (аэропорт или ж/д вокзал)
  • Индивидуальная экскурсия по Казани
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Дополнительная экскурсия во 2-й день - 2500 ₽/чел
  • Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Возможно организовать в любые даты и для любого количества гостей
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибыть в 1-й половине дня
Завершение: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

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