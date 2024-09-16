Сегодня Архыз стремительно набирает популярность среди туристов. И неудивительно: здесь хребты гор, рукотворные памятники Кавказа и удивительная природа. Мы отправимся в путешествие по «визитным карточкам» курорта.
Увидим древние Аланские храмы, разгадаем тайну Лика Христа и полюбуемся пейзажами с вершины перевала Гум-Баши.
Увидим древние Аланские храмы, разгадаем тайну Лика Христа и полюбуемся пейзажами с вершины перевала Гум-Баши.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсииОтдых на живописном курорте Северного Кавказа Наша новинка и один из самых прогрессивных курортов Северного Кавказа. Архыз стремительно набирает популярность и привлекает тысячи туристов со всех уголков страны. Здесь потрясающая природа. Мягкие очертания зеленых лесистых гор венчают остроконечные ледяные вершины, реки удивительно-бирюзового цвета, древнее наследие Кавказа — Аланские храмы 10 века, уникальный Лик Христа, современные канатные дороги, ароматная кавказская кухня… Это лишь то немногое, чем вас впечатлит Архыз. Важная информация • С собой обязательно нужно взять паспорт. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении.
- Одевайтесь многослойно: майка, кофта, куртка. Удобная обувь, лучше закрытая.
- Экскурсия не подойдет детям младше 5 лет.
По воскресеньям в 6:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (15+)
|3 000 ₽
|Детский билет (от 5 до 14 лет)
|2 800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Скала Сфинкс
- Панорама Эльбруса и Кавказских гор (при хорошей погоде)
- Лик Христа
- Древние храмы 10 века
- Аланское Городище
- Курорт «Романтик»
- Канатная дорога
- Локальная ярмарка
Что включено
- Комфортабельный туристический транспорт
- Аккредитованный экскурсовод
Что не входит в цену
- Канатная дорога: 1850 руб. - взрослый, 1250 руб. - детский (с 6 до 13 лет)
- Городище - 300 руб. /чел.
- Питание
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, д. 1 колоннада
Завершение: Кисловодск, в центре или возле крупных санаториев
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 6:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- С собой обязательно нужно взять паспорт. Детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Одевайтесь многослойно: майка, кофта, куртка. Удобная обувь, лучше закрытая
- Деньги на канатные дороги, допрасходы, питание, сувениры рекомендуем взять наличными
- Канатная дорога /и посещение Городища оплачивается на месте дополнительно. За работу канатных дорог и погоду турфирма ответственности не несет
- За сервис в местных кафе турфирма ответственности не несет
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
16 сен 2024
Экскурсия очень понравилась, гид Людмила молодец, поездкой остались очень довольны
Ж
Жанна
26 авг 2024
Людмила Ярошенко- очень классный экскурсовод. А как она читает стихи! Её голос,интонации завораживает, хочется слушать и слушать. Экскурсия на Архыз интересная,разносторонняя. Окунулись и в историю,и физически напряглись немного, и на канатке прокатились,на красоту с высоты насмотрелись. Хотя на горы можно смотреть бесконечно. С благодарностью,туристы из Хабаровска.
Г
Галина
17 июл 2024
Древние и современные памятники КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ. СУПЕР ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ. ОТЛИЧНЫЙ ЭКСКУРСОВОД ЛЮДМИЛА Ярошенко. Спасибо большое!
И
Ирина
2 июл 2024
O
Olga
2 июн 2024
Спасибо большое нашему прекрасному экскурсоводу Людмиле, очень приятный голос и подача информации) отдельная благодарность за стихи Лермонтова, будто в театре побывала! Не знала, что мне были нужны стихи, оказалось, именно
Н
Наталья
15 мая 2024
Очень понравился храмовыц комплекс. Из-за погоды виды не оценили ни с прервала, ни с канатной дороги, поэтому чмвлсв не было ехать по плохой дороге через перевал и тратить время. Туалеты
Входит в следующие категории Кисловодска
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