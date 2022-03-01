Преимущества этого путешествия:
Встреча на ж/д вокзале г.Пятигорска, а также на ж/д вокзале и аэропорту Минеральные Воды.
Трансфер в гостиницу Пятигорска.
Размещение после 14:00.
Свободное время.
Ужин (доп.плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:00 Ранний выезд в Цейское ущелье.
Цейское ущелье – край волшебных красот, величественных снежных вершин и ледников, бурных и стремительных горных рек, пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов.
Цей является узлом самых различных по сложности туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов.
Катание и прогулки на горнолыжном курорте.
Зона катания 1850 — 2870 м. над уровнем моря, протяженность трасс до 3 км.
Перепад высот верхней и нижней станции 500 м.
Гостям предлагаются трассы разных категорий сложности.
Обед (доп.плата).
Термальные источники Бирагзанг.
Купание в термальном источнике (доп.плата).
Возвращение в гостиницу Пятигорска.
Ужин (доп.плата).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Кисловодску.
День отдыха.
В этот день мы предлагаем отправиться еще в один прекрасный город Кавказских Минеральных Вод – Кисловодск.
Курортный парк, Курортный бульвар.
Обед (доп.плата).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
Ужин (доп.плата).
Ночь в гостинице.
Завтрак (сухой паек).
06:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).
Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).
Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными видами гор Кавказа.
Подъем и катание г. Эльбрус (доп. плата).
Перепад высот 2300 – 3847 метров над уровнем моря.
Обед (доп.плата).
На обратном пути, по желанию, заезжаем на термальные источники Гедуко (доп. плата).
Возвращение в гостиницу Пятигорска.
Ужин.
Ночь в гостинице.
Завтрак (сухой паек).
Освобождение номеров.
06:00 Ранний выезд с вещами в Архыз.
Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик» (доп. плата).
Перепад высот 1329 – 3144 метров над уровнем моря.
Прокат горнолыжного оборудования, комплект: лыжи, ботинки, палки / сноуборд,ботинки.
Прокат оборудования можно взять в п.Архыз, где цены в 2 раза ниже, чем в сервисном центре курорта Архыза.
Выезд в поселок Домбай.
Размещение в гостинице г. Теберда или п. Домбай (номера категории стандарт).
Ужин (доп.плата).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Домбай, катание и прогулки на горнолыжном курорте (доп. плата).
Домбай – известный российский горнолыжный курорт на Кавказе. Южная граница – Главный Кавказский хребет, высшая точка – вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.
Недаром его называют «сердцем гор», – Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
Соединение главных ущелий, – Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, – образует естественный центр – живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м.
По желанию:
Выезд группы в КМВ.
Возвращение в Пятигорск примерно в 21:00.
Размещение в гостинице г.Пятигорска.
Завтрак.
Выезд из гостиницы с вещами.
Обзорная экскурсия по Пятигорску.
День отдыха.
Предлагаем провести день с экскурсией по курортным городам Кавказских Минеральных Вод – Пятигорск и Железноводск.
Парк «Цветник» — одна из основных достопримечательностей Пятигорска.
Это исторический и культурный центр, ставший уже давно, одним из любимых мест прогулок пятигорчан и гостей города.
Достопримечательностью с поэтическим названием Эолова арфа, Пятигорск гордится уже почти два столетия.
Место где находится беседка – идеально!
Со скалы открываются завораживающие виды окрестностей, отлично просматриваются жилые кварталы.
Своего рода смотровая площадка дарит нам величественную панораму!
Город как на ладони!
Неподалеку расположены несколько санаториев и лечебниц, минеральные питьевые источники и ванны.
Озеро Провал – неповторимый природный памятник карстово-тектонического происхождения.
Он расположен на дне пещеры южного склона горы Машук.
У входа в тоннель нас встречает бронзовая скульптура Остапа Бендера.
В руке мужчина держит знаменитый билетик, отполированный до блеска туристами, которые верят, что таким образом можно разбогатеть.
Обед (доп.плата).
Обзорная экскурсия по Железноводску.
Курортный парк / городское озеро.
Дворец Эмира Бухарского.
Минеральные источники.
Каскадная лестница.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице в номере "стандарт":
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб.:
|взрослые
|дети до 10 лет
|24 000
|22 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.