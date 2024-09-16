Архыз: от древности до современности

Сегодня Архыз стремительно набирает популярность среди туристов. И неудивительно: здесь хребты гор, рукотворные памятники Кавказа и удивительная природа. Мы отправимся в путешествие по «визитным карточкам» курорта.

Увидим древние Аланские храмы, разгадаем тайну Лика Христа и полюбуемся пейзажами с вершины перевала Гум-Баши.
4.83
6 отзывов
Архыз: от древности до современности
Архыз: от древности до современности
Архыз: от древности до современности
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Отдых на живописном курорте Северного Кавказа Наша новинка и один из самых прогрессивных курортов Северного Кавказа. Архыз стремительно набирает популярность и привлекает тысячи туристов со всех уголков страны. Здесь потрясающая природа. Мягкие очертания зеленых лесистых гор венчают остроконечные ледяные вершины, реки удивительно-бирюзового цвета, древнее наследие Кавказа — Аланские храмы 10 века, уникальный Лик Христа, современные канатные дороги, ароматная кавказская кухня… Это лишь то немногое, чем вас впечатлит Архыз. Важная информация • С собой обязательно нужно взять паспорт. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении.
  • Одевайтесь многослойно: майка, кофта, куртка. Удобная обувь, лучше закрытая.
  • Экскурсия не подойдет детям младше 5 лет.

По воскресеньям в 6:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (15+)3 000 ₽
Детский билет (от 5 до 14 лет)2 800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум-Баши
  • Скала Сфинкс
  • Панорама Эльбруса и Кавказских гор (при хорошей погоде)
  • Лик Христа
  • Древние храмы 10 века
  • Аланское Городище
  • Курорт «Романтик»
  • Канатная дорога
  • Локальная ярмарка
Что включено
  • Комфортабельный туристический транспорт
  • Аккредитованный экскурсовод
Что не входит в цену
  • Канатная дорога: 1850 руб. - взрослый, 1250 руб. - детский (с 6 до 13 лет)
  • Городище - 300 руб. /чел.
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, д. 1 колоннада
Завершение: Кисловодск, в центре или возле крупных санаториев
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 6:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • С собой обязательно нужно взять паспорт. Детям до 14 лет - свидетельство о рождении
  • Одевайтесь многослойно: майка, кофта, куртка. Удобная обувь, лучше закрытая
  • Деньги на канатные дороги, допрасходы, питание, сувениры рекомендуем взять наличными
  • Канатная дорога /и посещение Городища оплачивается на месте дополнительно. За работу канатных дорог и погоду турфирма ответственности не несет
  • За сервис в местных кафе турфирма ответственности не несет
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
В
16 сен 2024
Экскурсия очень понравилась, гид Людмила молодец, поездкой остались очень довольны
Ж
26 авг 2024
Людмила Ярошенко- очень классный экскурсовод. А как она читает стихи! Её голос,интонации завораживает, хочется слушать и слушать. Экскурсия на Архыз интересная,разносторонняя. Окунулись и в историю,и физически напряглись немного, и на канатке прокатились,на красоту с высоты насмотрелись. Хотя на горы можно смотреть бесконечно. С благодарностью,туристы из Хабаровска.
Г
17 июл 2024
Древние и современные памятники КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ. СУПЕР ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ. ОТЛИЧНЫЙ ЭКСКУРСОВОД ЛЮДМИЛА Ярошенко. Спасибо большое!
И
2 июл 2024
O
2 июн 2024
Спасибо большое нашему прекрасному экскурсоводу Людмиле, очень приятный голос и подача информации) отдельная благодарность за стихи Лермонтова, будто в театре побывала! Не знала, что мне были нужны стихи, оказалось, именно
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их и не хватало. Душевная вышла экскурсия)) Весь маршрут пролегает по очень живописному пути, по сути главная достопримечательность - это сама дорога, так что советую тем, кто выбирает эту экскурсию, расслабиться и наслаждаться видами из окна. Повезло с погодой, небо было чистым, видели и Эльбрус, и весь горный хребет, даже дымки почти не было. В наш приезд второго июня, к сожалению, работала только одна канатка на Архызе, видимо, лучше зимой приезжать, если хочется до самой вершины добраться.

Н
15 мая 2024
Очень понравился храмовыц комплекс. Из-за погоды виды не оценили ни с прервала, ни с канатной дороги, поэтому чмвлсв не было ехать по плохой дороге через перевал и тратить время. Туалеты
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такие жуткие, тчо лучше уж в лесу остановиться. Тем более они ещё и платные. Уютные кафе тоже отсутствуют на маршруте. Только в самом Архызе можно покушать приятно. Ниж рассказывал интересно обо всех достопримечательностях.

Входит в следующие категории Кисловодска

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