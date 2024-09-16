читать дальше

их и не хватало. Душевная вышла экскурсия)) Весь маршрут пролегает по очень живописному пути, по сути главная достопримечательность - это сама дорога, так что советую тем, кто выбирает эту экскурсию, расслабиться и наслаждаться видами из окна. Повезло с погодой, небо было чистым, видели и Эльбрус, и весь горный хребет, даже дымки почти не было. В наш приезд второго июня, к сожалению, работала только одна канатка на Архызе, видимо, лучше зимой приезжать, если хочется до самой вершины добраться.