Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Кисловодск: начало

Мы начнем экскурсию ⛳ у стен кисловодской крепости: разговорив древние камни, вы выясните, почему зодчие построили крепость в 200 саженях от нарзанного источника. Прогуливаясь по улицам бывшей Солдатской слободы, мы вспомним о тех, кто задержался здесь после службы. А еще вы узнаете, почему в 18 веке нужно было иметь переднее зубы, но допускалось не иметь до 6 боковых зубов.

Кислая вода

Поговорим и названии города — а также о кисломолочных продуктах, которые оказались с ним связаны. Сколько стоил пуд сыра и «корова среднего достоинства» в России в 19 веке? Как морской офицер адаптировал рецепт голландского сыра и получил сыр «костромской»? Как сделать кисло-молочное шампанское в домашних условиях? Я раскрою эти и другие любопытные факты.

Парки, скверы и прекрасная архитектура

Мы осмотрим Никольский собор, а возле дома купца Бландова вспомним шпионскую историю 📖. Поговорим о хозяине «Белой виллы» — Николае Ярошенко, художнике при кистях и погонах. На прогулке 👣 по Нижнему парку вы услышите о Пушкине и Лермонтове, о дуэльном кодексе и «благородных» женских дуэлях. А завершится экскурсия у великолепного здания Главных нарзанных ванн, где, рассматривая майоликовые панно, вы поймете, символом чего является павлин.

Организационные детали