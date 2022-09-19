Вы побываете в сердце Хибин, а они займут местечко в вашем. На этой неспешной экскурсии на дорогу уйдет немного времени, а вот прогулкам и любованию природой мы уделим достаточно внимания. Проедем по живописному ущелью и устроим пикник у водопада с правдивым названием Красивый. И конечно, будут саамские легенды об этом крае и рассказы о том, как появились Хибины.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия сезонная и проходит с июня до середины октября.

Что вас ожидает

Красота северной природы

Из Кировска мы направимся вдоль скального образования к подножию горы Куэльпорр — самому центру Хибинских гор. На внедорожнике пересечем речки, по пути увидим лавинные отложения и озера. Заедем к заброшенному руднику, где проводили два ядерных взрыва: место это сейчас безопасное, с впечатляющими панорамными видами. У водопада Красивого почаевничаем чаем на местных травах и сделаем сочные снимки. А затем отыщем новые ракурсы ближе к горе Куэльпорр, у базы.

Самое интересное о Хибинах

Это не просто видовая поездка: в пути я расскажу, как формировались Хибины, какие места мы проезжаем; объясню, что такое морены и скальные цирки, а если встретятся, покажу растения из Красной книги. Вспомним и саамские легенды — вместе попробуем отделить в них волшебство и вымысел от описания возможных исторических событий.

Организационные детали