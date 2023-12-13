Софийские водопады Мы с вами отправимся в самые живописные места на внедорожниках, идеально подходящих для горных трасс. Проследовав вдоль реки Кубань через поляну Таулу и поселок Архыз, мы поедем прямиком к Софийскому леднику. Вы увидите снежные пики и гигантские глыбы, от таяния которых питаются одни из самых высоких каскадов Северного Кавказа — Софийские водопады. К ним мы и отправимся, а по дороге поговорим о легендах, связанных с ними. Аланское городище После обеда в традиционном стиле мы поедем к Аланскому городищу, где вы увидите христианские храм IX-X века и лик Христа на скале у Храма Спаса Нерукотворного. Аланское городище — это не просто остатки крупнейшего аланского поселения X—XII веков, а настоящие Помпеи для археологов и исследователей. Этот обширный археологический комплекс способен пролить свет на раннефеодальную историю всего Северного Кавказа. Нижне-Архызское городище, многие века назад представлявшее собой культурный, экономический и политический центр, вероятно, было столицей Аланского государства — легендарным городом Магасом, о местоположении которого историки спорят до сих пор. Этот древний памятник привлекает внимание истинных любителей истории, и мы неизменно посещаем его в большинстве наших активных туров на Кавказе. Лик Христа Этот образ на скале называют нерукотворным, поскольку верующие склоняются к версии чудесного появления этой святыни. Однако ученые предполагают, что икона могла быть написана во время строительства храмов и создания Аланской епархии — в X-XII веках. От Храма Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа к иконе на скале ведет лестница в 526 ступеней. На некоторых ее пролетах установлены лавочки, чтобы можно было присесть и отдохнуть. Канатные дороги и поляны В зимнем сезоне зона катания курорта «Архыз» состоит из Южного и Северного склона и двух туристических поселков между ними — поляны Романтик и Лунной поляны. Они связаны автомобильной дорогой и туристическим променадом длиной 1,5 км. На курорте семь канатных дорог, кресельных и гондольных. На кресельные канатные дороги допускаются только гости с горнолыжным оборудованием. Также в летнем сезоне работает канатная дорога «Млечный путь». Это — одна из первых канатных дорог курорта. Вы подниметесь на смотровую площадку на высоте 2240 метров над уровнем моря, проедете над хвойным лесом и горнолыжными трассами. Софийская поляна Софийская поляна — одно из самых живописных мест Архызского горного региона. Это популярный туристический кемпинг, расположенный у слияния двух красивейших горных рек – Псыша и Софии, где можно с комфортом поставить палатку, вкусно поесть, купить сувениры на память или прокатиться на лошадях. В этом месте начинается большинство маршрутов в Софийскую долину, к туристическим жемчужинам Архыза — Софийским озёрам и водопадам. Поляна находится на стыке двух охраняемых природных зон: Архызского заказника и Архызского участка Тебердинского биосферного заповедника, поэтому её окружает просто изумительная природа. Со всех сторон возвышаются острозубые, укрытые шапками ледников хребты: Аркасара, Абишира-Ахуба, Чегет-Чат и Софийский, по склонам которых в Псышскую долину стекают многочисленные реки. Одной из таких рек и является София, давшая название туристической поляне. После нашей экскурсии можем предложить вам варианты размещения в Архызе на ночь, от палатки до 5* отелей. Если вы решите переночевать здесь, предлагаем вам отправиться на экскурсию по звездному небу Архыза с сотрудником астрофизической обсерватории. Важная информация • Необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении (для детей).

Нужно приготовить одежду и обувь по сезону, дождевик и теплую кофту. Дополнительно • Стоимость индивидуального тура — 22 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека. Продолжительность: 11-12 часов.