Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и пьянящего горного воздуха. Он впечатлит вас заснеженными вершинами, высокогорными перевалами, могучими ледниками, прозрачными реками и пихтовыми лесами. Вы увидите все его визитные карточки, прокатитесь по канатной дороге и удивитесь красоте этих мест.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши. Вы проедете по горному перевалу на высоте более 2000 метров. По пути увидите водораздел внутреннего моря и Мирового океана, Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус.

Сентинский храм. Его возвели в далеком 965 году, ещё до крещения Руси. Вы расшифруете особенности архитектуры храма и услышите его историю.

Река Уллу-Муруджу. Вы полюбуетесь одной из самых чистых рек в России. Её воды берут начало высоко в горах, на леднике.

Домбайская поляна. Мы насладимся кристально чистым воздухом, заснеженными вершинами и видом на величественную гору Белалакая.

Гора Мусса-Ачитара. Местные жители называют её «самым доступным для подъёма трёхтысячником страны». Секрет в том, что по ней проложена канатная дорога — по желанию, вы по ней прокатитесь. По пути увидите гостиницу в форме летающей тарелки.

