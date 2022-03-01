Четыре горнолыжных курорта Кавказа

Увлекательное путешествие по Кавказу: катание на горнолыжных курортах, уютные прогулки по городам

5
3 отзыва
Увлекательное путешествие по Кавказу: катание на горнолыжных курортах, уютные прогулки по городам и термальные источники. Приглашаем вас вместе с нами окунуться в это незабываемое приключение!
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Ближайшие даты:
21
янв
18
фев

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • головокружительные спуски – побываем на четырех горнолыжных курорта Кавказа: в Цейском ущелье, Эльбрус, Домбай и Архыз;
  • традиционные экскурсии – познакомимся с жемчужинами Кавказских Минеральных Вод – городами Пятигорск, Железноводск и Кисловодск;
  • возьмем кусочек Кавказа с собой – после этого тура у нас останутся на память потрясающие снимки отдыха;
  • отдых для всей семьи.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, трансфер, свободное время

Встреча на ж/д вокзале г.Пятигорска, а также на ж/д вокзале и аэропорту Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу Пятигорска.

Размещение после 14:00.

Свободное время.

Ужин (доп.плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Встреча, трансфер, свободное времяВстреча, трансфер, свободное времяВстреча, трансфер, свободное времяВстреча, трансфер, свободное время
2 день
Горнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике Бирагзанг

Завтрак (сухой паек).

06:00 Ранний выезд в Цейское ущелье.

Цейское ущелье – край волшебных красот, величественных снежных вершин и ледников, бурных и стремительных горных рек, пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов.

Цей является узлом самых различных по сложности туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов. 

Катание и прогулки на горнолыжном курорте.

Зона катания 1850 — 2870 м. над уровнем моря, протяженность трасс до 3 км.

Перепад высот верхней и нижней станции 500 м.   

Гостям предлагаются трассы разных категорий сложности.

Обед (доп.плата).

Термальные источники Бирагзанг.

Купание в термальном источнике (доп.плата).

Возвращение в гостиницу Пятигорска.

Ужин (доп.плата).

Ночь в гостинице.

Горнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике БирагзангГорнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике БирагзангГорнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике БирагзангГорнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике Бирагзанг
3 день
Обзорная экскурсия по Кисловодску

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Кисловодску.

День отдыха.

В этот день мы предлагаем отправиться еще в один прекрасный город Кавказских Минеральных Вод – Кисловодск. 

Курортный парк, Курортный бульвар.

Обед (доп.плата).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

Ужин (доп.плата).

Ночь в гостинице.

Обзорная экскурсия по КисловодскуОбзорная экскурсия по КисловодскуОбзорная экскурсия по КисловодскуОбзорная экскурсия по Кисловодску
4 день
Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко

Завтрак (сухой паек).

06:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).

Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными видами гор Кавказа.

Подъем и катание г. Эльбрус (доп. плата). 

Перепад высот 2300 – 3847 метров над уровнем моря.

Обед (доп.плата).

На обратном пути, по желанию, заезжаем на термальные источники Гедуко (доп. плата).

Возвращение в гостиницу Пятигорска.

Ужин.

Ночь в гостинице.

Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники ГедукоГорнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники ГедукоГорнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники ГедукоГорнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко
5 день
Горнолыжный курорт Архыз

Завтрак (сухой паек).

Освобождение номеров.

06:00 Ранний выезд с вещами в Архыз.

Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик» (доп. плата).

Перепад высот 1329 – 3144 метров над уровнем моря.

Прокат горнолыжного оборудования, комплект: лыжи, ботинки, палки / сноуборд,ботинки.

Прокат оборудования можно взять в п.Архыз, где цены в 2 раза ниже, чем в сервисном центре курорта Архыза.

Выезд в поселок Домбай.

Размещение в гостинице г. Теберда или п. Домбай (номера категории стандарт).

Ужин (доп.плата).

Ночь в гостинице.

Горнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт Архыз
6 день
Горнолыжный курорт Домбай

Завтрак.

Домбай, катание и прогулки на горнолыжном курорте (доп. плата).

Домбай – известный российский горнолыжный курорт на Кавказе. Южная граница – Главный Кавказский хребет, высшая точка – вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.

Недаром его называют «сердцем гор», – Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий, – Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, – образует естественный центр – живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м.

По желанию:

  • катание с горы Мусса Ачитара (доп.плата);
  • прогулки по Домбайской поляне;
  • прогулка по ущелью Алибек;
  • подъем на канатной дороге (доп.плата).

Выезд группы в КМВ.

Возвращение в Пятигорск примерно в 21:00.

Размещение в гостинице г.Пятигорска.

Горнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт Домбай
7 день
Обзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъезд

Завтрак.

Выезд из гостиницы с вещами.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

День отдыха.

Предлагаем провести день с экскурсией по курортным городам Кавказских Минеральных Вод – Пятигорск и Железноводск.

Парк «Цветник» — одна из основных достопримечательностей Пятигорска.

Это исторический и культурный центр, ставший уже давно, одним из любимых мест прогулок пятигорчан и гостей города.

Достопримечательностью с поэтическим названием Эолова арфа, Пятигорск гордится уже почти два столетия.

Место где находится беседка – идеально!

Со скалы открываются  завораживающие виды окрестностей, отлично просматриваются жилые кварталы.

Своего рода смотровая площадка дарит нам величественную панораму!

Город как на ладони!

Неподалеку расположены несколько санаториев и лечебниц, минеральные питьевые источники и ванны.

