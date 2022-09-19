Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Экскурсия сезонная и проходит с июня до середины октября.
Что вас ожидает
Красота северной природы
Из Кировска мы направимся вдоль скального образования к подножию горы Куэльпорр — самому центру Хибинских гор. На внедорожнике пересечем речки, по пути увидим лавинные отложения и озера. Заедем к заброшенному руднику, где проводили два ядерных взрыва: место это сейчас безопасное, с впечатляющими панорамными видами. У водопада Красивого почаевничаем чаем на местных травах и сделаем сочные снимки. А затем отыщем новые ракурсы ближе к горе Куэльпорр, у базы.
Самое интересное о Хибинах
Это не просто видовая поездка: в пути я расскажу, как формировались Хибины, какие места мы проезжаем; объясню, что такое морены и скальные цирки, а если встретятся, покажу растения из Красной книги. Вспомним и саамские легенды — вместе попробуем отделить в них волшебство и вымысел от описания возможных исторических событий.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость, дорога занимает суммарно около 2,5 часов
Я возьму с собой чай из хибинских трав, легкий перекус — вы также можете взять перекус по своему усмотрению
Одежду выбирайте спортивную, по погоде, дождевики или непромокаемые куртки возьмите с собой; обувь удобную; погода в горах часто меняется
Если есть какие-то заболевания, то рекомендуется взять с собой индивидуальную аптечку; у меня также будет общая аптечка
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около санатория Тирвас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Кировске
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двух лет, и за это время показала красоты Кольского полуострова более чем 200 путешественникам и гостям нашего края. Предлагаю множество направлений в любое время года, индивидуальный подход к каждому. Если вы любите природу, горы и незабываемые виды — тогда бронируйте места, пока они еще есть!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любовь
19 сен 2022
Это была отличная прогулка! Интересный рассказ о формировании, истории и изучении Хибин, отличные локации. Чаепитие, как приятный бонус! Все прошло замечательно, гид очень отзывчивый!
А
Александр
29 авг 2022
Всё очень понравилось! Замечательная поездка в горы со всеми переменами погода. Оксана подобрала классные места для остановок и фото и видеосьемки. Позитивно, качественно и просто в тему первого дня отпуска в Заполярье. P. S. Отдельное спасибо за вкусный чай
М
Марина
18 авг 2022
Стихия, История, Величие - так кратко можно сказать о впечатлениях сегодняшнего дня. А наш гид, - проводник к сердцу вечной красоты. Обязательно расскажем об этом увлекательном путешествии и приедем снова.
А
Алена
15 авг 2022
Провели чудесный день с Оксаной! Маршрут супер! Невероятно красивые пейзажи и самый интересный рассказ о всех местах посещения! экскурсия пролетела незаметно и очень активно! Супер! а ещё бонус в окончании -на обратной дороге нашли огромное количество грибов!!! Оксана потрясающий гид и очень приятная девушка!!!!!!
Дмитрий
12 авг 2022
Оксана, спасибо Вам большое за незабываемое путешествие, отличное настроение и прекрасное путешествие по Хибинам!
P. S. За чай из хибинских трав и вкусное печенье - отдельное спасибо!)
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