Куэльпорр: путешествие на внедорожнике к сердцу Хибин

Отправиться к водопаду Красивому, впечатлиться величием гор и раскрыть истории этих ландшафтов

5
5 отзывов
Вы побываете в сердце Хибин, а они займут местечко в вашем.

На этой неспешной экскурсии на дорогу уйдет немного времени, а вот прогулкам и любованию природой мы уделим достаточно внимания. Проедем по живописному ущелью и устроим пикник у водопада с правдивым названием Красивый. И конечно, будут саамские легенды об этом крае и рассказы о том, как появились Хибины.
Куэльпорр: путешествие на внедорожнике к сердцу Хибин
Куэльпорр: путешествие на внедорожнике к сердцу Хибин
Куэльпорр: путешествие на внедорожнике к сердцу Хибин
Куэльпорр: путешествие на внедорожнике к сердцу Хибин
Куэльпорр: путешествие на внедорожнике к сердцу Хибин
Куэльпорр: путешествие на внедорожнике к сердцу Хибин
Ближайшие даты:
30
сен
2
окт
7
окт
8
окт
9
окт
14
окт
15
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия сезонная и проходит с июня до середины октября.

Что вас ожидает

Красота северной природы

Из Кировска мы направимся вдоль скального образования к подножию горы Куэльпорр — самому центру Хибинских гор. На внедорожнике пересечем речки, по пути увидим лавинные отложения и озера. Заедем к заброшенному руднику, где проводили два ядерных взрыва: место это сейчас безопасное, с впечатляющими панорамными видами. У водопада Красивого почаевничаем чаем на местных травах и сделаем сочные снимки. А затем отыщем новые ракурсы ближе к горе Куэльпорр, у базы.

Самое интересное о Хибинах

Это не просто видовая поездка: в пути я расскажу, как формировались Хибины, какие места мы проезжаем; объясню, что такое морены и скальные цирки, а если встретятся, покажу растения из Красной книги. Вспомним и саамские легенды — вместе попробуем отделить в них волшебство и вымысел от описания возможных исторических событий.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость, дорога занимает суммарно около 2,5 часов
  • Я возьму с собой чай из хибинских трав, легкий перекус — вы также можете взять перекус по своему усмотрению
  • Одежду выбирайте спортивную, по погоде, дождевики или непромокаемые куртки возьмите с собой; обувь удобную; погода в горах часто меняется
  • Если есть какие-то заболевания, то рекомендуется взять с собой индивидуальную аптечку; у меня также будет общая аптечка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около санатория Тирвас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Л
19 сен 2022
Это была отличная прогулка! Интересный рассказ о формировании, истории и изучении Хибин, отличные локации. Чаепитие, как приятный бонус! Все прошло замечательно, гид очень отзывчивый!
А
29 авг 2022
Всё очень понравилось! Замечательная поездка в горы со всеми переменами погода. Оксана подобрала классные места для остановок и фото и видеосьемки. Позитивно, качественно и просто в тему первого дня отпуска в Заполярье. P. S. Отдельное спасибо за вкусный чай
М
18 авг 2022
Стихия, История, Величие - так кратко можно сказать о впечатлениях сегодняшнего дня. А наш гид, - проводник к сердцу вечной красоты. Обязательно расскажем об этом увлекательном путешествии и приедем снова.
А
15 авг 2022
Провели чудесный день с Оксаной!
Маршрут супер!
Невероятно красивые пейзажи и самый интересный рассказ о всех местах посещения!
экскурсия пролетела незаметно и очень активно!
Супер!
а ещё бонус в окончании -на обратной дороге нашли огромное количество грибов!!!
Оксана потрясающий гид и очень приятная девушка!!!!!!
Дмитрий
12 авг 2022
Оксана, спасибо Вам большое за незабываемое путешествие, отличное настроение и прекрасное путешествие по Хибинам!

P. S. За чай из хибинских трав и вкусное печенье - отдельное спасибо!)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кировска

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡ВыездныеВодопад Красивый🍀Природа и пейзажи🛣ДжиппингГоры💧Водопады

Похожие туры в Кировске

Куэльпорр - Сердце Хибин
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Куэльпорр - Сердце Хибин
Если ты хотел бы увидеть древние Хибины
Кировск
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
4 000 за 1 человека
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.5
2 отзыва
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
10 000 за 1 человека
Три дня в снежных Хибинских горах
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Три дня в снежных Хибинских горах
Подняться на снегоступах на гору и полюбоваться ледяными скульптурами в Снежной деревне
База AURORA SKI
2 дек
9 дек
16 дек
23 дек
24 900 за 1 человека
Апатиты: магия минералов в арт-центре
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
5
1 отзыв
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
в Апатитах
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 1 200 за всё до 10 чел.
С приветом на край света: Кировск, Териберка и Мурманск
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
С приветом на край света: Кировск, Териберка и Мурманск
Побывать за полярным кругом, увидеть атомный ледокол и прокатиться в оленьей упряжке
Аэропорт Кировска. Время встречи зависит от рейсов...
3 ноя
49 900 за 1 человека
Зимняя рыбалка на озере Имандра
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Почувствовать азарт рыбной ловли в Заполярье на крупнейшем водоеме Мурманской области
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
от 7 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кировске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кировске
ХОРОШО
🧭
ТАМ