Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Кисловодск: город вдохновения

Прогуляться по старинным улочкам, взять интервью у памятников и раскрыть сюжеты города

Ирина
Ирина – Гид из Кисловодска
Прошлое Кисловодска блистательно, как и его настоящее — я постараюсь убедить вас в этом! Вы обойдете самые красивые 🤩 и интересные достопримечательности 🏛️ и услышите их занимательные истории 📖.

А дополнением к рассказу станут качественные иллюстрации формата А3, которые помогут в лицах и красках представить ход времен.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 25001 750 ₽ за экскурсиюскидка30%

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Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения

Что вас ожидает

Кисловодск: начало
Мы начнем экскурсию ⛳ у стен кисловодской крепости: разговорив древние камни, вы выясните, почему зодчие построили крепость в 200 саженях от нарзанного источника. Прогуливаясь по улицам бывшей Солдатской слободы, мы вспомним о тех, кто задержался здесь после службы. А еще вы узнаете, почему в 18 веке нужно было иметь переднее зубы, но допускалось не иметь до 6 боковых зубов.

Кислая вода
Поговорим и названии города — а также о кисломолочных продуктах, которые оказались с ним связаны. Сколько стоил пуд сыра и «корова среднего достоинства» в России в 19 веке? Как морской офицер адаптировал рецепт голландского сыра и получил сыр «костромской»? Как сделать кисло-молочное шампанское в домашних условиях? Я раскрою эти и другие любопытные факты.

Парки, скверы и прекрасная архитектура
Мы осмотрим Никольский собор, а возле дома купца Бландова вспомним шпионскую историю 📖. Поговорим о хозяине «Белой виллы» — Николае Ярошенко, художнике при кистях и погонах. На прогулке 👣 по Нижнему парку вы услышите о Пушкине и Лермонтове, о дуэльном кодексе и «благородных» женских дуэлях. А завершится экскурсия у великолепного здания Главных нарзанных ванн, где, рассматривая майоликовые панно, вы поймете, символом чего является павлин.

Организационные детали

  • Билеты в музей-усадьбу художника Ярошенко оплачиваются отдельно в кассах при входе: 30 рублей взрослым, детям до 16 лет — бесплатно
  • Так как экскурсия пешеходная, то детям до 7 лет на ней будет утомительно — пожалуйста, учитывайте этот момент при заказе экскурсии
Начало и место завершения
🚩 у историко-краеведческого музея "Крепость"
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения
Кисловодск: город вдохновения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Влюбившись в Кисловодск очень давно хочу и Вас убедить, что Кисловодск прекрасен в любое время. Экскурсии вожу не так давно, но как мама двух детей, понимаю, что на экскурсии по Кисловодску должно быть интересно и вашим детям, несмотря на "кислое" название города. Поэтому экскурсия сопровождается так же наглядными материалами. Умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Кисловодском и его достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни нашего города.
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