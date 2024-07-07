Экскурсия в Архыз из Кисловодска

Однодневное путешествие в край, который покорит вас своей нетронутой природой и памятниками старины, увлечет тайнами и загадками древней истории. Идеальный тур для активных путешественников и семейного отдыха.
Экскурсия в Архыз из Кисловодска
Экскурсия в Архыз из Кисловодска
Экскурсия в Архыз из Кисловодска
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Наш маршрут позволит вам не только насладиться красотой гор, но и погрузиться в глубокую древность, во времена существования Аланского государства на территории современного Кавказа. Первую остановку сделаем на смотровой площадке у перевала Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. Чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».

Шоанинский храм и лик Христа

На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя, где увидите таинственный лик. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.

Аланское городище

На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами X века Поселок Романтик
Вишенкой на торте станет крайняя локация — курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны. Здесь мы обязательно отведаем ароматного чая и вкуснейших хычинов! Важная информация:
  • Тур идеально подходит для активных путешественников и семейного отдыха. Можно с детьми.
  • Длительность поездки 10-12 часов.
  • Выезжаем из всех городов КМВ.
  • Забираем с ваших адресов.
  • Выезд в 7:00 (по договоренности).
  • Транспорт — комфортабельные внедорожники с профессиональными гидами.

Ежедневно

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Группа4 320 ₽
Билет16 000 ₽
Индивидуальная16 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Вид на Эльбрус
  • Пещера из песчаника
  • Шоанинский храм
  • Гора Шоана
  • Аланское городище
  • Курортный поселок Романтик
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Питание
  • Канатные дороги
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование
  • Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и назначит время выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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