Озеро Провал – неповторимый природный памятник карстово-тектонического происхождения.

Он расположен на дне пещеры южного склона горы Машук.

У входа в тоннель нас встречает бронзовая скульптура Остапа Бендера.

В руке мужчина держит знаменитый билетик, отполированный до блеска туристами, которые верят, что таким образом можно разбогатеть.

Обед (доп.плата).

Обзорная экскурсия по Железноводску.

Курортный парк / городское озеро.

Дворец Эмира Бухарского.

Минеральные источники.

Каскадная лестница.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Обзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъездОбзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъездОбзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъездОбзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в номере "стандарт":

  • гостиница «Машук» г. Пятигорска – 5 ночей;
  • в одной из гостиниц г. Теберда или п. Домбай – 1 ночь.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб.:

взрослыедети до 10 лет
24 00022 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
  • Проживание 6 ночей в гостинице по программе, номера стандарт
  • Питание: завтраки
  • Сопровождение
  • Спортивная страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины, от 300 руб. /чел.)
  • Канатные дороги: Цейское ущелье — 300 руб. /чел. Эльбрус: взрослый – 950 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно – 500 руб. /чел. Архыз КД «Млечный путь» или «Лунный экспресс» с 08:30 до 16:30 (1 подъем/1 спуск): дети до 5 лет – бесплатно дети от 6 до 13 лет – 500 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые – 800 руб. /чел. Архыз КД «Северное сияние» 08:30 до 16:30 (1 подъем/1 спуск): дети до 5 лет – бесплатно дети от 6 до 13 лет — 650 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые – 1 000 руб. /чел. Домбай: взрослый билет – 700 – 1 600 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно – 500 – 1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Цейское ущелье — 300 руб. /чел.
  • Эльбрус: взрослый – 950 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно – 500 руб. /чел.
  • Взрослый – 950 руб. /чел.
  • Дети с 6 до 13 лет включительно – 500 руб. /чел.
  • Архыз КД «Млечный путь» или «Лунный экспресс» с 08:30 до 16:30 (1 подъем/1 спуск): дети до 5 лет – бесплатно дети от 6 до 13 лет – 500 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые – 800 руб. /чел.
  • Дети до 5 лет – бесплатно
  • Дети от 6 до 13 лет – 500 руб. /чел.
  • Дети от 14 лет и взрослые – 800 руб. /чел.
  • Архыз КД «Северное сияние» 08:30 до 16:30 (1 подъем/1 спуск): дети до 5 лет – бесплатно дети от 6 до 13 лет — 650 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые – 1 000 руб. /чел.
  • Дети от 6 до 13 лет — 650 руб. /чел.
  • Дети от 14 лет и взрослые – 1 000 руб. /чел.
  • Домбай: взрослый билет – 700 – 1 600 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно – 500 – 1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Взрослый билет – 700 – 1 600 руб. /чел.
  • Дети с 3 до 10 лет включительно – 500 – 1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Ски-пассы: Цейское ущелье – 1 500 руб. /чел. Эльбрус "ст. Азау – ст. Мир": взрослый – 1 600 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно – 800 руб. /чел. Эльбрус "ст. Азау – ст. Гара Баши" – 2 000 руб. /чел. Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» дневное катание (с 12:00 до 16:30): дети от 6 до 13 лет – 1 350 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые – 1 850 руб. /чел. Лицам от 65 лет и старше – скидка 40% (при предъявлении документа, удостоверяющего личность) Домбай: взрослый – 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно – 1 600 руб.
  • Цейское ущелье – 1 500 руб. /чел.
  • Эльбрус "ст. Азау – ст. Мир": взрослый – 1 600 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно – 800 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 600 руб. /чел.
  • Дети с 6 до 13 лет включительно – 800 руб. /чел.
  • Эльбрус "ст. Азау – ст. Гара Баши" – 2 000 руб. /чел.
  • Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» дневное катание (с 12:00 до 16:30): дети от 6 до 13 лет – 1 350 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые – 1 850 руб. /чел. Лицам от 65 лет и старше – скидка 40% (при предъявлении документа, удостоверяющего личность)
  • Дети от 6 до 13 лет – 1 350 руб. /чел.
  • Дети от 14 лет и взрослые – 1 850 руб. /чел. Лицам от 65 лет и старше – скидка 40% (при предъявлении документа, удостоверяющего личность)
  • Домбай: взрослый – 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно – 1 600 руб.
  • Взрослый – 2 000 руб. /чел.
  • Дети с 3 до 10 лет включительно – 1 600 руб.
  • Термальные источники: купание в термальном источнике Бирагзанг – 200 руб. /чел. термальные источники Гедуко – 200 руб. /чел.
  • Купание в термальном источнике Бирагзанг – 200 руб. /чел.
  • Термальные источники Гедуко – 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Теплая одежда / удобная обувь / защита от солнца;
  • Купальные принадлежности;
  • Маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 мар 2022
Спасибо за такой прекрасный тур "Четыре горнолыжных курорта Кавказа". Кроме непосредственно спорта - катания на лыжах, мы познакомились с несколькими городами-курортами Ставропольского края.
С
28 фев 2022
Поверьте путешественнику с большим стажем («пробежал по миру от Аляски до Австралии):БЫЛО ЗДОРОВО и на достаточно высоком уровне.
С
27 фев 2022
Тур позволят за неделю попробовать 4 горнолыжных курорта и получить личные впечатления от них. Насыщенная программа и уютная атмосфера, которую создают организаторы, позволяет неплохо отвлечься от обычных дел.

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