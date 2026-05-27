Из Кисловодска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами
Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и пьянящего горного воздуха.
Он впечатлит вас заснеженными вершинами, высокогорными перевалами, могучими ледниками, прозрачными реками и пихтовыми лесами. Вы увидите все его визитные карточки, прокатитесь по канатной дороге и удивитесь красоте этих мест.
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши. Вы проедете по горному перевалу на высоте более 2000 метров. По пути увидите водораздел внутреннего моря и Мирового океана, Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус.
Сентинский храм. Его возвели в далеком 965 году, ещё до крещения Руси. Вы расшифруете особенности архитектуры храма и услышите его историю.
Река Уллу-Муруджу. Вы полюбуетесь одной из самых чистых рек в России. Её воды берут начало высоко в горах, на леднике.
Домбайская поляна. Мы насладимся кристально чистым воздухом, заснеженными вершинами и видом на величественную гору Белалакая.
Гора Мусса-Ачитара. Местные жители называют её «самым доступным для подъёма трёхтысячником страны». Секрет в том, что по ней проложена канатная дорога — по желанию, вы по ней прокатитесь. По пути увидите гостиницу в форме летающей тарелки.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике или кроссовере
По запросу мы можем организовать экскурсию из других городов КМВ
Канатная дорога оплачивается дополнительно — от 1200 -2700 ₽ стандартный билет и от 800 ₽ до 1700 ₽ льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
С вами будет опытный водитель-гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1090 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами.
Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Из Кисловодска в Домбай на комфортабельном внедорожнике»