Гора Эльбрус

Дремлющий вулкан, являющийся самой высокой точкой в России, на Кавказе и в Европе, имеет две красивые вершины — восточную (5621 м) и западную (5642 м). Во все времена эта гора вызывала восхищение, восторг и самые непередаваемые эмоции. И счастлив тот, кто имеет возможность подойти к ней поближе, а тем более тот — кто может побывать прямо на ней.

Любоваться ею можно целую вечность. Восторг, испытанный от встречи с Эльбрусом, остаётся навсегда в нашей памяти. Она вдохновляла поэтов, писателей и художников во все времена. Самые поэтические эпитеты связаны именно с этой горой. Она околдовывает своим величием и неповторимостью.

Мы Вас приглашаем совершить путешествие к подножью этой горы, где безраздельно властвуют стихии вечных снегов, льдов и скал. Это царство силы, великой силы природы, которая передаётся к человеку, когда он осмеливается приблизиться к этой грандиозной вершине.

Чегет и Азау

Приэльбрусье, где расположились знаменитые горнолыжные курорты «Чегет» и «Азау» — это сказочный край, где ледяные вершины обрамляются украшением цветущих альпийских лугов, где сияние снега переливается в радугах водопадов и пенистых рек.

Чегет и Азау являются, пожалуй, одними из наиболее известных и посещаемых горнолыжных курортов мира. Сюда, со всех стран, стремятся попасть любители зимнего отдыха, туристы и, конечно, профессионалы горнолыжного спорта. На самых разных языках можно здесь услышать речь туристов. Это край, славящийся своим кавказским гостеприимством, выдающимися людьми и известными посетителями.

Баксанское ущелье

Путешествие проходит через Баксанское ущелье — знаменитое ущелье в Кабардино-Балкарии, являющейся дорогой к Эльбрусу. Уже отсюда начинаешь любоваться величием хребтов, богатством природы Кавказа и осознавать всю мощь планеты. В верховьях Баксанского ущелья находятся мощные ледники, таяние которых дают начало реке Баксан, протекающей по этому ущелью.

На территории уникального национального заповедника «Приэльбрусье» мы заезжаем на поляну Нарзанов. Земля этой поляны окрашена в цвет ржавчины, напоминая нам о том, что здешний нарзан богат железом.

Посетим ущелье Адыр-су — одно из уникальнейших ущелий Центрального Кавказа, в верховьях которого находится знаменитая гора Уллу-Тау.

Во время экскурсии экскурсовод Вам расскажет интересные факты летописи покорения Эльбруса, о местных жителях, их обычаях и традициях, о богатствах недр земли Центрального Кавказа и о многих интереснейших фактах и событиях, происходивших здесь. Всю дорогу Вас будут сопровождать легенды, мифы и стихи, посвящённые этой божественной горе.

Канатная дорога поднимет Вас до высоты 3500 метров, и Вы сможете насладиться панорамами гор и встречей с красавцем Эльбрусом. Именно здесь захватывает дух от увиденного, именно здесь ощущаешь себя по-настоящему свободным.

Озеро Гижгит

Затем мы заедем на озеро Гижгит. Этот водоём укрылся среди потрясающих, величественных гор, прекрасных в любое время года. Об этом водоёме ходят пугающие легенды и увлекательные истории. Поговаривают, что в его окрестностях зарыты древние, заговоренные клады, которые оказывают мистическое влияние на проходящих мимо людей: кто послабее, в буквальном смысле падает в обморок, а более сильные пришельцы, появляющиеся у озера, испытывают нестерпимую головную боль. Поэтому знайте — чуть начнётся головокружение, значит, где-то рядом спрятаны сокровища!

Озеро Гижгит в Приэльбрусье — локация необычная, и не только благодаря своей истории и природному окружению. Недавно здесь обнаружили странные, неопознанные петроглифы, которые вдруг явственно проявились на валунах после дождя. Это произошло совсем рядом с удивительным водоемом. Откуда здесь взялись наскальные рисунки, видимо, оставленные древними племенами, до сих пор остается невыясненным. .