Увлекательное путешествие по Кавказу: катание на горнолыжных курортах, уютные прогулки по городам и термальные источники. Приглашаем вас вместе с нами окунуться в это незабываемое приключение!

Программа тура по дням

1 день Встреча, трансфер, свободное время

Встреча на ж/д вокзале г.Пятигорска, а также на ж/д вокзале и аэропорту Минеральные Воды. Трансфер в гостиницу Пятигорска. Размещение после 14:00. Свободное время. Ужин (доп.плата). Ночь в гостинице г. Пятигорска.

2 день Горнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике Бирагзанг

Завтрак (сухой паек). 06:00 Ранний выезд в Цейское ущелье. Цейское ущелье – край волшебных красот, величественных снежных вершин и ледников, бурных и стремительных горных рек, пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов. Цей является узлом самых различных по сложности туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов. Катание и прогулки на горнолыжном курорте. Зона катания 1850 — 2870 м. над уровнем моря, протяженность трасс до 3 км. Перепад высот верхней и нижней станции 500 м. Гостям предлагаются трассы разных категорий сложности. Обед (доп.плата). Термальные источники Бирагзанг. Купание в термальном источнике (доп.плата). Возвращение в гостиницу Пятигорска. Ужин (доп.плата). Ночь в гостинице.

3 день Обзорная экскурсия по Кисловодску

Завтрак. Обзорная экскурсия по Кисловодску. День отдыха. В этот день мы предлагаем отправиться еще в один прекрасный город Кавказских Минеральных Вод – Кисловодск. Курортный парк, Курортный бульвар. Обед (доп.плата). Возвращение в гостиницу города Пятигорска. Ужин (доп.плата). Ночь в гостинице.

4 день Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко

Завтрак (сухой паек). 06:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км). Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными видами гор Кавказа. Подъем и катание г. Эльбрус (доп. плата). Перепад высот 2300 – 3847 метров над уровнем моря. Обед (доп.плата). На обратном пути, по желанию, заезжаем на термальные источники Гедуко (доп. плата). Возвращение в гостиницу Пятигорска. Ужин. Ночь в гостинице.

5 день Горнолыжный курорт Архыз

Завтрак (сухой паек). Освобождение номеров. 06:00 Ранний выезд с вещами в Архыз. Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик» (доп. плата). Перепад высот 1329 – 3144 метров над уровнем моря. Прокат горнолыжного оборудования, комплект: лыжи, ботинки, палки / сноуборд,ботинки. Прокат оборудования можно взять в п.Архыз, где цены в 2 раза ниже, чем в сервисном центре курорта Архыза. Выезд в поселок Домбай. Размещение в гостинице г. Теберда или п. Домбай (номера категории стандарт). Ужин (доп.плата). Ночь в гостинице.

6 день Горнолыжный курорт Домбай

Завтрак. Домбай, катание и прогулки на горнолыжном курорте (доп. плата). Домбай – известный российский горнолыжный курорт на Кавказе. Южная граница – Главный Кавказский хребет, высшая точка – вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м. Недаром его называют «сердцем гор», – Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами. Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности. Соединение главных ущелий, – Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, – образует естественный центр – живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м. По желанию: катание с горы Мусса Ачитара (доп.плата);

прогулки по Домбайской поляне;

прогулка по ущелью Алибек;

подъем на канатной дороге (доп.плата). Выезд группы в КМВ. Возвращение в Пятигорск примерно в 21:00. Размещение в гостинице г.Пятигорска.

7 день Обзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъезд